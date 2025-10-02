Trump bekeményített: miután Putyin nem értett a szép szóból, olyan csapás várhat Oroszországra, hogy csak foghatja fejét

Az amerikai kormányzat teljesen beállt Ukrajna mögé az orosz–ukrán háborúban. Ezt mutatja, hogy a The Wall Street Journal értesülése szerint Donald Trump nemcsak hogy mérlegeli, hogy erőteljes fegyvereket ad Kijevnek, de Oroszország nyomatékos kérése ellenére hírszerzési adatokkal segíti az ukránokat a hosszú hatótávolságú rakéták célba juttatásában az orosz energetikai infrastruktúra meggyengítésére.

Donald Trump keménykézzel lép fel Putyin ellen / Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök nemrég jóváhagyta, hogy a hírszerző ügynökségek és a Pentagon támogassák Kijevet a csapások végrehajtásában. Sőt, az amerikai tisztségviselők a NATO-szövetségeseket is megkérték, hogy nyújtsanak hasonló támogatást – mondták az ügyet ismerők a lapnak.

A tisztviselők szerint

ez az első alkalom, hogy a Trump-kormány hosszú hatótávolságú rakétákkal végrehajtott ukrán csapásokhoz nyújt segítséget, különösen Oroszország területén belüli energiacélpontok ellen.

Bár az Egyesült Államok régóta segíti Kijev drón- és rakétatámadásait, a hírszerzési információk megosztásával Ukrajna képes lesz finomítani a célzását olajfinomítók, -vezetékek, erőművek és más határain túli infrastruktúra ellen.

Az Egyesült Államok emellett mérlegeli a Tomahawkok, a Barracudák és más amerikai gyártmányú, körülbelül 500 mérföldes hatótávolságú földi és légi indítású rakéták leszállítását is – közölték mások a lappal. A tisztségviselők szerint azonban még nem született döntés arról, hogy mit küldenek, illetve küldenek-e egyáltalán.

A hírszerzési információk és az erősebb fegyverek együtt jóval nagyobb hatást gyakorolhatnak, mint Ukrajna korábbi oroszországi csapásai. Nagyobb károkat okozhatnak az energetikai infrastruktúrában, és egyúttal leköthetik az orosz légvédelmet.

Az adminisztráció nemrég arról döntött, hogy megnövelt hatótávolságú légiharc-rakétákat ad el Ukrajnának.

Trump korábban azt mondta, Ukrajna nem nyerheti meg a harcot anélkül, hogy képes legyen orosz területeket is támadni. Az amerikai hírszerzés most ebben segíti Kijevet. Az amerikai elnök a múlt héten pedig arról írt a Truth Social közösségi oldalán, hogy Ukrajna visszaszerezheti akár az egész elfoglalt területét.