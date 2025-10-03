Meghódította Amerikát a Debrecenben gyárat építő BMW – mindenkinek a bajorok autói kellenek

Érdemben nem reagáltak a BMW részvényei a Debrecenben is üzemet nyitott bajor autógyártó észak-amerikai sikerére, hiszen péntek reggel nagyjából csütörtöki záróára, 87 euró közelében kereskednek velük Frankfurtban, holott brutálisan nőttek a prémiumautó-gyártó eladásai az Egyesült Államokban és Kanadában.

Amerikában is kapkodtak a Minik és BMW-k után is / NurPhoto via AFP

A konszern ugyanis 96 886 BMW márkájú autót értékesített a harmadik negyedévben, ami közel negyedével haladta meg az egy évvel korábbi eladásokat – jelentette be a cégcsoport amerikai leányvállalata csütörtökön késő este az egyesült államokbeli Woodcliff Lake-ben. Persze hozzá kell tenni, hogy a bázisidőszakban a fékrendszerrel kapcsolatos problémák fékezték az értékesítéseket.

Még gyorsabban bővült viszont a Mini kisautómárka volumenben mért forgalma, hiszen 38 százalékkal több, összesen 7270 Mini kelt el az utolsó lezárt negyedévben.

Sebastian Mackensen, a BMW észak-amerikai vezetője a lendületet kommentálva már arról beszélt, hogy a negyedik negyedévben meg akarják dönteni a vállalat tavaly felállított amerikai eladási rekordját.

Az év első kilenc hónapjában egyébként BMW márkájú gépkocsiból 8,5 százalékkal, Miniből pedig közel 25 százalékkal több gépkocsit vásároltak Észak-Amerikában, mint az előző év azonos időszakában.

A BMW részvényei amúgy idén eddig nagyjából 10 százalékkal erősödtek.

Az LSEG, azaz a londoni tőzsdecsoport elemzői konszenzusa a BMW részvényeit vételre ajánlja. Az elemzők által adott 88,5 eurós mediáncélár ugyanakkor csupán minimális emelkedési potenciált valószínűsít a papírban.