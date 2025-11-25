Ennél már nincs szürreálisabb: integrálnák az európai védelmi iparba Ukrajnát – könyörögnek Zelenszkijnek, „szükségünk van rájuk"
Eljött az ideje annak, hogy az Európai Unió a gyakorlatban is felkészítse védelmi képességeit – jelentette ki Andrijus Kubilius uniós biztos kedden Strasbourgban.
Andrijus Kubilius: itt az ideje elindítani az európai védelmi ipari programot
Az európai védelmi ipari programról (EDIP) szóló uniós parlamenti vitán a biztos hangsúlyozta: tavaly az EU megteremtette a védelmi felkészültség feltételeit, most azonban a végrehajtás ideje következik.
A biztos hangsúlyozta: az EDIP kulcsfontosságú az európai védelmi képességek megerősítésében. Felidézte, hogy a program előkészítése 2024-ben indult, és másfél évnyi nehéz tárgyalásokat követően született meg a mostani megállapodás. Kubilius kiemelte: az EDIP a korábbi iparpolitikai kezdeményezések sikerére épít, köztük arra a programra, amelynek köszönhetően az EU a 2022-es 300 ezer darabról évi 2 millió darabra növeli lőszertermelését.
A biztos elmondta: az EDIP 1,2 milliárd eurónyi támogatást is biztosít az európai védelmi iparnak, valamint 300 milliót Ukrajna védelmi iparának integrálására. A program a közös beszerzések elsőbbségét hirdeti, és a tagállamok együttműködését finanszírozza. Szabályozza, hogy a beszerzésekben felhasznált alkatrészek legalább 65 százalékban európai eredetűek legyenek.
A kezdeményezés részeként létrejön a CEAP, az európai fegyverzeti program struktúrája is, amely kedvezményes beszerzési feltételeket, áfamentességet és uniós támogatásokat tesz lehetővé. Ukrajna szintén részt vehet ezekben az együttműködésekben. Emellett az EU új, közös érdekű védelmi projekteket is indít a tagállamok ipari együttműködésének ösztönzésére – taglalta.
Az ukrán védelmi iparnak szüksége van ránk, de nekünk még inkább szükségünk van Ukrajna innovációira.
Kubilius bejelentette: az EDIP keretében az EU először hoz létre olyan mechanizmust, amely válsághelyzetben biztosítja a védelmi termékek ellátásbiztonságát. Külön kiemelte, hogy
az EDIP lehetővé teszi a védelmi felszerelések beszerzését Ukrajnával és Ukrajna számára, továbbá ösztönzi az ukrán katonai innováció integrálását az európai védelmi iparba.
A biztos szerint az EDIP „védelmi iparpolitikai forradalmat” hoz, és lerakja az alapjait egy versenyképesebb, innovatívabb, kevésbé széttagolt európai védelmi iparnak. Hangsúlyozta: a program nélkül nem teljesíthetők az idei évre kitűzött védelmi célok, ezért arra kérte a képviselőket, hogy a programot még az év vége előtt hagyják jóvá.
Gyürk András: a program nem más, mint Ukrajna támogatása
Gyürk András a Fidesz EP-képviselője a vitához való felszólalásában hangsúlyozta, hogy erős védelmi ipar nélkül nincs tartós béke, az európai védelmi ipari képességek megerősítése támogatandó cél. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a jelenleg az Európai Parlament előtt lévő javaslat valójában „egy Ukrajna katonai és pénzügyi támogatására irányuló háborús tervezet”.
Mint mondta a tervezet számos alkalommal említi Ukrajnát és az azt segítő pénzügyi eszközöket, és jogszabálytervezet Ukrajna katonai támogatását erőlteti, ahelyett, hogy az erőforrásokat kizárólag az európai védelmi ipar megerősítésére fordítanák. Hangsúlyozta: „Itt és most teljes valóságában láthatjuk a Brüsszelen eluralkodott háborús pszichózist.”
„Ursula Von der Leyen bizottsági elnök és támogatói egy olyan országba akarják az európai polgárok pénzét küldeni, ahol azok egy háborús maffia zsebében landolnak. Ez már köztudott és elfogadhatatlan. Nem fogjuk engedni, hogy a magyar emberek pénzét ukrán aranyvécéken húzzák le” – hangoztatta.
Gyürk András rámutatott, hogy a javaslat egyszer sem említi a békét. Szerinte pedig a valódi cél az európai védelmi ipar megerősítése.
Úgy lopták szét az országot, hogy közben bombázták a honfitársaikat, Zelenszkijt ez nem érdekli, mindenkit befenyített
Hiába követelik sokan az ukrán elnöki hivatal vezetőjének, Andrij Jermaknak a távozását, Volodimir Zelenszkij kiáll mellette. Ezzel az ukrán elnök az érdeklődés középpontjában tartja a nemrég kirobbant korrupciós botrányt. Zelenszkij egyúttal figyelmeztette a törvényhozókat, hogy felelősségre vonják őket, ha destabilizálják az ország vezetését azzal, hogy nyomást gyakorolnak rájuk.
Sőt, Jermak vezeti az orosz–ukrán háborút lezáró béketárgyalásokat.
Ezer sebből véreznek az ukrán drónnagyhatalmi álmok
Ukrajna a jelek szerint egyre jobban beleburkolózik a maga teremtette álomvilágba. Pedig a Nyugat számos szakértője már a harcok legutolsó fázisáról beszél, és ebben számos keleti elemző egyet ért velük. Jurij Podoljaka orosz katonai szakértő szerint a harcok lezárása csak 2026-ban valószínű. Eztán jöhet az alkudozás a jövőről. Oroszország, a Putyin-vezetés szokás szerint roppant óvatos.
Kijev viszont már a háború utáni jövőről sző álmokat: az ukrán dróngyártás szerintük katonai nagyhatalommá teszi az országot. Az ukránok szerint Ukrajna a világ vezető ipari hatalmai közé verekedheti fel magát – dróngyártásával. Az szinte behozhatatlan előny, hogy ezeket az állítólag Ukrajnában gyártott vagy összeszerelt drónokat éles harci helyzetben kipróbálták.
Nincsenek azonban megbízható adatok arról, hogy Ukrajna valaha is adott-e el nagyobb tételben más országnak saját maga által készített drónokat. A tervekről többet hallunk a kelleténél, a megvalósításról – szinte semmit.
A legnagyobb probléma az, hogy a drónok elektronikáját és testét sem tudják legyártani, ráadásul Nyugatról sem kapnak ilyesmit, mert a nyugati cégek okkal tartanak attól, hogy ezek előbb-utóbb orosz kézbe kerülnek.