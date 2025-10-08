Várva várt fordulat: fogoly- és fogvatartotti listákat cserélt a Hamász Izraellel — porig rombolják Gázavárost, ha nem teljesül a követelésük

Taher al-Nunu, a Hamász politikai vezetőjének médiatanácsadója bejelentette, hogy tárgyalási listákat cseréltek Izraellel azokról a foglyokról és fogvatartottakról, akiket szabadon engednének, ha megállapodás születne a jelenleg Egyiptomban folyó gázai tűzszüneti tárgyalások során. A tárgyalás Donald Trump múlt heti bejelentései hatására kezdődhetett meg — közölte a Times of Israel.

Az izraeli hadsereg addig rombolja Gázavárost, míg vissza nem kapja a túszait. Trump közbelépett / Fotó: Jack Guez / AFP

Egyiptomban közvetett tárgyalások folynak az izraeli és a Hamász-tárgyalócsoportok között, az Egyesült Államok mindkét felet egyre nagyobb nyomás alá helyezi, hogy békeszerződést kössenek.

Az Egyesült Államok, Egyiptom és Katar közvetítői Sharm El-Sheikhben próbálnak megegyezést elérni. Donald Trump amerikai elnök a hét végén kijelentette: arra kéri a résztvevőket, hogy „gyorsan cselekedjenek”, és azt állította, hogy a két fél a „végső részleteken” dolgozik. Izrael elfogadta az Egyesült Államok 20 pontos béketervét, a Hamász pedig annak egyes részeit – de nem az összeset, továbbra is vannak jelentős vitás kérdések.

Dohában már több találkozóra is sor került, amelyek középpontjában az egyik kettős állampolgárságú fogoly szabadon bocsátása állt. Pozitívan és rugalmasan tárgyaltunk, a palesztin nép érdekeit szem előtt tartva

– mondta al-Nunu, megerősítve, hogy a tárgyalások már folyamatban vannak.

Donald Trump közbenjárására indultak el a tárgyalások

Donald Trump amerikai elnök a napokban arra kérte Törökországot,

hogy „győzze meg” a Hamászt, hogy fogadja el a gázai háború befejezésére vonatkozó tervét

– közölte Recep Tayyip Erdogan elnök szerdán az elnöki hivatal által közzétett átiratban.

Mind az Egyesült Államokba tett látogatásunk, mind a legutóbbi telefonbeszélgetésünk során elmagyaráztuk Trump úrnak, hogyan lehetne megoldást találni a palesztin kérdésre. Kifejezetten arra kért minket, hogy találkozzunk a Hamásszal, és győzzük meg őket

– mondta Erdogan török újságíróknak az Azerbajdzsánból visszatérő repülőgépen.

Szerdán bejelentették, hogy az Egyesült Államok legfőbb küldöttjei és a régió prominens személyiségei is becsatlakoztak az Izrael és a Hamász közötti közvetett tárgyalások harmadik napjához Egyiptomban, amelynek témája Donald Trump elnök terve a gázai háború befejezésére.