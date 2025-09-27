Deviza
EUR/HUF390.78 0% USD/HUF333.89 0% GBP/HUF447.43 0% CHF/HUF418.41 -0.04% PLN/HUF91.58 0% RON/HUF76.91 0% CZK/HUF16.1 0% EUR/HUF390.78 0% USD/HUF333.89 0% GBP/HUF447.43 0% CHF/HUF418.41 -0.04% PLN/HUF91.58 0% RON/HUF76.91 0% CZK/HUF16.1 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kereskedelmi háború
Európai Bizottság
acélvám
Ursula von der Leyen
Kína
Európai Unió

Nem bír magával az EU, eldöntötte, megbünteti Kínát: Ursula von der Leyen már készül a bejelentésre – Peking teljes erőből vissza fog vágni

A terveket jövő héten jelentik be. Az uniós vámok csekély hatással lesznek a kínai acélexportra, mert elenyésző piaca csak az EU. Drámai növekedés tapasztalható azonban a félkész acéltermékek esetében.
M. Cs.
2025.09.27, 06:10
Frissítve: 2025.09.27, 06:17

Az Európai Bizottság 25-50 százalékos vámok kivetését tervezi a kínai acél- és acéltermékekre a következő hetekben. A kínai acéliparra minimális hatással lesz csak a döntés, mert elenyésző az európai exportja, de tovább élezheti a feszültségeket, a kereskedelmi vitát Brüsszel és Peking között.

vámok
Uniós vámok fenyegetik a kínai acélipart / Fotó: NurPhoto via AFP

Kína és az Európai Unió kapcsolata a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború kitörése óta romlott meg, és ezen a július végi pekingi csúcstalálkozó sem segített, éppen ellenkezőleg: a virtuális teázgatás órák alatt virtuális ágyútűzzé változott.

Peking szeptember elején tovább élezte a vitát azzal, hogy előzetes dömpingellenes vámokat vetett ki az uniós sertéshús importjára; a vizsgálatot tavaly nyáron indították válaszul a kínai autókra kivetett vámokra.

Az európai termelők abban reménykednek, hogy a döntés elméletileg még megfordítható a vizsgálat végeztével, de kérdés, milyen hatással lesz rá Brüsszel új javaslata, mert 

Peking nem szokott ilyesmit válasz nélkül hagyni.

Jönnek az uniós vámok a kínai acélra

A tervezett acélvámokról a Handelsblatt német gazdasági napilap szerzett értesülést magas rangú uniós tisztviselőktől; a hírt egyelőre sem a bizottság, sem a pekingi kereskedelmi minisztérium nem kommentálta.

Folyamatosan nő a kínai export, de nem az EU-ba / Fotó: AFP

Az intézkedést a jövő héten jelentik be a „Vásárolj európait” szabályaival együtt.

A Reuters a hírrel kapcsolatban emlékeztetett, hogy Ursula von der Leyen, az EB elnöke a hónap elején megígérte, hogy 

új módszert javasolnak majd az acélimport korlátozására,

mivel a globális túltermelés csökkenti a vállalatok haszonkulcsát, megnehezíti az európai acélipar számára a befektetéseket a szén-dioxid-mentesítésbe.

Azt mondta, hogy új, hosszú távú kereskedelmi eszközt javasolnak majd a lejáró acélvédelmi intézkedések helyettesítésére. A globális kereskedelmi szabályok értelmében ugyanis az unió nem hosszabbíthatja meg a meglévő védelmi intézkedéseket 2026 közepén túlra.

Európában főleg az acélgyártók importálnak

Kína acélkivitele közben folyamatosan nő, elemzői előrejelzések szerint idén további 4-9 százalékkal, rekordot jelentő 115–120 millió tonnára. Az uniós intézkedés azonban csekély hatással lesz majd, mivel Kína mindössze a teljes kivitel 4 százalékát, 368 ezer tonnát exportált tavaly az EU-ba, ami elenyésző az egészhez képest.

A Steel News című szakportál szerint drámai növekedés tapasztalható azonban a félkész acéltermékek – tuskók, tuskócsapok és tuskószeletek – esetében: itt a kínai eredetű import 2024-ben elérte a 700 000 tonnát, ami csaknem 38-szorosa a 2021-es értéknek.

Xinhua Headlines: 70 years on, China's steel giant moves to bright future
Az európai acélgyártók a legnagyobb importőrök / Fotó: Xinhua via AFP

Ezeket a félkész termékeket szinte kizárólag a hazai acélgyártók dolgozzák fel késztermékekké, például melegen hengerelt tekercsekké. Ez azt jelenti, hogy 2024-ben az EU acélgyártói adták az összes kínai acélimport mintegy 19 százalékát – pontosan azok, akik mindig a leghangosabban követelik a Kínával szembeni nagyobb védelmet.

Kína új piacokat keres az ingatlanválság miatt

A világ második legnagyobb gazdaságában állítják el a globális acéltermelés több mint felét, és az iparágnak új piacokra van szüksége, mivel az elhúzódó ingatlanválság visszafogta a hazai keresletet.

A piacok megtalálása azonban egyre nehezebb: 

a 2024-től mintegy 54 vám és egyéb kereskedelmi korlátozás lépett életbe a kínai acélra,

és elemzők szerint az export további növekedése újabbakat fog majd eredményezni.

Az európai acélgyártókat 50 százalékos amerikai importvám sújtja, amelyre nem vonatkozik a júliusban megkötött kétoldalú kereskedelmi megállapodás.

Az EU július végén megkezdte a fémhulladékok, köztük az acél, az alumínium és a réz importjának és exportjának figyelemmel kísérését, miután az iparág súlyos hiányra és az olvasztók leállásának kockázatára figyelmeztetett.

Az EU olvasztói már egy ideje küzdenek a fémhulladékok ellátásának biztosításáért, amelyek fontos alapanyagok és szerves részét képezik a blokk szén-dioxid-kibocsátás-csökkentési törekvéseinek.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu