Oroszországban rekedt nyugati cégek: Putyin őrült tempóban államosítaná a nyugati tulajdonú ingó és ingatlanvagyont

Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden aláírta azt a rendeletet, amely lehetővé teszi az állami tulajdonú eszközök gyorsított értékesítését egy speciális eljárás keretében — közölte a Bloomberg.

Vlagyimir Putyin az orosz állam vagyonának növelésén dolgozik a nyugati tulajdonú vállalatok értékesítésével / Vlagyimir Putyin / Fotó: AFP

A rendelet célja, hogy felgyorsítsa különböző orosz és külföldi vállalatok értékesítését – mondta a kérdéssel tisztában lévő forrás, aki névtelenséget kért, mivel az információ nem nyilvános. Ha az Európai Unió megkezdi az orosz eszközök lefoglalását, Moszkva szimmetrikus intézkedésekkel válaszolhat – mondta a forrás.

Bankok tömkelege ragadt Oroszországban

Több száz nyugati vállalat működik még mindig Oroszországban a banki szektortól a fogyasztási cikkekig terjedő ágazatokban, köztük az UniCredit SpA, a Raiffeisen Bank International AG, a PepsiCo Inc és a Mondelez International Inc.

Putyin akkor lépett fel, amikor az EU vezetői Dániában tartott találkozójukon lendületet adtak annak a tervnek, hogy Ukrajnának 140 milliárd euró (164 milliárd dollár) hitelt nyújtsanak a befagyasztott orosz központi banki eszközökből, még a hónap végi hivatalos csúcstalálkozó előtt.

A vagyon felhasználására irányuló régóta fennálló javaslat lendületet kapott, miután Donald Trump elnök vezette Egyesült Államok leállította közvetlen támogatását Ukrajnának, így Európa vállára hárult a háború sújtotta ország védelmének terhe Oroszország inváziója ellen.

Oroszország fizesse ki Ukrajna minden kárát

Az Európai Unió olyan tervet javasolt, amely nem jelentené az eszközök lefoglalását, és Oroszország jövőbeli követelései garantáltak lennének. A Bloomberg szerint Moszkva visszakapná a pénzeszközöket, ha beleegyezik abba, hogy kártalanítja Ukrajnát a háború által okozott károkért. A Kreml szóvivője,

Dmitrij Peszkov korábban az EU vagyonkezelési tervét „orosz tulajdon illegális lefoglalásának, lopásnak” nevezte.

Az új orosz rendelet a kormány honlapján közzétett dokumentum szerint 10 napra korlátozza az előzetes értékesítési értékeléseket és felgyorsítja a tulajdonjog állami nyilvántartásba vételét.

Válaszlépések a nyugati szankciókra

Putyin figyelmeztetett, hogy a globális pénzügyi rend meggyengülne, ha a Nyugat lépéseket tenne Oroszország külföldön befagyasztott állami tartalékainak lefoglalására, amelyeket 2022 februárjában Ukrajna megszállása miatt blokkoltak. Az új rendeletet arra is fel tudják használni, hogy eladják az egykor orosz befektetők tulajdonában lévő eszközöket. A Kreml fokozta továbbá az orosz állampolgárok, köztük a külföldi útlevéllel rendelkezők, valamint az extremizmussal vagy korrupcióval vádoltak ingatlanvagyonának elkobzását.

Az ingatlanokat gyakran új tulajdonosoknak adják el, hogy pénzt szerezzenek az állami költségvetés számára.

A moszkvai Nektorov, Saveliev & Partners ügyvédi iroda becslései szerint 2022 óta a lefoglalt ingatlanok összértéke júniusra elérte a 3,9 billió rubelt (48 milliárd dollárt). Oroszország eddig tartózkodott a nemzetközi vállalatok tulajdonában lévő eszközök államosításától, ehelyett egyes vállalatokat ideiglenes irányítás alá helyezett, mielőtt jelentős kedvezménnyel eladta volna azokat a kiválasztott vevőknek.