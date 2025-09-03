Fontos lépésre készül Csehországban a Toyota

Elektromos autókat fog gyártani a japán Toyota Csehországban, a beruházás értéke 680 millió euró. A Toyotának ez lesz az első elektromos kocsikat gyártó üzeme Európában – közölte Petr Fiala cseh kormányfő és Nakata Josihiro, a Toyota Motor Europa elnöke sajtótájékoztatón szerdán a Prágától keletre fekvő Kolínban.

Fotó: Kasakphoto / Shutterstock

A cseh kormány 64 millió eurós támogatást nyújt a befektetéshez. A Toyota már működő kolíni üzemében jelenleg 3200 ember dolgozik, és évente mintegy 220 ezer járművet gyártanak. Az új létesítményben további 245 ember kap munkát. Fontos megemlíteni, hogy az autóipar a cseh bruttó hazai termék (GDP) mintegy 10 százalékát termeli meg.

Csehországban három autógyár működik: a Skoda Auto Mladá Boleslavban, a Hyundai az észak-morvaországi Nosovicében és a kolíni Toyota autógyár. A kolíni üzemet a Toyota, a Peugeot és a Citroen közösen alapította 2005-ben, és kiskocsikat gyártottak az európai piacra. A Toyota 2021-ben vette meg az üzemet partnereitől. A gyár tavaly 225 ezer járművet gyártott, a Yaris és az Aygo X modelleket.

Júliusban rekordot döntött a Toyota

A Toyota Motor júliusban rekordszámú autót gyártott és adott el, ezzel immár hetedik egymást követő hónapját zárta növekedéssel. A japán autógyártó elsősorban az Egyesült Államokban és Kínában erősített, ami jelentős teljesítmény a globális kereskedelmi bizonytalanságok idején

A Toyota a Daihatsu Motor és a Hino Motors leányvállalataival együttesen 963 796 darab autót értékesített globálisan, ami éves szinten 4 százalékos növekedés. Különösen erősek voltak az észak-amerikai Toyota- és Lexus-eladások: a teherautók, SUV-k és hibrid modellek iránti kereslet 20 százalékos növekedést mutat.

Kínában az értékesítés 5,7 százalékkal emelkedett. A termelés is nőtt: a globális kibocsátás 2,6 százalékkal, 947 943 járműre emelkedett júliusban, mivel a hazai visszaesést ellensúlyozta a külföldi piacok bővülése.