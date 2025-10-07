Mit tud a BMW, amit más európai gyártók nem? - csodafegyvert hozott Magyarországra az autógyártó, belsős ember árult el részleteket

A BMW a Neue Klasse szériát vezető elektromos világmárkának szánja és három kontinensen tervezi gyártani. A szeptember végén átadott debreceni gyárban. A sorozatgyártás már idén elindul, jövő tavasszal pedig már esetleg be is ülhetünk saját - a piacra 22,7 millió forintos induló áron bevezetni tervezet új iX3 típusú gépjárművünkbe.
A debreceni és a müncheni gyárból kikerülő Neue Klasse modellek elsősorban az európai piacot célozzák,
A német autóipari konszern globális eladásai az első negyedév visszaesése után már második félév év végére növekedést mutattak, Amerikában pedig a harmadik negyedévben sikerült csúcsot dönteniük; közel 98 ezer BMW-t értékesítettek, ami mintegy 25 százalékos növekedés az előző év hasonló időszakához képest.
A mexikói gyár jövő nyári indulásával a BMW az új tisztán elektromos modell gyors piaci térhódítását célozta meg, ám itt az elektromos autók 7500 dolláros amerikai adókedvezményének kivezetése miatt minden bizonnyal szembe kell nézniük némi megtorpanással. Ez ugyanis, már azelőtt megcsáklyázta ezt az elektromos kocsik szegmensét, mielőtt az valódi felfutást produkálhatott volna.
Merőben más a helyzet viszont Kínában, ahol a NEV (New Energy Vehicle) kategória eladásai
Ez nyilván nagyon jól jön a BMW-nek is, aki az iX3 modellek gyártását már jövőre megkívánja kezdeni, a teljesen új fejlesztésű és tisztán elektromos Neue Klasse modellek legnagyobb felvevő piacát pedig egyértelműen Kínában látja. Nem véletlenül, hiszen ez a piac önmagában nagyobb, mint az európai és az amerikai együttvéve, növekedési potenciálja pedig jócskán meghaladja az iménti kettő potenciális teljesítményét.
A 130 autógyártó sok tucat elektromos modellt önt a piacra Kínában ahol túltermelés fenyeget és gyilkos árverseny nehezíti a helyzetet, ráadásul Peking egyre óvatosabban ösztönzi a villanyautók vásárlását, mert deflációs spirál kialakulásától tart. A sok helyi gyártó között így nem lesz könnyű dolga a németeknek.
Nedeljkovic erről lapunknak úgy nyilatkozott, az ebben rejlő veszélyeket már Kína is világosan látja, ezért elemzéseikre alapozva arra számítanak, hogy ha másképpen nem megy, akkor adminisztratív úton, de záros határidőn belül megálljt fognak parancsolni a deflációt erősítő autópiaci folyamatoknak .
Az impozáns eredmények mögött Nedeljkovic szerint az áll, hogy a kínaiak szeretik a BMW-t., és a cég igyekszik is mindent megtenni azért, hogy ez így is maradjon. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy
a hatmilliomodik BMW már tavaly nyáron legördült a senjangi gyár futószalagjáról.
A felpörgés az utolsó 15 hónapban volt igazán látványos, amikor is több mint egymillió autót gyártottak. Az iX3 kapcsán az igazgatósági tag úgy nyilatkozott, hogy az a kínai piacon is versenyképes lesz mind árban, mind pedig minőségben.
