Még nem omlott össze a BMW, de vészjósló repedések jelentek meg a felszín alatt: meglepő, mi mentheti meg a céget
A BMW Group 2025-ös értékesítési adatai első pillantásra nem tűnnek drámainak, a felszín alatt azonban egyre mélyebb strukturális problémák rajzolódnak ki, melyek túlmutatnak a konszern üzleti döntésein. A müncheni autógyártó mindössze 0,5 százalékos növekedést tudott felmutatni tavaly, miközben a vállalat gerincét adó BMW márka ismét zsugorodott, a kínai piac pedig nagyot bicsaklott. A számok egyre inkább azt a képet erősítik, hogy a német iparpolitikai környezet romlása már nemcsak elméleti kockázat, hanem kézzelfogható gazdasági veszteségeket okoz.
A BMW 2,46 millió járművet értékesített 2025-ben, csupán minimális a javulás az előző évhez képest. A részletek azonban beszédesek:
- a BMW márka önmagában 2,17 millió autót adott el, ami 1,4 százalékos visszaesést jelent,
- az utolsó negyedévben pedig már 5,2 százalékos mínusz látszott.
Még a hagyományosan nagy nyereségtartalmú BMW M GmbH sem tudta kivonni magát a trend alól: bár éves szinten rekordot döntött, a negyedik negyedévben közel 8 százalékkal esett vissza az értékesítése.
A konszern gyenge növekedését végső soron a brit Mini mentette meg, mely 17,7 százalékkal növelte eladásait,
és közel 290 ezer autót adott át világszerte. Különösen figyelemreméltó, hogy a Mini-eladások több mint harmada tisztán elektromos modell volt. Ez azonban inkább torzítja, mint javítja az összképet: egy globális prémiumgyártó esetében nem a legkisebb márkának kellene ellensúlyoznia a zászlóshajó gyengélkedését.
A legsúlyosabb figyelmeztetés egyértelműen Kínából érkezett. A BMW eladásai ott 12,5 százalékkal estek vissza, mindössze 625 ezer autóra, az év végére pedig tovább gyorsult a lejtmenet. Ez már nem egyedi jelenség, hanem az európai autógyártók versenyképességi problémáinak látványos tünete. A helyi kínai gyártók technológiai és árelőnybe kerültek, és az ellátási láncuk is jobban működik, miközben az európai szereplők költségoldala jelentősen romlott. A BMW problémája ebben az értelemben rendszerszintű, és szorosan összefügg a Németországban az elmúlt években kialakult gazdaságpolitikai környezettel.
Az idő fogy, a német versenyképesség pedig sehol nincs
A vállalati számok egyértelműen összefonódnak a politikával: Friedrich Merz német kancellár a közelmúltban maga is elismerte, hogy a német gazdaság egyes szektorai kritikus állapotban vannak, és változtatni kell. A Bloomberg által megismert, kiszivárgott levél szerint a kormány első nyolc hónapja nem hozott érdemi fordulatot Németország versenyképességében.
A BMW számai azt mutatják, hogy az autóipar már most megfizeti Merz gazdaságpolitikájának az árát.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a konszern ugyan Európában és az Egyesült Államokban még növekedni tudott, ez egyre inkább a külföldi gyártókapacitásokra és a marzsok feláldozására épül. Az amerikai piacon például rekordeladásokat ért el a BMW, de ezt részben az tette lehetővé, hogy a vállalat nem hárította át teljes mértékben az európai importot sújtó vámokat a vásárlókra. Ez rövid távon segíti az értékesítést, hosszabb távon azonban rontja a jövedelmezőséget.
Az elektromos autók piacán is egyre több a bizonytalanság: a BMW tisztán elektromos autóinak eladásai mindössze 3,6 százalékkal nőttek, ami éles lassulás a korábbi évekhez képest. Bár a vállalat továbbra is képes teljesíteni az uniós flottakibocsátási célokat, a kereslet dinamikája már nem ad akkora mozgásteret, mint korábban. Ez különösen érzékeny kérdés egy olyan országban, ahol az energiapolitika és a szabályozási környezet kiszámíthatatlansága eleve növeli a gyártási költségeket.
Nem véletlen, hogy már a BMW vezetése is egyre nyíltabban utal a politikai döntések súlyára.
A BMW szerint a jövő szempontjából kulcsfontosságú, hogy a politikai döntéshozók versenyképes keretet teremtsenek Németország mint termelési helyszín számára.
Ennek hiányában a most még csak stagnálásnak tűnő folyamat könnyen tartós leépüléssé válhat, különösen akkor, ha a kínai piac gyengélkedése és az elektromos átállás lassulása egyszerre jelentkezik.
A BMW 2025-ös teljesítménye így jóval több, mint egy vegyes vállalati mérleg: egyre világosabb jelzés arról, hogy a német iparpolitika válsága már a legnagyobb és legstabilabb szereplőket sem kíméli. Miközben Merz kormánya reformokról, új alapokról és újrahangolásról beszél, a számok azt mutatják, hogy az idő fogy, és a döntések halogatása már most is érezhető károkat okoz Európa egyik legfontosabb iparágában.
Nem áll jól a BMW szénája, de van, amiben így is jobb a Mercedesnél
Bár a BMW helyzete nem problémamentes, az elektromos autók piacán egyértelműen kedvezőbb pozícióban van fő riválisánál. Míg a Mercedes-Benz Group 2025-ben 168 800 teljesen elektromos járművet értékesített, ami 9 százalékos visszaesés, addig a BMW Group eladásai 3,6 százalékkal, 442 072 darabra nőttek. A különbség annál is feltűnőbb, mert
a Mercedes teljes értékesítése is 9 százalékkal csökkent,
miközben Kínában különösen nagy, 19 százalékos visszaesést szenvedett el. A BMW ezzel szemben még lassuló elektromos növekedés mellett is stabilabban tartja pozícióit, és egyelőre jobban alkalmazkodik a globális kereslet átrendeződéséhez. A Mercedes számára a fordulatot az új elektromos modellek hozhatják el, de a jelenlegi adatok alapján a BMW áll nyerésre az elektromos versenyben.