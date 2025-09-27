Nem bír magával az EU, eldöntötte, megbünteti Kínát: Ursula von der Leyen már készül a bejelentésre – Peking teljes erőből vissza fog vágni

Az Európai Bizottság 25-50 százalékos vámok kivetését tervezi a kínai acél- és acéltermékekre a következő hetekben. A kínai acéliparra minimális hatással lesz csak a döntés, mert elenyésző az európai exportja, de tovább élezheti a feszültségeket, a kereskedelmi vitát Brüsszel és Peking között.

Uniós vámok fenyegetik a kínai acélipart / Fotó: NurPhoto via AFP

Kína és az Európai Unió kapcsolata a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború kitörése óta romlott meg, és ezen a július végi pekingi csúcstalálkozó sem segített, éppen ellenkezőleg: a virtuális teázgatás órák alatt virtuális ágyútűzzé változott.

Peking szeptember elején tovább élezte a vitát azzal, hogy előzetes dömpingellenes vámokat vetett ki az uniós sertéshús importjára; a vizsgálatot tavaly nyáron indították válaszul a kínai autókra kivetett vámokra.

Az európai termelők abban reménykednek, hogy a döntés elméletileg még megfordítható a vizsgálat végeztével, de kérdés, milyen hatással lesz rá Brüsszel új javaslata, mert

Peking nem szokott ilyesmit válasz nélkül hagyni.

Jönnek az uniós vámok a kínai acélra

A tervezett acélvámokról a Handelsblatt német gazdasági napilap szerzett értesülést magas rangú uniós tisztviselőktől; a hírt egyelőre sem a bizottság, sem a pekingi kereskedelmi minisztérium nem kommentálta.

Folyamatosan nő a kínai export, de nem az EU-ba / Fotó: AFP

Az intézkedést a jövő héten jelentik be a „Vásárolj európait” szabályaival együtt.

A Reuters a hírrel kapcsolatban emlékeztetett, hogy Ursula von der Leyen, az EB elnöke a hónap elején megígérte, hogy

új módszert javasolnak majd az acélimport korlátozására,

mivel a globális túltermelés csökkenti a vállalatok haszonkulcsát, megnehezíti az európai acélipar számára a befektetéseket a szén-dioxid-mentesítésbe.

Azt mondta, hogy új, hosszú távú kereskedelmi eszközt javasolnak majd a lejáró acélvédelmi intézkedések helyettesítésére. A globális kereskedelmi szabályok értelmében ugyanis az unió nem hosszabbíthatja meg a meglévő védelmi intézkedéseket 2026 közepén túlra.

Európában főleg az acélgyártók importálnak

Kína acélkivitele közben folyamatosan nő, elemzői előrejelzések szerint idén további 4-9 százalékkal, rekordot jelentő 115–120 millió tonnára. Az uniós intézkedés azonban csekély hatással lesz majd, mivel Kína mindössze a teljes kivitel 4 százalékát, 368 ezer tonnát exportált tavaly az EU-ba, ami elenyésző az egészhez képest.