Bajban Finnország gazdasága, nem bírja ki Oroszország kivéreztetését: Amerika most mentőövet dobott neki

A két államfő Fehér Házban tartott kétoldalú megbeszélésének nyilvános részén Donald Trump hangoztatta, hogy az Egyesült Államoknak nagy szüksége van hajókra — közölte a Fehér Ház.

Trump: finn jégtörőket vásárol az Egyesült Államok / Fotó: Shutterstock

Trump washingtoni beszéde nem csak a jégtörőkről szólt

Az amerikai elnök Washingtonban azzal nyitott, hogy beszélt arról a szándékáról, hogy az Izrael és a Hamász közötti megállapodást követően az ukrajnai háború lezárását is szeretné elérni. Ismét elismerte, hogy az orosz–ukrán konfliktus lezárását sokkal egyszerűbb feladatnak gondolta, mint amilyennek az bizonyul.

Az amerikai elnök kérdésre válaszolva kifejtette, nagyon kis esélyt lát arra, hogy Oroszország megtámadná Finnországot, de NATO-szövetségesként egy ilyen esetben az Egyesült Államok segítséget nyújtana.

Alexander Stubb finn elnök gratulált az amerikai elnöknek a gázai alku létrejöttéhez, amit a „diplomácia legjavának” nevezett. Egyben elismerte, hogy az ukrajnai konfliktus megoldása a „következő nagy feladat”, ugyanakkor úgy vélte, hogy jelenleg Oroszország nincs jó helyzetben sem katonai, sem gazdasági értelemben. A finn államfő kitért arra is, hogy a jégtörőhajó-vásárlásról szóló finn–amerikai üzleti megállapodás nagyban erősíti a kétoldalú kapcsolatokat.

Petteri Orpo finn miniszterelnök a megállapodás kapcsán megjegyezte, hogy ezzel számos munkahelyet teremtenek Finnországban, amelynek gazdasága megszenvedi az orosz–ukrán háborút, a befektetések elmaradása révén, valamint az Oroszországgal szomszédos határ teljes zárlata miatt.