Orbán Viktor pontosan elmagyarázta, miért nem nő eléggé a magyar gazdaság: "Megemelem a kalapomat Nagy Márton előtt, ez kész csoda"

Olasz látogatás, béremelések, 14. havi nyugdíj, üzemanyagár, washingtoni látogatás – várhatóan ezekről is beszél Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, a szokásos péntek reggeli interjújában.

Orbán Viktor élő adásban mondja el, mi vár Magyarországra / Fotó: Benkő Vivien Cher / Miniszterelnöki Sajtóiroda

Orbán Viktor ismét interjút ad a Kossuth rádióban, és elmondja, hogy milyen fontos események, döntések voltak az elmúlt héten. A Világgazdaság összesítése szerint az alábbiakról eshet szó.

Lapunk is beszámolt arról, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnök hétfőn díszszázaddal fogadta Orbán Viktort Rómában, ami ritka diplomáciai gesztusnak számít.

A magyar kormányfő csütörtökön rövid videóban beszámolt arról, hogy a kormányülésen „rengeteg fontos és jó döntés” született. Ezek egyike volt a 14. havi nyugdíj kiutalása. Orbán Viktor felsorolásszerűen említést tett arról, hogy

döntöttek az árrésstop meghosszabbításáról és kiterjesztéséről,

15 százalékos fizetésemelésről a szociális és kulturális ágazatban,

a nevelőszülők járandóságának megduplázásáról,

valamint összeállítottak egy akciótervet az állami gondozásban élő gyermekek helyzetének javítására.

A miniszterelnök előreláthatóan arról is említést tesz, hogy november 7-én Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban fogadja őt. A találkozón energetikai, hadiipari, gazdasági és pénzügyi megállapodások várhatók, és szó lesz a Budapestre tervezett békecsúcsról is, amely az orosz–ukrán háború lezárásának egyik legfontosabb diplomáciai eseményévé válhat.

A kormányfőt várhatóan az üzemanyagárakról is kérdezik. Az üzemanyagárak többször emelkedtek az elmúlt hetekben. Legutóbb szerdán volt jelentős drágulás a hazai üzemanyagpiacon. Az a gázolajat használó autósokat érintette érzékenyebben, literenként akár 8 forinttal kell többet fizetniük. A benzin ára is emelkedett.

Orbán Viktor szerint fegyverkezési verseny zajlik és adósságválság jöhet Európában

A miniszterelnök első témaként arról beszélt, hogy egy fegyverkezési verseny kezdőpontján vagyunk. Az európai vezetők nem érzékelik a veszélyt, olyanokat mondanak, amik miatt

Európa a háború felé tart.

Magyarországnak ezért kulcsfontosságú, hogy háborúellenes és békepárti kormánya legyen, nekünk ki kell maradni azokból a döntésekből, amelyekkel Európa háború felé tántorog.