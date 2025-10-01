Minden követ megmozgatnak a kelet-európai gazdaszervezetek, hogy lenyomják Brüsszelt

Az európai mezőgazdaság jövőjét alapvetően befolyásoló javaslatok azonnali visszavonására szólítják fel az Európai Bizottságot a kelet-európai gazdaszervezetek – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Tiltakoznak a gazdák a mezőgazdaság reformja ellen / Fotó: Olekszandr Filatov

A dokumentum aláírói készek a közös kiállásra, ősszel újabb brüsszeli demonstrációt szerveznek, már a nyugat-európai gazdákkal kiegészülve – emelte ki a kamara.

Közös nyilatkozatban utasítják el a közös agrárpolitika (KAP) átalakítására vonatkozó bizottsági javaslatokat a kelet-európai gazdaszervezetek.

Magyarország, Csehország, Szlovákia, Románia, Lengyelország, Bulgária, Horvátország, Észtország, Lettország és Litvánia mezőgazdasági és élelmiszeripari érdekképviseletei arra szólítják fel az Európai Bizottságot, hogy azonnali hatállyal vonja vissza az európai mezőgazdaság és élelmiszeripar jövőjét alapvetően befolyásoló javaslatokat.

Az Európa Unió Tanácsától és az Európai Parlamenttől azt kérik, hogy határozottan lépjenek fel a bizottság javaslataival szembenb és kötelezzék a tervezetek visszavonására – írták a közleményben.

A magyar részről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége által aláírt dokumentum szerint

a KAP jövőjére vonatkozó bizottsági tervezetek nemcsak a mezőgazdasági termelők megélhetését veszélyeztetik, hanem Európa élelmiszer-ellátási függetlenségét is aláássák.

A versenyképességet féltik

A tervezet szerint a többéves pénzügyi keret a KAP költségvetésének 22 százalékos nominális csökkentését irányozza elő, az inflációt figyelembe véve ez több mint 45 százalékos csökkenés reálértéken. Egy ilyen mértékű, drasztikus forráselvonás tovább gyengítené az európai mezőgazdaság versenyképességét egy olyan időszakban, amikor az már így is nyomás alatt áll a megnövekedett adminisztratív terhek, a globális piaci kitettség és az éghajlati kihívások miatt. Ez veszélyeztetné a környezetvédelmi célkitűzéseket is, amelyeket a múltban részben a KAP finanszírozása kompenzált.

Az, hogy a nyilatkozatot 23 szervezet írta alá, jól jelzi, hogy nem vagyunk egyedül a KAP forrásainak megőrzéséért folytatott harcban, a kelet-európai országok között kialakult szövetség érdemi erőt képez a brüsszeli politikával szemben

– fogalmazott a NAK.