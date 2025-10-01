Kicsattanó örömmel fogadták a visszatérő internetet — Kabul két napig maradt szolgáltatás nélkül

Tíz repülőjáratot kellett törölni a tervezett 31-ből, szerdán pedig legkevesebb 14 járat nem tudott elindulni a kimaradó internetszolgáltatás miatt — közölte a ToloNews.
Pakisztáni újságírók a WhatsApp csevegőalkalmazás egyik csoportjában velük is megosztott üzenet alapján közölték, hogy az országot irányító radikális iszlamista tálib kormány egyes tisztviselői visszautasították azon vádat, mely szerint szándékos korlátozás történt volna;
az országos leállást pedig az elhasználódott optikai kábelek cseréjével indokolták,
amit a kabuli vezetés egyik tájékoztatásért felelős tisztségviselője is megerősített.
A szolgáltatás helyreállítását több százan kitörő örömmel ünnepelték meg a főváros utcáin, az autósok pedig dudálással köszönték meg. Mohamad Basir, a Kam Air nevű afgán belföldi és nemzetközi légitársaságnak a képviselője az afgán ToloNews televíziós csatornának adott nyilatkozatában korábban elmondta, hogy az internetkimaradás kezdete óta csak egy járatot tudtak elindítani, így a törlések miatt sok átszálló és egyéb utas rekedt Afganisztánban.
Ez lehet az első modern város, amely teljesen kifogyhat a vízből
Hírügynökségek korábbi értesülései szerint a tálib hatóságok szeptember elején kezdték el több tartományban is korlátozni, vagy
lassítani az internethozzáférést, az „erkölcstelenség” és a „morális korrupció” elleni küzdelemre hivatkozva,
hozzátéve, hogy egy kormányzati utasítás miatt álltak le hétfő este a telekommunikációs szolgáltatások országszerte. Az így kialakult káosz megbénította a bankok, az országban működő segélyszervezetek és az ENSZ-képviselet, valamint a vállalkozások és a magánszemélyek egymás közötti kommunikációját egyaránt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.