Brüsszel megkezdi a közös agrárpolitika leépítését – Magyarország a következő költségvetési időszak vesztese lehet

A Bizottság szeptember közepén nyilvánosságra hozta, hogy milyen mértékű támogatáscsökkentésre készülnek. "Brutális vágásra készülnek, a magyar gazdáknak szánt támogatásokat 21 százalékkal akarják csökkenteni. És mindent megtesznek, hogy ezt a szándékot elfedjék. Leginkább úgy, hogy összevonják az eddigi alapokat, hogy ne lehessen könnyen összehasonlítani az egyes számokat" – fogalmazott Dömötör.
A politikus elmondta, az EP mezőgazdasági bizottságának szerdai ülésén részt vett az uniós agrárbiztos, Christophe Hansen, aki az Európai Néppártból (EPP) érkezik. A leépítéssel kapcsolatban feltett kérdésekre azzal válaszolt, hogy a tagállamoknak lesz lehetősége arra, hogy többet költsenek, ha akarnak - magyarázta.
Ez nem válasz, mert a magyar kormány eddig is jelentős összeget költött nemzeti forrásokból a magyar gazdák támogatására. Ezután is ezt fogja tenni, de ez nem teszi semmissé azt a szándékot, hogy itt, Brüsszelben, a közös agrárpolitika kasszáját vaskosan le akarják faragni
- fogalmazott.
Az okokat fejtegetve Dömötör Csaba közölte: az agrárbiztos részt vett az agrárminiszterek legutóbbi tanácsülésén, és nyilvános sajtójelentések szerint zárt ajtók mögött azt mondta, hogy
a jelenlegi agrártámogatási rendszer fenntartása nem opció, mégpedig a hadikiadások, illetve a korábban felvett hitelek törlesztőrészletei miatt.
"Tehát nem tagadják: azért akarják elvenni a gazdák pénzét, hogy azt hadikiadásokra, háborús politikára, az ukrajnai bővítésre költsék, na meg azokra a törlesztőrészletekre, amelyeknek az összegét az Európai Bizottság súlyosan félrekalkulálta" - fogalmazott.
Mindez a számok nyelvén azt jelenti, hogy
33 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget vennének el a közös agrárpolitikától, a gazdáktól, hogy legalább ugyanazzal a lendülettel legalább 40 ezer milliárd forintnyi összeget adjanak Ukrajnának
- hívta fel a figyelmet.
Dömötör Csaba súlyosbító körülménynek nevezte, hogy eközben, már a tagság bekövetkeztét megelőzően,
megnyitnák az uniós piacokat az ukrán mezőgazdasági termékek előtt.
A búza esetében 30 százalékkal, a kukorica esetében 53 százalékkal növelnék a vámmentesen behozható ukrán termékek mennyiségét. A tojás esetében 200 százalékkal többet engednének be, a méz esetében pedig 483 százalékkal többet. Ez önmagában is másfélszerese a Magyarországon termelt mézmennyiségnek - hívta fel a figyelmet.
Ha egyidőben leépítik az agrártámogatási rendszert és megnyitják a piacokat keletről és délről is a dél-amerikai országokkal (Mercosur) tervezett szabadkereskedelmi megállapodással, az sok százezer európai gazdát tehet tönkre. "Az a tapasztalatom itt, hogy miközben mindenki Ukrajna támogatását szajkózza, az európai gazdák sorsával senki nem törődik" - fogalmazott Dömötör Csaba,
