atomenergia
Horvátország
atomerőmű

Horvátországban is drága az energia: atomerőművet építenek

Megerősítette a horvát gazdasági miniszter, hogy országa nukleáris erőmű építését tervezi. A horvát atomerőmű pontos helyszíne egyelőre nem ismert, jelenleg három lehetséges területen folynak kutatások.
Hordósi Dániel
2025.10.01., 05:59

A folyamatosan növekvő energiaárak és az ország külső kitettsége miatt Zágrábban már többször felmerült egy horvát atomerőmű építésének gondolata. 

Krsko horvát atomerőmű
A szlovén krskói atomerőmű – Zágráb önálló horvát atomerőmű építését tervezi / Fotó: AFP

A horvátok számára nem idegen a nukleáris energia, a szlovénokkal közösen működtetik a krskói atomerőművet, amelyet még a jugoszláv időkben építettek a két ország határán. Az első tervek éppen ezért a meglévő komplexum bővítésére irányultak. 

Három helyszínt is vizsgálnak

A közös beruházás kapcsán azonban számos vita felmerült, ezért a horvátok inkább saját kezükbe vennék az irányítást. Ezzel kapcsolatban Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter osztott meg részleteket a közszolgálati televízióban. Elmondta, hogy a kormány nemrég külön munkacsoportot hozott létre az erőműépítés előkészítésére. Jelenleg még a helyszín kiválasztása zajlik és három lehetséges lokáció került szóba. 

  • Földrajzi szempontból a legideálisabb egy Duna menti erőmű lenne, azon belül is Erdőd, a Dráva torkolatától délre. Ezen a szakaszon azonban a Duna határfolyó Szerbia és Horvátország között, az építéssel kapcsolatban nemzetközi kérdések is felmerülhetnek. Ráadásul a két ország között történelmi okokból feszült a viszony. 
  • A másik lehetséges helyszín az isztriai Plomin, ahol jelenleg az ország utolsó szénerőműve működik, amelyet a kormány a tervek szerint legkésőbb 2030-ig leállít. A jelenlegi erőmű bezárása után barnamezős beruházásként épülhetne itt az új horvát atomerőmű, ami azért is lenne előnyös, mert nem kellene új távvezetékeket kiépíteni. 
  • A legvalószínűbb azonban az, hogy az új erőmű a Száva folyónál, Prevlaka település közelében valósul meg. A Zágrábtól délre eső terület infrastrukturális és geopolitikai szempontból is ideális, ráadásul az 1980-as évek végén egyszer már kiválasztották ezt a helyszínt. Az építést azonban akkor a délszláv háború megakadályozta.

Nyugati technológiával épül a horvát atomerőmű

A tárcavezető szerint az erőművet a horvát kormány nyugati technológiával kívánja megépíteni. Potenciális kivitelezőként az amerikai Westinghouse és a francia Framatome neve merült fel. Az építéshez szükséges források egy részét a kormány az  Európai Uniótól várja, a fennmaradó részt pedig hitelből és saját költségvetési forrásból biztosítanák. Az építkezés a helyszín és a leendő blokkok teljesítményének függvényében várhatóan tíz évnél is tovább tarthat. 

