Hatalmas bajban a kávépiac: kilőttek az árak – ezt a pénztárcánk is megérzi majd

Sokan indítják munkanapjaikat egy reggeli kávéval, mások napközben is elfogyasztanak belőle egy-két csészével. Ők mind aggódhatnak, hiszen a kávé világpiaci ára ismét emelkedésnek indult. Kedden a kávé ára a határidős jegyzésben 4 dollár felé nőtt, mivel egyre erősebb az aggodalom, hogy a La Nina jelenség következtében még inkább elhúzódik a száraz időjárás a világ legnagyobb termelő országban, Brazíliában, ami veszélyeztetheti a termést.
Az arabica kávé ára kedden 0,8 százalékkal emelkedett, és elérte a 4,21 dollárt, ami már nincs messze a 4,2995 dolláros februári történelmi csúcstól. Az arabica kávét többek között olyan globális kávézóláncok termékei használják, mint például a Starbucks – írta a Bloomberg.
Bár az egy nap alatti 0,8 százalékos áremelkedés nem tűnik soknak, augusztus eleje óta már csaknem 50 százalékkal nőttek az árak. A brazíliai aszály mellett az Amerikai Egyesült Államok által a dél-amerikai államokból érkező szállítmányokra kivetett vámok és a csökkenő készletek is felhajtották a világpiaci árat.
Laleska Moda, a Hedgepoint Global Markets elemzője arról számolt be a Bloombergnek, hogy az elmúlt hetekben a megszokottnál jóval gyakoribbak voltak a spekulatív vásárlások a kávépiacon. A szakértő az is elmondta, hogy Brazíliából mindegyik célország felé csökkent a szállítások volumene, ugyanakkor Donald Trump vámjai miatt az Egyesült Államokba irányuló szállítások esetében még élesebb volt a visszaesés. Ez már csak amiatt is érzékeny veszteség, mert
Brazília adja az USA összes kávéimportjának nagyjából 30 százalékát.
Az arabicakészletek a tőzsdei kereskedők által is figyelemmel kísért raktárakban 2024 áprilisa óta a legalacsonyabb szintre estek, ami ékes bizonyítéka az ellátás szűkösségének.
Az aggodalmakat tovább fokozza, hogy az amerikai meteorológiai szolgálat, a National Oceanic and Atmospheric Administration 71 százalékra becsüli a La Nina október és december közötti előfordulásának esélyét, ami negatív hatással lenne a 2026-os és 2027-es brazíliai kávétermésre. A piacon abban bíztak, hogy azokban az években a várható kedvező termés segít majd a készletek globális újjáépítésében, a La Nina ennek a várakozásnak tehetne keresztbe.
Az időjárás-előrejelzések szerint a száraz időjárás ezen a héten még szinte biztosan marad Brazília fő kávétermesztő területein. Az alacsony talajnedvesség és rendkívül kevés csapadék köztudottan nem kedvez a termésnek.
Augusztus 6-án léptek életbe a Donald Trump által kivetett 50 százalékos vámok a brazil árucikkekre. Az ország természeti csapásként kezeli a tarifákat, első lépésként segélycsomagot nyújt az exportőröknek. Luiz Inácio Lula da Silva elnök nem hajlandó tárgyalni amerikai kollégájával a vámok elkerüléséről, a BRICS soros elnökeként inkább Kínával és Oroszországgal készül közös fellépésre.
A vámok azonban máris éreztetik a hatásukat: a kávéexportőröket képviselő Cecafe adatai szerint augusztusban 46 százalékkal esett a kivitel az Egyesült Államokba, miközben nőtt a latin-amerikai országokba.
A legnagyobb importőr azonban Németország lett, annak ellenére, hogy kicsit visszaesett az export. Bármilyen meglepő ugyanis, de Németország jelentős szereplő a pörkölt kávé globális piacán annak ellenére, hogy nem termel kávét. A pörkölési ágazat a második legnagyobb Európában az olasz mögött.
