Földbe állhat az argentin olajboom: túl erős a peso, nem éri meg új kutakat fúrni

Bár a Buenos Aires-i tartományi választáson szenvedett veresége után Javier Milei az Egyesült Államoktól segítséget kapott a peso megtámasztására, az argentin elknök öröme nem lehet felhőtlen, hiszen gazdasági programjának egyik legfontosabb eleme, az olaj- és földgázexport felpörgetése bajba került.

A Vaca Muerta lehet az agentin gazdaság egyik motorja, de ehhez további reformok kellenek / Fotó: NurPhoto via AFP

A Vaca Muerta a világ egyik legnagyobb olajmezője

A világ negyedik legnagyobb nem hagyományos olajmezője, a Vaca Muerta óriási nyersanyagvagyont rejt, amelynek a kivitele hatalmas segítséget jelenthet ahhoz, hogy a dél-amerikai ország elegendő devizához jusson. Milei nagy reményeket fűzött a mezőn kitermelt ásványkincsekhez, hiszen

az export segíthet az argentin devizatartalék felépítésében, és a peso árfolyamát is stabilizálhatja.

Az argentin elnök igyekszik minél több külföldi olajvállalatot is a térségbe csábítani, hogy elérje célját, mely szerint az argentin olaj- és gázexport 2030-ra 30 milliárd dollárt tegyen ki. Az államfő törekvései kezdetben úgy tűnt, sikerrel is jártak, hiszen a Vaca Muertát célzó beruházások eredményeképp augusztusra az ország olajtermelése már elérte a napi 827 ezer hordót, ami egy év alatt 15 százalékos növekedés.

Hiába az olajvagyon, ha nem éri meg kitermelni

Azonban mára vége az argentin olajboomnak, hiszen az alacsony világpiaci árak és az emelkedő termelési költségek mellett egyre kevésbé éri meg a felszínre hozni a nyersanyagot az olajmező mélyéről. Ennek részben pont a peso ereje az oka, miközben a térségbe fektető nemzetközi olajtársaságok, mint a Chevron, a Tecpetrol vagy a TotalEnergies számára a tőkekorlátozások is gondot jelentenek.

A költségek növekedéséhez a munkaerő, a szolgáltatások, a közművek vagy épp a finanszírozás árának emelkedése is hozzájárult, így egy helyi tanácsadó cég szerint júliusban csak 55 olajkutat fúrtak a mezőn, szemben az előző havi 67-tel. Ugyancsak csökkent a hidraulikus repesztéssel próbálkozó tevékenység is, egy helyi olajmező-szolgáltató cég szerint egyetlen hónap alatt 9 százalékkal.

A Reuters számára az olajipari cégeket acélipari termékekkel ellátó Delgado Industries az eladások 40 százalékos eséséről számolt be az előző évhez képest, részben a kevesebb új olajkút, részben a kínai verseny miatt.

Egy másik, az iparágat ellátó cég, a Duralito már nem exportál három argentin gyárából, miután olcsóbban tud termelni Brazíliában vagy az Egyesült Államokban.

Bár az októberi félidős választások után a peso ismét gyengülhet, növelve a dollárban történő eladások értékét, az Exxon és más cégek már a kivonulás mellett döntöttek, vagy azt fontolgatják. Az újbóli fellendüléshez a cégek szerint a magasabb olajárak mellett munkaerőpiaci reformra, alacsonyabb kamatokra és könnyebben felvehető és elbocsátható munkaerőre is szükség lenne.