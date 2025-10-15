Európa már építkezni se hajlandó, van azonban bezzegállam, és aki felkészül: Magyarország

Jeruzsálemből üzente meg Donald Trump amerikai elnök: az izraeli békekötés tető alá hozása után az ukrajnai konfliktus lezárására fordul rá. Milliók reménye, hogy sikerrel, és ha így van, az hatalmas lökést adhat egy európai gazdasági szektornak, amely más ágazatokhoz képest nincs fényes állapotban, és ami a keddi KSH-jelentés közlése szerint Magyarországon is szenved. Az építőipart, akárcsak az európai ipart általában, többek közt a háború hatásai terhelik, de előbb kászálódhat ki a bajból, mint a versenyképtelenség mocsarába ragadt feldolgozóipar. A Világgazdaság körképe szerint az építések Európa gazdasági magjában kátyúban vannak, de van bezzegország és egy ígéretes régió is – a miénk. Az európai építőipar – nem reménytelen. A feldolgozóipar inkább.

Európai építőipar: van, ahol már erősen sürgölődnek a gépek, például Romániában / Fotó: Fehér Gábor

A KSH kedden azt jelentette: augusztusban az előző év azonos időszakához képest 13,6 százalékkal csökkent a magyar építőipar szezonálisan kiigazított teljesítménye. (A lefulladás, illetve a hullámzó teljesítmény hátteréről itt írtunk részletesen.)

Körbetekintve azt látjuk: hasonló a helyzet a német és a francia nyelvterületen, amelyeknek vállalatai nálunk is aktívak – lásd például a világ legnagyobb téglagyártója, az osztrák Wienerberger részvényeinek zuhanását és ennek okait. Vannak azonban európai kivételek, pont a mi régiónkban, és vannak erőteljes reménykeltő jelek is itthon, illetve nemzetközileg – még akkor is, ha Trump elnök kevésbé lesz sikeres Ukrajna, mint az izraeli ügyében.

Európai építőipar: ezekben az országokban gyönge az Európai Unióban, és ezek az okok

Augusztusra még nem áll rendelkezésre teljes adatsor az EU építőipari teljesítményéről, de a korábbi számok jó képet adnak a trendekről.

Ahol esett a volumen éves szinten júliusban éves összehasonlításban az Eurostat összesítése szerint (amikor a magyar épp 5 százalékkal emelkedett), az pont Európa két legnagyobb gazdasága:

Németországban 1,2 százalékkal (ami sokkal szelídebb, mint a februári mínusz 7,2),

Franciaországban 1,7 százalékkal (a korábbi hónapok itt is sokkal rosszabb számokat hoztak),

Ausztriában 2,7 százalékkal,

a nem EU-tag Svájcban (ez nem Eurostat-, hanem helyi adat) júniusban 0,5 százalékkal,

Svédországban 4,5 százalékkal.

Mielőtt rátérünk a kivételekre (az unió átlaga 3,6 százalékos növekedés, amelyet többen jelentősen túlszárnyaltak), foglaljuk össze a visszaesések okait, mert tanulságosak.