Mit tud a BMW, amit más európai gyártók nem? - csodafegyvert hozott Magyarországra az autógyártó, belsős ember árult el részleteket

A BMW a Neue Klasse szériát vezető elektromos világmárkának szánja és három kontinensen tervezi gyártani. A szeptember végén átadott debreceni gyárban. A sorozatgyártás már idén elindul, jövő tavasszal pedig már esetleg be is ülhetünk saját - a piacra 22,7 millió forintos induló áron bevezetni tervezet új iX3 típusú gépjárművünkbe.

A BMW iX3 - nagy reményeket fűznek a kínai piachoz / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A debreceni és a müncheni gyárból kikerülő Neue Klasse modellek elsősorban az európai piacot célozzák,

az Ursula fon der Leyen által csont nélkül benyelt Trump-féle vámok miatt nehezített pályává vált amerikai piacot Mexikóból kívánják kiszolgálni, míg

a hatalmas kínai piacra a senjangi gyárban készítik majd a vadonatúj fejlesztésű tisztán elektromos Neue Klasse széria autóit.

A gyártás csakúgy, mint Debrecenben, mindkét helyszínen az iX3 modellel indul 2026-ban.

Javuló eladások

A német autóipari konszern globális eladásai az első negyedév visszaesése után már második félév év végére növekedést mutattak, Amerikában pedig a harmadik negyedévben sikerült csúcsot dönteniük; közel 98 ezer BMW-t értékesítettek, ami mintegy 25 százalékos növekedés az előző év hasonló időszakához képest.

A mexikói gyár jövő nyári indulásával a BMW az új tisztán elektromos modell gyors piaci térhódítását célozta meg, ám itt az elektromos autók 7500 dolláros amerikai adókedvezményének kivezetése miatt minden bizonnyal szembe kell nézniük némi megtorpanással. Ez ugyanis, már azelőtt megcsáklyázta ezt az elektromos kocsik szegmensét, mielőtt az valódi felfutást produkálhatott volna.

Merőben más a helyzet viszont Kínában, ahol a NEV (New Energy Vehicle) kategória eladásai

a bázist 37 százalékkal túlszárnyalva elérték augusztus végéig elérték a 10 millió darabot,

ami az összesen értékesített 21 millió autónak csaknem a felét jelenti.

Ez nyilván nagyon jól jön a BMW-nek is, aki az iX3 modellek gyártását már jövőre megkívánja kezdeni, a teljesen új fejlesztésű és tisztán elektromos Neue Klasse modellek legnagyobb felvevő piacát pedig egyértelműen Kínában látja. Nem véletlenül, hiszen ez a piac önmagában nagyobb, mint az európai és az amerikai együttvéve, növekedési potenciálja pedig jócskán meghaladja az iménti kettő potenciális teljesítményét.