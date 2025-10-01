Szolnoki profi hegesztők tudására van szükség az USA-ban

Alumínium kocsiszekrényeket gyártó üzem kezdi meg jövőre a működését Salt Lake Cityben. A projekt fontos magyar vonatkozása, hogy a beruházó a magyarországi villamos motorvonatokat szállító svájci Stadler, amely Szolnokon már éve óta működtet az amerikaihoz hasonló üzemet.

A Stadler a magyarországihoz hasonló üzemet nyit Salt Lake Cityben / Fotó: Stadler

Nagyobb amerikai, kisebb európai részarány

Az amerikai létesítménnyel a társaság a helyi gyárát bővíti ki, amely jelenleg is gyárt személyvonatot a helyi piacra. A lépéssel 80 százalékosra nő a Stadler amerikai tevékenységén belül a helyi részarány. A fennmaradó 20 százalék nagy része Európából származik, de a Stadler jelezte, hogy már az összes ellátási láncát elemzi azzal a céllal, hogy tovább csökkentse a külföldi alkatrészek arányát. A Buy American törvény 2016 óta írja elő, hogy az értékteremtés legalább a 70 százalékának helyben kell keletkeznie, ha amerikai adóbevételeket használnak fel a projekt finanszírozására.

A Stadler csoport legnagyobb kocsiszekrénygyártó üzeme Szolnokon működik. A tizenöt éve alapított egységet eredetileg évi 200 kocsiszekrény előállítására és 200 munkavállaló foglalkoztatására tervezték, ám azóta folyamatosan fejlesztették, bővítették. A folyamat ma is tart. Szolnokon ez év januárjában adták át az ott készült első kétszintes alumínium kocsiszekrényt, és bejelentették a gyár további fejlesztését. A szolnoki kocsiszekrénnyel készülő vonatok tizennégy országban közlekednek, így az Egyesült Államokban is. Mint a Világgazdaság a Stadlertől megtudta:

az amerikai kocsiszekrénygyártás-beindulásával fokozatosan csökkenni fog a szolnoki egység amerikai exportja. Azonban a szolnoki kivitelen belül csak kis hányadról van szó, és fontos, hogy a szolnoki teljesítmény összességében emiatt nem csökken, sőt, az egyéb megrendelések miatt még nő is.

Utaznak a Stadler magyar hegesztői

Az új, 4600 négyzetméteres amerikai csarnokban 2026 végétől várhatóan már húsz képzett hegesztő és technikus dolgozik. Ezzel Stadler magasan képzett hegesztést is visz Salt Lake Citybe. A munka betanítására a felfutási fázisban a Stadler magyarországi kompetencia-központjának vezető hegesztési szakértői Salt Lake Cityben fogják megosztani a legjobb gyakorlatokat és adják át szakértelmüket.