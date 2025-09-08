Gáz van Szlovákiában: hirtelen lemondott a legnagyobb állami kereskedő vezérigazgatója

Két év után önként távozik posztjáról Vojtech Ferencz, a szlovákiai állami tulajdonú Gázipari Vállalat (SPP) vállalat vezérigazgatója. Az igazgatótanács elnöki tisztéről is lemondott anélkül, hogy megindokolta volna döntését — közölte a SITA.

Vojtech Ferencz két évig volt az SPP vezérigazgatója / Forrás: SITA

Denisa Saková gazdasági miniszter később megerősítette a hírt.

Vojtech Ferencz úr pénteken lemondott az SPP vezérigazgatói posztjáról, amiről megfelelően tájékoztatott. Természetesen tiszteletben tartom döntését, és elfogadtam a kérelmét

– nyilatkozta. Köszönetet mondott a távozó igazgatónak munkájáért, és hozzátette, hogy időben tájékoztat az új vezetésről.

Elégedett az eredményekkel

Vojtech Ferencz annak ellenére mondott le tisztségéről, hogy saját szavai szerint büszke arra, amit az SPP szakembereivel közösen elértek. A nehéz időkben, amikor a fő gázvezetéken keresztül történő gázszállítás leállt, a stabilizációtól kezdve az új termékek és szolgáltatások fejlesztésén át egészen az SPP társadalom és környezet iránti felelősség vállalásának támogatásáig.

Ferencz 2005 és 2007 között kassai magánvállalatoknál dolgozott pénzügyi menedzserként és elemzőként. 2007 és 2010 között a Szlovák Gazdasági Minisztérium stratégiai osztályának vezérigazgatója volt, 2010-ben pedig az Advanz, s.r.o. Kassa vállalat igazgatója is volt.

2019-től a mai napig a Kassa Műszaki Egyetem Bányászati, Ökológiai, Menedzsment és Geotechnológiai Karán egyetemi tanárként dolgozott, 2020 és 2021 között az Advanz, s.r.o. Kassa pénzügyi elemzője, valamint a Szlovák Energiaipari Munkáltatók Szövetségének alelnöke volt. 2020 és 2023 között az NDS a.s. üzemeltetési igazgatójának tanácsadója volt.

Vojtech Ferencz 2023. november 23-tól volt az SPP igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója.

1995 és 2005 között különböző pozíciókban dolgozott a Východoslovenské strojárne a.s. Kassa vállalatnál, először vezérigazgató-helyettesként, később üzemvezetőként és pénzügyi igazgatóként. Lemondásának indokát nem közölte.

Szlovákia és az orosz gáz viszonya

Ahogy korábban megírtuk, Szlovákia 2025 év eleje óta nem tud importálni orosz gázt Ukrajnán keresztül, így Magyarországon keresztül jut ellátáshoz. Szlovákia azért kényszerül alternatív importútvonalak használatára, mert Ukrajna nem járult hozzá a múlt év végén lejárt orosz–ukrán gáztranzit megállapodás meghosszabbításához.