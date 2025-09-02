Hivatalos: nem gyártja többé a Magyarországon is népszerű autóját a világ egyik legnagyobb márkája

A Volvo bejelentette, hogy szeptemberben leállítja a V90 kombi gyártását. A döntés a vállalat globális termékfrissítési stratégiájának része, ennek keretében az S90 termelését már tavaly megszüntették, hogy helyet biztosítsanak az új elektromos ES90 liftback modellnek.
Az Autocar emlékeztet: ES90 bemutatóján Jim Rowan akkori vezérigazgató arról beszélt, hogy a Volvo végleg felhagy a kombik gyártásával, és a jövőben nagyobb szerepet szánnak az elektromos járműveknek és a városi terepjáróknak (SUV). Rowan utódja, Hakan Samuelsson nem utalt irányváltásra.
Emiatt aztán nem meglepő, hogy a cég visszahozza a gyártást Európába. A Volvo 2025 áprilisa óta gyártja az EX30 modelleket a belgiumi Gentben, válaszul az Európai Unió által bevezetett, Kínából érkező elektromos autókra vonatkozó 28,8 százalékos vámra.
A korábban Kínában gyártott kis crossover modellek szállítási ideje elérte a nyolc hónapot is, amit a vállalat 90 napra kíván csökkenteni az európai gyártással. Az autógyártó célja visszaszerezni az EX30 korábbi eladási helyezését, 2024-ben még a harmadik helyen állt az európai villanyautók piacán, de 2025 első felére a 12. helyre csúszott vissza.
A Volvo 2026-ra tervezi egy nagyobb modell, az EX40 gyártását is Belgiumban.
Érdemes megemlíteni, hogy durván visszaesett a Volvo Cars üzemi nyeresége a második negyedévben a hirtelen megváltozott kereskedelmi körülmények következtében. A kínai Geely tulajdonában lévő svéd autógyártó az egy évvel korábbi időszak 8 milliárd koronás profitjáról 2,9 milliárdra váltott vissza.
A Volvo emblémája alatt a második negyedévben 181,6 ezer autót szállítottak le megrendelőiknek, ami éves szinten 12 százalékos csökkenés. Az autóik iránti keresletet aláássák az amerikai büntetővámok, valamint a kínai konkurensekkel zajló rivalizálás, amiből az utóbbi időben nem a svédek jönnek ki győztesen, gyártsanak bármennyire jó minőségű autókat.
Kanada 1,08 milliárd kanadai dollárért (265 milliárd forint) vásárolt mexikói autókat, míg déli szomszédjától csak 950 millió kanadai dollár értékű személyautót importált júniusban. Az 1990-es évek elejéig visszamenő adatok szerint ez volt az első hónap, hogy Mexikó több autót adott el Kanadának, mint az Egyesült Államok.
