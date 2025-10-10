Számok feketén-fehéren: itt tar Európa nagy leválása az orosz energiáról – a magyarok nem is tudják, menyire nehéz a helyzet

Az Európai Bizottság javaslata szerint 2028-ra nullára kell csökkenteni a tagországok oroszországi olaj- és gázimportját. Az orosz energiafüggőség tavaly az olaj esetében 3 százalék volt, a gáz esetében 24 százalék körüli. A magyarországi és a szlovákiai adatok ezeknél jóval magasabbak. Kormányaik arra hívják fel a figyelmet, hogy nincs a tengeri kikötőkkel rendelkező országokéhoz hasonló lehetőségük, ezért szándéka sincs teljesen leválni az orosz energiáról, mert az a gazdaságaiknak túl nagy károkat okozna.

Magyarország szempontjából nem életszerű az orosz energiafüggőség teljes felszámolása / Fotó: Lukoil.ru

Az orosz szénről azonban már 2022 augusztusától levált az egész EU a 2022. márciusi uniós versailles-i csúcstalálkozón született elhatározásnak megfelelően, és az annak alapján született szankciós csomagban foglaltaknak eleget téve.

Ez azonban sokkal könnyebb volt, mint az orosz olajról és gázról lemondani.

2021-ben az EU teljes nyersolajimportjának még a 21 százaléka származott Oroszországból, a gázimportjának pedig a 45 százaléka az uniós statisztikák szerint.

A teljes leválást elváró, 2025. június 17-én közzétett uniós jogalkotási javaslat kizárólag az Oroszországból származó földgáz- és olajimport fokozatos megszüntetésére összpontosít, míg az orosz nukleáris anyagok importjára külön javaslat készül majd az ellátási láncok összetettsége miatt. Az olaj és a gáz mellett a nukleáris anyagok importjának esetleges kiszorítása is nagyon érzékenyen érintené Magyarországot.

A Paksi Atomerőmű ugyanis az orosz TVEL által gyártott üzemanyagot használ, ahogyan a budapesti kutató- és az oktatóreaktor is. Igaz, a paksi blokkokat idővel a Framatome látja majd el, de a francia társaság terméke is orosz technológián alapul. Ráadásul a két új paksi atomreaktor is orosz üzemanyagra szerződött. Az Európai Unió 2024 júniusában külön bekezdésben mentette fel a szankciók alól a Paks II. projektet.

A hivatkozott, júniusi javaslat a jogi kötelezettségek bevezetése mellett intézkedéseket is javasol, amelyek segítenék az orosz olajimport 2027 végére történő teljes megszüntetését. Az orosz földgázimport 2028. január 1-jére előirányzott, teljes kivezetése érdekében a rövid távú szerződések szerinti importnak 2026. június 17-ig be kell fejeződnie.