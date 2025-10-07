Trump nyilatkozatot tett a rettegett Tomahawk rakétákról, Putyin idegei pattanásig feszültek: ezen múlik, hogy megkapja-e Zelenszkij

Donald Trump újságírók előtt közölte: közel áll ahhoz, hogy meghozza a döntést a Tomahawk-rakétákkal kapcsolatban, amelyek a NATO-n keresztül juthatnak rendeltetési helyükre — közölte a Reuters.

Donald Trump Ukrajna támogatására küldene Tomahawk rakétarendszereket / Fotó: NurPhoto via AFP

Trump először kérdezni fog

Az amerikai elnök hozzátette, hogy az eszközök felhasználásával kapcsolatban fel fog tenni kérdéseket, amelyek arra irányulnak majd, hogy az eszközök hol és milyen módon kerülnek felhasználásra. Az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban megismételte, hogy soha nem lett volna szabad elkezdődnie, amivel kapcsolatban megjegyezte, hogy mindkét oldal, Oroszország és Ukrajna rossz helyzetértékelése vezetett a háborúhoz.

Senki nem áll jól abban a háborúban — jegyezte meg Donald Trump.

Hírszerzési adatokat szolgáltat az ukránoknak Amerika

Donald Trump amerikai elnök nemrég jóváhagyta, hogy a hírszerző ügynökségek és a Pentagon támogassák Kijevet a csapások végrehajtásában. Sőt, az amerikai tisztségviselők a NATO-szövetségeseket is megkérték, hogy nyújtsanak hasonló támogatást.

A tisztviselők szerint

ez az első alkalom, hogy a Trump-kormány hosszú hatótávolságú rakétákkal végrehajtott ukrán csapásokhoz nyújt segítséget, különösen Oroszország területén belüli energiacélpontok ellen.

Bár az Egyesült Államok régóta segíti Kijev drón- és rakétatámadásait, a hírszerzési információk megosztásával Ukrajna képes lesz finomítani a célzását olajfinomítók, -vezetékek, erőművek és más határain túli infrastruktúra ellen.

Az Egyesült Államok emellett mérlegeli a Tomahawkokon kívül a Barracudák és más amerikai gyártmányú, körülbelül 500 mérföldes hatótávolságú földi és légi indítású rakéták leszállítását is.