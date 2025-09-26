Ezt a napot sosem felejti el Magyarország és a németek se: most tör ki az autóipari forradalom, az egész világ erre figyel – Orbán Viktor a helyszínen

Szeptember 26-án, pénteken hivatalosan is átadják a BMW debreceni gyárát, amely az elektromos autógyártás új központjává fog válni hazánkban. Az eseményen részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök is jelezve a kormány elkötelezettségét a járműipari fejlesztések iránt, amelyek egyre nagyobb lendületet adnak a magyar gazdaságnak.

Pénteken hivatalosan is átadják a BMW debreceni gyárát, amely az autóipar új korszakának kezdetét jelenti Magyarországon / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A gyár egy 400 hektáros területen épült fel, és évente mintegy 150 ezer autó előállítására lesz képes.

A beruházás összértéke meghaladja a 820 milliárd forintot, és már most több mint 1000 főt foglalkoztat.

A debreceni üzem futószalagjairól a BMW új Neue Klasse modelljei, köztük a teljesen elektromos iX3 utcai terepjárók fognak legurulni. Az autók összeszerelése és az alkatrészek jelentős részének gyártása is egy tető alatt fog zajlani, így a gigászi létesítményben az akkumulátormodulok mellett prés-, karosszéria- és fényezőüzemek is megtalálhatóak.

A munkavállalók számára pedig korszerű étterem és egészségügyi központ is rendelkezésre áll.

Csúcstechnológiák a BMW debreceni gyárában

A német autógyártó számára kiemelten fontos a fenntarthatóság, ezért a gyár működéséhez szükséges energiát részben saját napelempark biztosítja. Az 50 hektáros naperőművet az E.ON Hungária csoporttal közösen építik, és várhatóan 2025 novemberére készül el.

Ezzel a beruházással a BMW Magyarország legnagyobb fotovoltaikus rendszerét hozza létre.

A BMW debreceni gyárának átadása nemcsak a vállalat számára jelent mérföldkövet, hanem az egész magyar gazdaság számára is, hiszen a gyár működése szoros kapcsolatban áll a helyi és regionális gazdasággal. A ZF Chassis Modules Hungary Kft. debreceni gyára augusztusban kezdte meg a sorozatgyártást, és óránként 35 futóművet készít, amelyek közvetlenül a BMW összeszerelő-üzemébe kerülnek.

Az átadón Orbán Viktor is részt vesz, mivel a kormány számára a BMW debreceni gyára a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából kiemelt jelentőséggel bír.

Autóipari forradalmat indít el hazánkban a BMW

A debreceni üzem nemcsak az ország második fővárosára, hanem az egész magyar gazdaságra nagy hatással lesz, a következő években pedig további óriásberuházások várhatóak, bebetonozva hazánk szerepét a globális autóipar élmezőnyében.

Ezek a fejlesztések nemcsak az autóipar számára jelentenek előrelépést, hanem hozzájárulnak Magyarország gazdasági növekedéséhez és munkahelyteremtéséhez is. A BMW debreceni gyárának átadása tehát nemcsak egy új üzem megnyitását jelenti, hanem egy új korszak kezdetét is az autóiparban és a magyar gazdaságban.