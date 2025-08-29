Kína ledobta a bombát az európai autóiparra: filléres elektromos autót mutatott be – húsz perc alatt tölt fel

Az MG4 új generációja komoly hullámot kelthet a kínai elektromos autók piacán, hiszen az alapmodell ára mindössze 68 800 jüan, vagyis nagyjából 3,5 millió forint, a prémiumváltozattal pedig a vállalat bemutatja a legújabb akkumulátortechnológiáját, amelynek segítségével mindössze húsz perc alatt fel lehet tölteni a járművet.

A SAIC csoporthoz tartozó MG bemutatta az új MG4 kínai elektromos autó legújabb modelljét a 2025-ös Csengtui Autókiállításon / Fotó: Anadolu via AFP

A CarNewsChina értesülései szerint a legdrágább változat 102 800 jüan (kb. 5,3 millió forint) lenne, és ebben már a félszilárdtest-akkumulátor is benne van – ez az Anxin Edition nevű verzió még az idén elérhető lesz.

Forradalmi technológia a legújabb kínai elektromosautó-modellben

Az MG4 a SAIC E3 elektromos platformjára épül, kompakt méretekkel (4,4 méter hosszú, 1,84 méter széles, 1,55 méter magas, 2,75 méteres tengelytávval); a gyorstöltés mindkét akkucsomagnál mindössze 20 perc alatt képes 30-ról 80 százalékra feltölteni az autót; az LFP akkumulátorok pedig 42,8 és 53,9 kilowattóra kapacitással érhetők el, amelyek 437, illetve 530 kilométeres hatótávot biztosítanak.

Kívülről az MG4 új projektoros lámpákkal, osztott méhsejtráccsal, éles első sarkokkal és világító márkajellel hívja fel magára a figyelmet. Belül a digitális műszeregység és a központi kijelző dominál, amelyek mérettől függően 10,25, 12,8 vagy 15,6 colosak lehetnek. A multimédiát egy Qualcomm Snapdragon 8155 csip hajtja, amelyre az MG és az Oppo közös rendszere épül.

A felsőbb felszereltségben a vezetéstámogató rendszerek is erősek: 12 ultrahangos radar, négy 360 fokos kamera, 8 megapixeles elülső kamera és

a Horizon Journey J6e csip gondoskodik arról, hogy az autó képes legyen nagy sebességű sávváltásokra, automatikus kormányzásra és intelligens parkolásra.

A hajtásról egy 120 kilowattos, vagyis 161 lóerős villanymotor gondoskodik, 250 Nm nyomatékkal, ami 160 kilométeres végsebességet biztosít.

Az MG4 EV tehát egyszerre olcsó belépőmodell és technológiai ugródeszka: a félszilárdtest-akkumulátor piacra dobása mérföldkő lehet, hiszen a kínai gyártók így már nemcsak árban, hanem fejlesztésekben is komoly kihívást jelentenek a globális versenytársaknak.