Szlovák felmérés az árakról: illúzió, hogy régen minden jobb volt
Szlovákiában az 1989. november 17-én kezdődött bársonyos forradalom kapcsán rendszerint közzéteszik, hogy mennyibe kerültek egyes termékek a rendszerváltás idején, és mennyibe napjainkban. Az eredmények eloszlatják a „régen minden jobb volt” típusú szocialista nosztalgiát, azt, hogy akkoriban mennyivel alacsoonyabbak voltak fajlagosan a szlovák árak.
Természetesen nem érdemes a konkrét összegeket egybevetni, mert
- az 1989-es átlagbér (3140 korona) ma 105 eurónak felelne meg, miközben
- napjainkban az átlagkereset 1650 euró környékén mozog.
Ezért inkább azt vizsgálják, hány percet, órát, napot kellett dolgozni egy termékért 1989-ben, és mennyit napjainkban. Ahogy távolodunk a rendszerváltás időszakától, úgy billen a jelen felé a mérleg nyelve, mégis, mindmáig nagyon sokan úgy vélik, hogy a szocializmus időszakában jobban éltek, mint most – elsősorban a biztonságot, a nyugalmat, az olcsóságot emlegetve fel.
Szlovák árak: egyedül a kenyér volt régen olcsóbb
Pedig le kell számolni azzal a mítosszal, hogy a szocializmusban olcsóbbak voltak az élelmiszerek – néhány alapvető termék, a kenyér, a kifli, a tej talán igen, de például a hús, a déligyümölcs már egyáltalán nem.
- 1989-ben a lakosság bevételeinek közel 40 százalékát fordította élelmiszerekre és alkoholmentes italokra,
- manapság ennek alig felét, 21-22 százalékát.
A Portu befektetési platform friss elemzése azt vizsgálta, mennyit kell dolgozni a leggyakrabban vásárolt termékekért.
- A kenyérért ma átlagosan 15 perc munkát kell végezni
- szemben az 1989-es 9 perccel – és gyakorlatilag ez az egyetlen fontosabb élelmiszertermék, ami máig drágább.
- A félzsíros tejért akkor is, ma is 6 percet kell dolgozni.
- A hús viszont határozottan olcsóbb ma: 1 kiló sertéskaraj napjainkban 1 és negyed óra munkájából jön ki, 1989-ben viszont 2 és fél órából.
- 10 darab tojás esetében a mai 15 perc áll szemben az 1989-es 42 perccel.
- A kristálycukor, ha percekben fejezzük ki az árát, akkor egyenesen ötször olcsóbb, csakúgy, mint a sertéssonka,
- a rizs pedig háromszor olcsóbb percekben kifejezve.
- A szocializmusban tudatosan nyomott áron árult sör is drágább volt, mint most.
A mai átlagfizetésből 275 dobozzal vagy üveggel több sör vehető, mint 36 évvel ezelőtt.
A műszaki cikkeknél pedig egyenesen szakadéknyi a különbség, a minőségről nem is beszélve:
- 1989-ben a fagyasztó nélküli hűtőszekrény 2 havi kemény munkába került,
- napjainkban alig 6 napnyiba.
- A színes tévé esetében 4,4 hónap áll szemben a mostani tévé 6,3 napos árával.
Ami a gépkocsit illeti, a viszonyítási alap a cseh Skoda:
az 1989-es Favoritért 27,4 hónapot dolgoztak, és hónapokat kellett várni rá, míg most a Fabiáért 9,8 hónapig kell gürizni.
S ha már autó, akkor jöjjön a benzin: arányaiban háromszor kevesebbe kerül literje, mint a rendszerváltás előtt.
A különbség nemcsak az árakból fakad, hanem abból a döbbenetes választékból is, amellyel ma találkozhatunk
– emelte ki Marek Malina, a Portu elemzője, felidézve, hogy 36 éve mindössze egyetlen autótípus szerepelt a statisztikákban, ma viszont 35 típus. És ami pénzben nem megfizethető: a születéskor várható élettartam jelentősen nőtt. A Szlovák Statisztikai Hivatal adatai szerint ma átlagosan 78,5 évre számíthatnak az ország polgárai, szemben az 1989-es 71,2 évvel.