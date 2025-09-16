Deviza
null
gasztronómia
La Niña
kávépiac
aszály
Brazília
arabica
vámháború
kávé
időjárás

Hatalmas bajban a kávépiac: kilőttek az árak – ezt a pénztárcánk is megérzi majd

Az aszály, a vámháború és a készlethiány sodorja veszélybe sokak kedvencét. A kávé világpiaci ára hatalmas emelkedést produkált az elmúlt hetekben.
T. M.
2025.09.16., 21:33
Fotó: Shutterstock

Sokan indítják munkanapjaikat egy reggeli kávéval, mások napközben is elfogyasztanak belőle egy-két csészével. Ők mind aggódhatnak, hiszen a kávé világpiaci ára ismét emelkedésnek indult. Kedden a kávé ára a határidős jegyzésben 4 dollár felé nőtt, mivel egyre erősebb az aggodalom, hogy a La Nina jelenség következtében még inkább elhúzódik a száraz időjárás a világ legnagyobb termelő országban, Brazíliában, ami veszélyeztetheti a termést.

arabica kávé kávépiac
A kávé világpiaci ára közel 50 százalékkal nőtt másfél hónap alatt / Fotó: Shutterstock

Az arabica kávé ára kedden 0,8 százalékkal emelkedett, és elérte a 4,21 dollárt, ami már nincs messze a 4,2995 dolláros februári történelmi csúcstól. Az arabica kávét többek között olyan globális kávézóláncok termékei használják, mint például a Starbucks – írta a Bloomberg.

Bár az egy nap alatti 0,8 százalékos áremelkedés nem tűnik soknak, augusztus eleje óta már csaknem 50 százalékkal nőttek az árak. A brazíliai aszály mellett az Amerikai Egyesült Államok által a dél-amerikai államokból érkező szállítmányokra kivetett vámok és a csökkenő készletek is felhajtották a világpiaci árat.

Nem sokasodnak esőfelhők a kávépiac fölött

Laleska Moda, a Hedgepoint Global Markets elemzője arról számolt be a Bloombergnek, hogy az elmúlt hetekben a megszokottnál jóval gyakoribbak voltak a spekulatív vásárlások a kávépiacon. A szakértő az is elmondta, hogy Brazíliából mindegyik célország felé csökkent a szállítások volumene, ugyanakkor Donald Trump vámjai miatt az Egyesült Államokba irányuló szállítások esetében még élesebb volt a visszaesés. Ez már csak amiatt is érzékeny veszteség, mert

Brazília adja az USA összes kávéimportjának nagyjából 30 százalékát.

Az arabicakészletek a tőzsdei kereskedők által is figyelemmel kísért raktárakban 2024 áprilisa óta a legalacsonyabb szintre estek, ami ékes bizonyítéka az ellátás szűkösségének.

Az aggodalmakat tovább fokozza, hogy az amerikai meteorológiai szolgálat, a National Oceanic and Atmospheric Administration 71 százalékra becsüli a La Nina október és december közötti előfordulásának esélyét, ami negatív hatással lenne a 2026-os és 2027-es brazíliai kávétermésre. A piacon abban bíztak, hogy azokban az években a várható kedvező termés segít majd a készletek globális újjáépítésében, a La Nina ennek a várakozásnak tehetne keresztbe.

Az időjárás-előrejelzések szerint a száraz időjárás ezen a héten még szinte biztosan marad Brazília fő kávétermesztő területein. Az alacsony talajnedvesség és rendkívül kevés csapadék köztudottan nem kedvez a termésnek.

Meglepő helyekre kezdett el ömleni az USA helyett a kávé, a közelünkbe is – akkor lehet, hogy olcsóbb lesz?

Augusztus 6-án léptek életbe a Donald Trump által kivetett 50 százalékos vámok a brazil árucikkekre. Az ország természeti csapásként kezeli a tarifákat, első lépésként segélycsomagot nyújt az exportőröknek. Luiz Inácio Lula da Silva elnök nem hajlandó tárgyalni amerikai kollégájával a vámok elkerüléséről, a BRICS soros elnökeként inkább Kínával és Oroszországgal készül közös fellépésre.

A vámok azonban máris éreztetik a hatásukat: a kávéexportőröket képviselő Cecafe adatai szerint augusztusban 46 százalékkal esett a kivitel az Egyesült Államokba, miközben nőtt a latin-amerikai országokba.

A legnagyobb importőr azonban Németország lett, annak ellenére, hogy kicsit visszaesett az export. Bármilyen meglepő ugyanis, de Németország jelentős szereplő a pörkölt kávé globális piacán annak ellenére, hogy nem termel kávét. A pörkölési ágazat a második legnagyobb Európában az olasz mögött.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
