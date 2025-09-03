Putyin váratlanul adott egy tanácsot Magyarországnak, mit csináljon a Barátság vezeték megtámadása miatt: ez Ukrajnának nagyon nem fog tetszeni – Oroszország mostantól megmozdul

Pekingbe látogatott kedden Vlagyimir Putyin orosz elnök. A Kreml első emberének legfontosabb programja egyértelműen a Hszi Csin-ping kínai államfővel való találkozó volt, ahol a két nagyhatalom igazi megállapodáscunamit jelentett be. Az orosz elnöknek azonban más elfoglaltságai is akadtak arrafelé.
A Kreml első embere kedden négyszemközt tárgyalt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is. Ez az egyeztetés amiatt érdekes, mert Fico a héten Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is személyesen találkozik majd, és tolmácsolni fogja az orosz elnök álláspontját az orosz–ukrán háború kapcsán.
Putyin és Fico találkozójának egyik fontos témája volt a Magyarország és Szlovákia olajellátásáért felelő Barátság kőolajvezeték helyzete is. Mint ismert, az ukránok az elmúlt időszakban többször is szándékosan támadták a szláv nyelveken csak Druzsba néven ismert olajvezetéket – írta meg a Szabad Európa orosz nyelvű változata, a Svoboda hírportál.
Szlovák kollégájának Putyin bevallotta, hogy Oroszország egy ideig nem reagált elég határozottan Ukrajna energiaipari létesítmények elleni támadásaira, de az elmúlt időszakban megkezdte a komolyabb válaszlépéseket.
Az orosz elnök azt is tanácsolta az olyan országoknak, mint Magyarország és Szlovákia, hogy szakítsák meg a gáz- és olajszállításaikat Ukrajnába, hogy ezzel elejét vegyék a további ukrán támadásoknak energetikai infrastruktúrájuk ellen.
Robert Fico korábban arról beszélt, hogy amikor találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akkor elmondja neki, hogy Pozsony számára elfogadhatatlanok a Barátság kőolajvezeték elleni támadások.
Kijev támadásai mögött az állhat, hogy a Barátság kőolajvezeték Magyarország és Szlovákia számára szállítja az orosz olajat. Ennek a két országnak az álláspontja pedig eltér a legtöbb EU-tagállam álláspontjától. Pozsony és Budapest ellenzi Ukrajna katonai támogatását, és a béke mielőbbi megkötését szorgalmazza.
Lázár János a közlekedésinfón újságírói kérdésekre válaszolva hangsúlyozta: a kormány megfelelően reagált a kárpátaljai bombázásra, és készen áll arra, hogy szükség esetén embereket mentsen ki a térségből. Azt azonban leszögezte, hogy Magyarország Ukrajnának katasztrofális károkat tudna okozni azzal, ha elzárná az áram- és gázimportot. Ezt pedig eddig csak a békepárti elkötelezettség miatt nem tették meg.
Az építési és közlekedési miniszter szerint nagyon durva eszközökkel is élhetne Magyarország, ha akarja, de nem teszi, ennél erősebb bizonyítéka az ukrán–magyar együttműködés melletti kitartásnak pedig nincs.
Az adatok szerint Ukrajna jelentős mértékben függ a magyar energiától:
