Elrajtolt az Országos Étteremhét – idén számos különleges helyre ellátogathatunk

Csütörtökön elindul, és október 19-ig tart az őszi Országos Étteremhét rendezvény, 218 olyan vendéglő részvételével, amelyek közül számosat sorolnak a magyar gasztrokiadványok a top 100-as országos elitbe. A listában 15 nemzetközi Michelin-ajánlással díjazott éttermet is találunk, valamint Bib Gourmand-minősítéssel rendelkezőket is. A kiváló és elismert éttermek egytől egyig a kínálatuk legjavával készülnek, legkedveltebb és legkülönlegesebb fogásaikból komponált menüsorokkal, amelyeket előnyös, fix menüárakon kínálnak az ínyenceknek.
A topkategóriás vendéglátóhelyek szervizdíjjal együtt 6900 forinttól, a prémiumkategória indulói 8900 forinttól, míg az exkluzív besorolású éttermek 10 900 forinttól kínálják menüsoraikat. A rendezvény további érdekessége, hogy néhány részt vevő vendéglátóhely szintén kedvező, kiegészítő felár ellenében még szélesebb választékkal mutatkozik be.
Az eseményen részt vevő Michelin-ajánlással rendelkező éttermek:
Asztalfoglalás a rendezvényre csak a www.etteremhet.hu weboldalon lehetséges. Mivel a rendezvény célja a minőségi vendéglátás reprezentatív bemutatása a nagyközönség számára, ezért a helyek limitáltak.
Idén két magyar település, Hosszúhetény és Miskolc fenntarthatósági projektje is bekerült a világ top 100 fenntartható turisztikai desztinációjának versenyén a bolygó legjobbjai közé. Az eredményeket a hétfő esti díjkiosztó gálán mutatták be a franciaországi Montpellier-ben.
Az eseményen több mint 400 fenntartható turisztikai szakember vett részt 44 országból, így Hosszúhetény és térsége sikere valóban nemzetközi közegben vált láthatóvá. A Green Destinations független szakmai zsűrije a „Virágzó Tiltakozás – A bánáti bazsarózsa, amely megváltoztatta egy régió jövőjét” című jó gyakorlatot választotta be a világ élvonalába – írta Facebook-bejegyzésében Csörnyei László, Hosszúhetény polgármestere.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.