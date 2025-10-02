Elrajtolt az Országos Étteremhét – idén számos különleges helyre ellátogathatunk

Csütörtökön elindul, és október 19-ig tart az őszi Országos Étteremhét rendezvény, 218 olyan vendéglő részvételével, amelyek közül számosat sorolnak a magyar gasztrokiadványok a top 100-as országos elitbe. A listában 15 nemzetközi Michelin-ajánlással díjazott éttermet is találunk, valamint Bib Gourmand-minősítéssel rendelkezőket is. A kiváló és elismert éttermek egytől egyig a kínálatuk legjavával készülnek, legkedveltebb és legkülönlegesebb fogásaikból komponált menüsorokkal, amelyeket előnyös, fix menüárakon kínálnak az ínyenceknek.

Országszerte összesen 218 étterem várja az érdeklődőket / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

A topkategóriás vendéglátóhelyek szervizdíjjal együtt 6900 forinttól, a prémiumkategória indulói 8900 forinttól, míg az exkluzív besorolású éttermek 10 900 forinttól kínálják menüsoraikat. A rendezvény további érdekessége, hogy néhány részt vevő vendéglátóhely szintén kedvező, kiegészítő felár ellenében még szélesebb választékkal mutatkozik be.

Az eseményen részt vevő Michelin-ajánlással rendelkező éttermek:

Konyhám Stúdió 365 (Fonyód)

Bilanx

Costes Downtown

Cut & Barrel

Felix Kitchen & Bar

Góré étterem (Kisharsány)

Iszkor étterem (Mályinka)

Kistücsök étterem – Food & Room**** (Balatonszemes)

MÁK restaurant; Moszkvatér Bisztró

Natura Hill (Zebegény)

Spago Budapest by Wolfgang Puck

Szaletly Vendéglő és Kert; Textúra étterem

UMO Restaurant

Asztalfoglalás a rendezvényre csak a www.etteremhet.hu weboldalon lehetséges. Mivel a rendezvény célja a minőségi vendéglátás reprezentatív bemutatása a nagyközönség számára, ezért a helyek limitáltak.

