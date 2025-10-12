A britek szerint Európa ipari öngyilkosságot követ el, egymás után zárják be a gyárakat

Az Ineos brit vegyipari vállalat a napokban jelentette be, hogy két telephelyét is bezárja Rheinbergben (Észak-Rajna-Vesztfália), a lépést az EU dilettáns politikai döntéseivel és annak következményeivel, például a magas költségekkel indokolva – írja a Die Welt. A brit konszern egyik vezetője ipari öngyilkosságot emlegetett.

A britek szerint Európa ipari öngyilkosságot követ el / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Európa ipari öngyilkossága

A londoni székhelyű vállalat szerint a tervezett intézkedés 175 munkahelyet érint. A bezárás pontos időpontja egyelőre ismeretlen.

Az energia- és szén-dioxid-költségek elviselhetetlenül magasak, és nincs vámvédelem az Ázsiából érkező olcsó vegyi anyagok áradata ellen. Most arra koncentrálunk, hogy megőrizzük a Rheinbergben maradt többi üzemünket és az ott dolgozó 300 munkavállaló állását

– jelentette ki Stephen Dossett, az Ineos-leányvállalat, az Ineos Inovyn igazgatója.

Európa ipari öngyilkosságot követ el

– tette hozzá.

„Míg az Egyesült Államokban és Kínában a versenytársaink az olcsó energiából profitálnak, az európai gyártókat saját politikánk és a vámvédelem hiánya szorítja ki a piacról.”

A kínai vegyi anyagok azért is olyan olcsók, mert gyakran olcsó orosz olajjal és gázzal állítják elő őket.

A piacot elárasztják az import áruk. Ez teljesen elfogadhatatlan, és ha nem orvosolják azonnal a helyzetet, az további bezárásokhoz, munkahelyek megszűnéséhez és más régióktól való nagyobb függőséghez fog vezetni, ami a fontos nyersanyagokat illeti

– panaszkodott Dossett.

A modern és hatékony európai gyáraknak be kell zárniuk, miközben a kibocsátás világszerte növekszik.

Ez nem pusztán gazdasági őrültség. Ez ökológiai képmutatás. Európa versenyképessége összeomlik

– sorolta a menedzser.

Az Ineos egymás után zárja be európai gyárait

Az Ineos egyébként egymás után zárja be gyárait Európában. A nagy-britanniai Grangemouthban és a belgiumi Geelben már lakat került a telephelyeire, nyáron pedig azt is közölték, hogy a szintén németországi Gladbeckben is lehúzzák a rolót, ott 279 munkahely szűnik meg. Kezdhet remegni a konszern Kölnben dolgozó körülbelül 2500 munkatársa is, bár egyelőre róluk nem szól a fáma.