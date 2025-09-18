Teljes a káosz a sportruházati piacon, tombol a felvásárlási láz, menekülnek a vámok elől

Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborúja hozzájárul ahhoz, hogy az amerikai ruházati és lábbeli piaci felvásárlások – főleg a sportruházati piac érintett – idén minden idők csúcsára emelkedjenek. Egyes cégek összeolvadással próbálják ellensúlyozni a vámok költségeit, míg mások kivonulnak a tőzsdéről, hogy Trump elnökségének következő három és fél évét a nyilvános piacoktól távol vészeljék át – állítják a piaci szereplők.

Skechers márkabolt Londonban – a sportruházati piac szereplői egyre kevésbé bírják a vámháborút / Fotó: NurPhoto via AFP

A népszerű sneakergyártó, a Skechers május elején jelentette be, hogy 9,42 milliárd dolláros ügylettel kivonul a tőzsdéről, napokkal azután, hogy visszavonta éves eredmény-előrejelzését, és 75 másik lábbeligyártóval közösen levelet küldött Trumpnak, amelyben a vámokat „egzisztenciális fenyegetésnek” nevezte az iparág számára. A Foot Locker, amely szintén aláírta a Trumpnak címzett levelet, májusban felgyorsította 2,4 milliárd dolláros eladását a Dick’s Sporting Goods részére.

A sportruházati piac nem bírja a vámterheket

Bár mindkét üzlet hónapok óta előkészítés alatt állt, a bankárok és elemzők szerint Trump vámjai egyszerre teremtenek káoszt és lehetőséget a kiskereskedők és a márkák számára egyesülések révén.

Az amerikai lábbeli- és ruházati szektorban idén eddig mintegy 21 milliárd dollár értékben jelentettek be felvásárlásokat és összeolvadásokat.

Mivel még több mint három hónap hátravan az évből, ez az összeg máris rekord az LSEG 1970-es évektől elérhető adatai szerint. Ez különösen figyelemreméltó egy olyan iparágban, ahol az értékeltség messze elmarad például a technológiai vagy pénzügyi szolgáltatási szektorétól.

Az előző rekord az amerikai ruházati és lábbeli M&A terén tavaly született, 16,1 milliárd dollárral, azelőtt pedig 2021-ben, 15,6 milliárd dollárral – derül ki az LSEG adataiból.

A méret sokkal fontosabb egy vámokkal terhelt környezetben, mert így jobb feltételeket lehet kialkudni szélesebb partnerkörrel

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Carmen Molinos, a Morgan Stanley globális fogyasztói és kiskereskedelmi befektetési banki részlegének társelnöke.