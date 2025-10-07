Deviza
EUR/HUF392.31 +0.9% USD/HUF336.02 +1.18% GBP/HUF451.67 +0.86% CHF/HUF421.41 +0.88% PLN/HUF92.17 +0.81% RON/HUF77.02 +0.84% CZK/HUF16.12 +0.78% EUR/HUF392.31 +0.9% USD/HUF336.02 +1.18% GBP/HUF451.67 +0.86% CHF/HUF421.41 +0.88% PLN/HUF92.17 +0.81% RON/HUF77.02 +0.84% CZK/HUF16.12 +0.78%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,243.8 +0.32% MTELEKOM1,808 -0.66% MOL2,770 +0.58% OTP29,060 +0.38% RICHTER10,150 +0.3% OPUS547 +0.18% ANY7,300 +0.55% AUTOWALLIS153 -3.27% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,454.44 +0.18% CETOP3,497.19 -0.54% CETOP NTR2,186.54 +0.01% BUX100,243.8 +0.32% MTELEKOM1,808 -0.66% MOL2,770 +0.58% OTP29,060 +0.38% RICHTER10,150 +0.3% OPUS547 +0.18% ANY7,300 +0.55% AUTOWALLIS153 -3.27% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,454.44 +0.18% CETOP3,497.19 -0.54% CETOP NTR2,186.54 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Ukrajna
Tomahawk
Donald Trump
Zelenszkij
Putyin

Trump nyilatkozatot tett a rettegett Tomahawk rakétákról, Putyin idegei pattanásig feszültek: ezen múlik, hogy megkapja-e Zelenszkij

Az amerikai elnök nem akar eszkalációt látni az orosz–ukrán háborúban, ennek megfelelően hozza meg a döntést a nagy hatótávolságú rakéták rendelkezésre bocsátásáról. Donald Trump erről a Fehér Házban nyilatkozott.
VG
2025.10.07., 08:23

Donald Trump újságírók előtt közölte: közel áll ahhoz, hogy meghozza a döntést a Tomahawk-rakétákkal kapcsolatban, amelyek a NATO-n keresztül juthatnak rendeltetési helyükre — közölte a Reuters.

Donald Trump At F1 Miami, ukrajna, tomahawk, rakéta, donald, trump Grand Prix 2024
Donald Trump Ukrajna támogatására küldene Tomahawk rakétarendszereket / Fotó: NurPhoto via AFP

Trump először kérdezni fog

Az amerikai elnök hozzátette, hogy az eszközök felhasználásával kapcsolatban fel fog tenni kérdéseket, amelyek arra irányulnak majd, hogy az eszközök hol és milyen módon kerülnek felhasználásra. Az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban megismételte, hogy soha nem lett volna szabad elkezdődnie, amivel kapcsolatban megjegyezte, hogy mindkét oldal, Oroszország és Ukrajna rossz helyzetértékelése vezetett a háborúhoz. 

Senki nem áll jól abban a háborúban — jegyezte meg Donald Trump.

Hírszerzési adatokat szolgáltat az ukránoknak Amerika

Donald Trump amerikai elnök nemrég jóváhagyta, hogy a hírszerző ügynökségek és a Pentagon támogassák Kijevet a csapások végrehajtásában. Sőt, az amerikai tisztségviselők a NATO-szövetségeseket is megkérték, hogy nyújtsanak hasonló támogatást.

A tisztviselők szerint

ez az első alkalom, hogy a Trump-kormány hosszú hatótávolságú rakétákkal végrehajtott ukrán csapásokhoz nyújt segítséget, különösen Oroszország területén belüli energiacélpontok ellen.

Bár az Egyesült Államok régóta segíti Kijev drón- és rakétatámadásait, a hírszerzési információk megosztásával Ukrajna képes lesz finomítani a célzását olajfinomítók, -vezetékek, erőművek és más határain túli infrastruktúra ellen.

Az Egyesült Államok emellett mérlegeli a Tomahawkokon kívül a Barracudák és más amerikai gyártmányú, körülbelül 500 mérföldes hatótávolságú földi és légi indítású rakéták leszállítását is.

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
kínai autó

Brutálisan megugrottak a szegedi gyáravatóra készülő BYD értékesítései Nagy-Britanniában

Nagy-Britannia lett a BYD legnagyobb külföldi piaca.
3 perc
Ukrajna

Nem megy gyorsan a matek Brüsszelben, Zelenszkij tombol – 230 milliárd euró Ukrajnának szánt támogatást tartanak vissza

A befagyasztott orosz vagyont hitelre költené az EU.
11 perc
Marine Le Pen

Bedöntheti az egész eurózóna gazdaságát Macron hataloméhsége – meddig tart a politikai bizonytalanság?

Macron az egész eurózóna gazdasági és politikai stabilitását áldozza fel azért, hogy hatalomban maradjon.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu