Várva várt fordulat: fogoly- és fogvatartotti listákat cserélt a Hamász Izraellel — porig rombolják Gázavárost, ha nem teljesül a követelésük

Az egyiptomi Sarm el Sejkben tartottak tárgyalásokat fogolycseréről és fogvatartotti listáról. Donald Trump korábban bejelentette, hogy „pokoli következményeket” várhatnak a Hamász felső vezetői, amennyiben nem kezdik meg a tárgyalást az izraeli túszok ügyében.
VG
2025.10.08, 11:55
Frissítve: 2025.10.08, 12:41

Taher al-Nunu, a Hamász politikai vezetőjének médiatanácsadója bejelentette, hogy tárgyalási listákat cseréltek Izraellel azokról a foglyokról és fogvatartottakról, akiket szabadon engednének, ha megállapodás születne a jelenleg Egyiptomban folyó gázai tűzszüneti tárgyalások során. A tárgyalás Donald Trump múlt heti bejelentései hatására kezdődhetett meg — közölte a Times of Israel.

Izrael, izraeli háború Donald Trump, költségvetéshadsereg, védelmi minisztériumbiztonsági kiadások németország kancellár fegyver export
Az izraeli hadsereg addig rombolja Gázavárost, míg vissza nem kapja a túszait. Trump közbelépett / Fotó: Jack Guez / AFP

Egyiptomban közvetett tárgyalások folynak az izraeli és a Hamász-tárgyalócsoportok között, az Egyesült Államok mindkét felet egyre nagyobb nyomás alá helyezi, hogy békeszerződést kössenek. 

Az Egyesült Államok, Egyiptom és Katar közvetítői Sharm El-Sheikhben próbálnak megegyezést elérni. Donald Trump amerikai elnök a hét végén kijelentette: arra kéri a résztvevőket, hogy „gyorsan cselekedjenek”, és azt állította, hogy a két fél a „végső részleteken” dolgozik. Izrael elfogadta az Egyesült Államok 20 pontos béketervét, a Hamász pedig annak egyes részeit – de nem az összeset, továbbra is vannak jelentős vitás kérdések. 

Dohában már több találkozóra is sor került, amelyek középpontjában az egyik kettős állampolgárságú fogoly szabadon bocsátása állt. Pozitívan és rugalmasan tárgyaltunk, a palesztin nép érdekeit szem előtt tartva

– mondta al-Nunu, megerősítve, hogy a tárgyalások már folyamatban vannak. 

Donald Trump közbenjárására indultak el a tárgyalások

Donald Trump amerikai elnök a napokban arra kérte Törökországot, 

hogy „győzze meg” a Hamászt, hogy fogadja el a gázai háború befejezésére vonatkozó tervét 

– közölte Recep Tayyip Erdogan elnök szerdán az elnöki hivatal által közzétett átiratban.

Mind az Egyesült Államokba tett látogatásunk, mind a legutóbbi telefonbeszélgetésünk során elmagyaráztuk Trump úrnak, hogyan lehetne megoldást találni a palesztin kérdésre. Kifejezetten arra kért minket, hogy találkozzunk a Hamásszal, és győzzük meg őket 

– mondta Erdogan török újságíróknak az Azerbajdzsánból visszatérő repülőgépen.

Szerdán bejelentették, hogy az Egyesült Államok legfőbb küldöttjei és a régió prominens személyiségei is becsatlakoztak az Izrael és a Hamász közötti közvetett tárgyalások harmadik napjához Egyiptomban, amelynek témája Donald Trump elnök terve a gázai háború befejezésére.

Steve Witkoff és Trump veje, Jared Kushner is Egyiptomba utazik tartózkodik Katar miniszterelnökével és Törökország hírszerzési vezetőjével együtt, azon a napon, amely várhatóan kulcsfontosságú lesz annak eldöntésében, hogy előrelépés történhet-e.

A tárgyalások újrakezdésekor a Hamász egyik magas rangú tisztviselője a BBC-nek elmondta, hogy a szervezet "a szükséges pozitív hozzáállást” tanúsította, és benyújtotta azoknak a palesztin foglyoknak a listáját, akiket Izraelnek szabadon kell engednie cserébe a Gázában fogva tartott túszokért.

Pokoli következmények várhatók Trump részéről

Trump időhatárt szabott a Hamásznak arra, hogy elfogadja a béketervet, máskülönben „pokoli következményekkel” számolhatnak. A szervezet értett a szóból, és bejelentette, hogy kész azonnal elengedni a Gázai övezetben fogva tartott túszokat, illetve átadni a meghaltak holttestét és az övezet feletti irányítást.

A Reuters tudósítása szerint pozitív fejlemény, hogy 

támogatja a lépést az Iszlám Dzsihád is,

amely a Hamász szövetségese, és szintén tart fogva izraeli túszokat. Az Iszlám Dzsihád kisebb erőt képvisel a Hamásznál, viszont annál keményvonalasabb, és Irán támogatásával működik.

Trump előre megmondta: itt a pontos időpont, mikor fog elszabadulni a pokol – ketyeg az óra

Izraeli háború

2548 cikk
2548 cikk

 

