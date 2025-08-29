Deviza
EUR/HUF396.35 -0.08% USD/HUF338.87 -0.24% GBP/HUF457.67 -0.23% CHF/HUF423.55 0% PLN/HUF92.97 -0.1% RON/HUF78.1 -0.14% CZK/HUF16.21 +0.24% EUR/HUF396.35 -0.08% USD/HUF338.87 -0.24% GBP/HUF457.67 -0.23% CHF/HUF423.55 0% PLN/HUF92.97 -0.1% RON/HUF78.1 -0.14% CZK/HUF16.21 +0.24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,554.62 -1.15% MTELEKOM1,924 -1.84% MOL2,914 -1.22% OTP29,530 -0.84% RICHTER10,270 -2.1% OPUS580 -0.17% ANY7,900 0% AUTOWALLIS163 +1.88% WABERERS5,280 0% BUMIX9,272.63 +0.27% CETOP3,416.74 -0.72% CETOP NTR2,128.72 -0.73% BUX102,554.62 -1.15% MTELEKOM1,924 -1.84% MOL2,914 -1.22% OTP29,530 -0.84% RICHTER10,270 -2.1% OPUS580 -0.17% ANY7,900 0% AUTOWALLIS163 +1.88% WABERERS5,280 0% BUMIX9,272.63 +0.27% CETOP3,416.74 -0.72% CETOP NTR2,128.72 -0.73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
SAIC
elektromos autók
elektromos autóipar
MG4
kínai villanyautó
olcsó
Kína

Kína ledobta a bombát az európai autóiparra: filléres elektromos autót mutatott be – húsz perc alatt tölt fel

Az alapmodell ára 68 800 jüantól, vagyis mintegy 3,5 millió forintról indul, a csúcsverzió pedig félszilárdtest-akkumulátorral érkezik még idén. A SAIC csoporthoz tartozó MG bemutatta az új MG4 kínai elektromos autó legújabb modelljét a 2025-ös Csengtui Autókiállításon.
VG
2025.08.29., 20:23

Az MG4 új generációja komoly hullámot kelthet a kínai elektromos autók piacán, hiszen az alapmodell ára mindössze 68 800 jüan, vagyis nagyjából 3,5 millió forint, a prémiumváltozattal pedig a vállalat bemutatja a legújabb akkumulátortechnológiáját, amelynek segítségével mindössze húsz perc alatt fel lehet tölteni a járművet.

GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) kínai elektromos autó
A SAIC csoporthoz tartozó MG bemutatta az új MG4 kínai elektromos autó legújabb modelljét a 2025-ös Csengtui Autókiállításon / Fotó: Anadolu via AFP

A CarNewsChina értesülései szerint a legdrágább változat 102 800 jüan (kb. 5,3 millió forint) lenne, és ebben már a félszilárdtest-akkumulátor is benne van – ez az Anxin Edition nevű verzió még az idén elérhető lesz.

Forradalmi technológia a legújabb kínai elektromosautó-modellben

Az MG4 a SAIC E3 elektromos platformjára épül, kompakt méretekkel (4,4 méter hosszú, 1,84 méter széles, 1,55 méter magas, 2,75 méteres tengelytávval); a gyorstöltés mindkét akkucsomagnál mindössze 20 perc alatt képes 30-ról 80 százalékra feltölteni az autót; az LFP akkumulátorok pedig 42,8 és 53,9 kilowattóra kapacitással érhetők el, amelyek 437, illetve 530 kilométeres hatótávot biztosítanak.

Kívülről az MG4 új projektoros lámpákkal, osztott méhsejtráccsal, éles első sarkokkal és világító márkajellel hívja fel magára a figyelmet. Belül a digitális műszeregység és a központi kijelző dominál, amelyek mérettől függően 10,25, 12,8 vagy 15,6 colosak lehetnek. A multimédiát egy Qualcomm Snapdragon 8155 csip hajtja, amelyre az MG és az Oppo közös rendszere épül.

A felsőbb felszereltségben a vezetéstámogató rendszerek is erősek: 12 ultrahangos radar, négy 360 fokos kamera, 8 megapixeles elülső kamera és 

a Horizon Journey J6e csip gondoskodik arról, hogy az autó képes legyen nagy sebességű sávváltásokra, automatikus kormányzásra és intelligens parkolásra.

A hajtásról egy 120 kilowattos, vagyis 161 lóerős villanymotor gondoskodik, 250 Nm nyomatékkal, ami 160 kilométeres végsebességet biztosít.

Az MG4 EV tehát egyszerre olcsó belépőmodell és technológiai ugródeszka: a félszilárdtest-akkumulátor piacra dobása mérföldkő lehet, hiszen a kínai gyártók így már nemcsak árban, hanem fejlesztésekben is komoly kihívást jelentenek a globális versenytársaknak.

Németország belátta: csak Magyarországról tudja megmenteni a német autóipart, különben Kína végleg eltörli – a debreceni BMW-gyáron múlik minden

Mára szinte lekörözte a német autóipart a kínai. Ugyanakkor minden megváltozhat a Debrecenben gyártott iX3 révén.

 

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
422 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
elektromos autók

Kína ledobta a bombát az európai autóiparra: filléres elektromos autót mutatott be – húsz perc alatt tölt fel

Az alapmodell ára 68 800 jüantól, vagyis mintegy 3,5 millió forintról indul, a csúcsverzió pedig félszilárdtest-akkumulátorral érkezik még idén.
2 perc
Románia

Megbénul Románia: országos sztrájkhullám veszi kezdetét – elegük lett a megszorításokból

A lépés a kormány által tervezett leépítések ellen irányul, amelyek több tízezer állami munkahely megszüntetését jelenthetik.
5 perc
usa

Adatdömpinggel indult a szeptember, kiadja a Bézs könyvet a Fed

A kamatdöntés előtti utolsó jelentésére készül a Fed.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu