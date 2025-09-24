Hihetetlen raliba kezdett az Alibaba, a befektetőknek tetszik az MI-költési keret megnövelése

Eddie Wu vezérigazgató szerint a globális AI-befektetések az elkövetkező öt évben körülbelül 4000 milliárd dollárra gyorsulnak fel világszerte, és az Alibabának lépést kell tartania ezzel a trenddel. A cég hamarosan bővíti a februári tervét, amely szerint három év alatt több mint 380 milliárd jüant (53 milliárd dollárt) költenek AI-modellek és infrastruktúra fejlesztésére – mondta Wu.
A felhőszolgáltatási részlege, amely már az Egyesült Államoktól Ausztráliáig kínál szolgáltatásokat, a következő évben új adatközpontokat indít Brazíliában, Franciaországban és Hollandiában.
Az Alibaba egyszerre tervez fejleszteni szolgáltatásokat és azok alapjául szolgáló infrastruktúrát, például csipeket.
A pozitív piaci reakció az AI-val kapcsolatos globális lelkesedést tükrözi. Bár néhány szkeptikus szerint buborék van kialakulóban, a piac jelenleg az ilyen kiadásokat a technológia iránti egyre nagyobb vállalati bizalom jelének tekinti.
„Az iparág fejlődési sebessége messze meghaladta várakozásainkat, és az AI-infrastruktúra iránti kereslet is jóval nagyobb, mint amit előre láttunk” – mondta Wu szerdán egy hangcsoui fejlesztői konferencián.
Az AI köré épülő üzleti átalakítás kezd gyümölcsözővé válni Wu és az Alibaba számára. A legutóbbi negyedévben a cég AI-hoz kapcsolódó termékei háromszoros növekedést értek el.
A tengerentúli elemzők pozitívan értékelték az Alibaba MI-területen elért előrelépéseit, és a gyorsjelentést követően több céláremelés is érkezett. A JPMorgan 170, a Morgan Stanley 180 dollárra emelte a célárát, míg a legoptimistább előrejelzés 195 dollár volt. Az elemzői konszenzus „erős vétel”, az átlagos célár 163 dollár, ami a keddi záróárfolyamhoz képest közel 18 százalékos felértékelődési potenciált jelez. A közelmúltbeli árfolyam-emelkedés ellenére – és az MI-üzletág növekedési kilátásait figyelembe véve – az Alibaba részvényei továbbra is érdekes szinten forognak. Az előretekintő P/E mutató 16-szoros, ami nem számít magasnak egy olyan vállalat esetében, amely három számjegyű növekedést mutat a mesterségesintelligencia-szolgáltatások terén.
A Windows atyja gyakorlatilag minden soron erősebb számokat hozott az előző negyedév során, mint az elemzők várták, ez azonban nem volt elég a cégnek, egyből még feljebb tették a lécet önmaguknak. A Microsoft mindössze a második cég a 4000 milliárdos klubban az Nvidia után. Akkora optimizmust generált a Microsoft pénzügyi negyedik negyedéves gyorsjelentése, hogy azzal egy időben a cég részvényei 9 százalékot raliztak a hagyományos tőzsdezárás utáni elektronikus kereskedésben, ezzel a vállalat a történelem során mindössze második cégként, az Nvidia után átlépte a 4000 milliárd dolláros piaci kapitalizációt, lévén a részvény minden korábbi árfolyamcsúcsát megdöntve 561 dollárig menetelt.
27,2 milliárdos nettó profitra tett szert, a tavalyi év azonos időszakában látott 22 milliárddal szemben, árbevétele pedig 18 százalékos éves alapú növekedést követően 76,44 dolláron állt meg.
A vállalat közleménye szerint
a bődületes mesterségesintelligencia-infrastruktúra költései ellenére sem képes lépést tartani a kereslet növekedésével, a Microsoft ezért a jelenlegi negyedévben több mint 30 milliárd dollárt költ majd ilyen irányú fejlesztésekre,
a sormintába illeszkedve jóval többet, mint a piaci, 24,2 milliárdos várakozás. Ha a költés a teljes év során azonos volna, azzal a cég több mint 120 milliárd dollárt adna ki infrastrukturális fejlesztésekre, ez éves alapon 36 százalékos növekedésnek felelne meg.
