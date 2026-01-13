Deviza
EUR/HUF386,7 -0,12% USD/HUF331,9 +0,03% GBP/HUF446,23 -0,09% CHF/HUF415,11 -0,21% PLN/HUF91,83 -0,07% RON/HUF75,98 -0,08% CZK/HUF15,96 +0,14% EUR/HUF386,7 -0,12% USD/HUF331,9 +0,03% GBP/HUF446,23 -0,09% CHF/HUF415,11 -0,21% PLN/HUF91,83 -0,07% RON/HUF75,98 -0,08% CZK/HUF15,96 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX118 617,19 +1,05% MTELEKOM1 852 -0,65% MOL3 248 +1,6% OTP37 780 +1,4% RICHTER10 280 +0,78% OPUS551 -0,91% ANY7 760 +0,26% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 329,09 -0,05% CETOP4 124,17 +0,75% CETOP NTR2 584,42 +0,03% BUX118 617,19 +1,05% MTELEKOM1 852 -0,65% MOL3 248 +1,6% OTP37 780 +1,4% RICHTER10 280 +0,78% OPUS551 -0,91% ANY7 760 +0,26% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 329,09 -0,05% CETOP4 124,17 +0,75% CETOP NTR2 584,42 +0,03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
versenyképesség
Németország
gazdaságpoiltika
Friedrich Merz
gyártás
BMW

Még nem omlott össze a BMW, de vészjósló repedések jelentek meg a felszín alatt: meglepő, mi mentheti meg a céget

Első ránézésre nem tűnik drámainak a müncheni autógyártó legfrissebb mérlege, a részletek azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. A BMW növekedése minimális maradt, miközben a fő márka zsugorodott, a kínai piac pedig feltűnő mértékben gyengült. A BMW 2025-ös értékesítési adatai egyre inkább azt jelzik, hogy a vállalat problémái szorosan összefonódnak a romló német iparpolitikai környezettel.
VG
2026.01.13., 15:01

A BMW Group 2025-ös értékesítési adatai első pillantásra nem tűnnek drámainak, a felszín alatt azonban egyre mélyebb strukturális problémák rajzolódnak ki, melyek túlmutatnak a konszern üzleti döntésein. A müncheni autógyártó mindössze 0,5 százalékos növekedést tudott felmutatni tavaly, miközben a vállalat gerincét adó BMW márka ismét zsugorodott, a kínai piac pedig nagyot bicsaklott. A számok egyre inkább azt a képet erősítik, hogy a német iparpolitikai környezet romlása már nemcsak elméleti kockázat, hanem kézzelfogható gazdasági veszteségeket okoz.

Még nem omlott össze a BMW, de vészjósló repedések jelentek meg a felszín alatt: Merzék politikája veszélyezteti a márka fennmaradását – meglepő, mi mentheti meg a céget
Még nem omlott össze a BMW, de vészjósló repedések jelentek meg a felszín alatt: Merzék politikája veszélyezteti a márka fennmaradását – meglepő, mi mentheti meg a céget / Fotó: Abdul Razak Latif

A BMW 2,46 millió járművet értékesített 2025-ben, csupán minimális a javulás az előző évhez képest. A részletek azonban beszédesek

  • a BMW márka önmagában 2,17 millió autót adott el, ami 1,4 százalékos visszaesést jelent, 
  • az utolsó negyedévben pedig már 5,2 százalékos mínusz látszott. 

Még a hagyományosan nagy nyereségtartalmú BMW M GmbH sem tudta kivonni magát a trend alól: bár éves szinten rekordot döntött, a negyedik negyedévben közel 8 százalékkal esett vissza az értékesítése.

A konszern gyenge növekedését végső soron a brit Mini mentette meg, mely 17,7 százalékkal növelte eladásait, 

és közel 290 ezer autót adott át világszerte. Különösen figyelemreméltó, hogy a Mini-eladások több mint harmada tisztán elektromos modell volt. Ez azonban inkább torzítja, mint javítja az összképet: egy globális prémiumgyártó esetében nem a legkisebb márkának kellene ellensúlyoznia a zászlóshajó gyengélkedését.

A legsúlyosabb figyelmeztetés egyértelműen Kínából érkezett. A BMW eladásai ott 12,5 százalékkal estek vissza, mindössze 625 ezer autóra, az év végére pedig tovább gyorsult a lejtmenet. Ez már nem egyedi jelenség, hanem az európai autógyártók versenyképességi problémáinak látványos tünete. A helyi kínai gyártók technológiai és árelőnybe kerültek, és az ellátási láncuk is jobban működik, miközben az európai szereplők költségoldala jelentősen romlott. A BMW problémája ebben az értelemben rendszerszintű, és szorosan összefügg a Németországban az elmúlt években kialakult gazdaságpolitikai környezettel.

Az idő fogy, a német versenyképesség pedig sehol nincs

A vállalati számok egyértelműen összefonódnak a politikával: Friedrich Merz német kancellár a közelmúltban maga is elismerte, hogy a német gazdaság egyes szektorai kritikus állapotban vannak, és változtatni kell. A Bloomberg által megismert, kiszivárgott levél szerint a kormány első nyolc hónapja nem hozott érdemi fordulatot Németország versenyképességében. 

A BMW számai azt mutatják, hogy az autóipar már most megfizeti Merz gazdaságpolitikájának az árát.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a konszern ugyan Európában és az Egyesült Államokban még növekedni tudott, ez egyre inkább a külföldi gyártókapacitásokra és a marzsok feláldozására épül. Az amerikai piacon például rekordeladásokat ért el a BMW, de ezt részben az tette lehetővé, hogy a vállalat nem hárította át teljes mértékben az európai importot sújtó vámokat a vásárlókra. Ez rövid távon segíti az értékesítést, hosszabb távon azonban rontja a jövedelmezőséget.

Az elektromos autók piacán is egyre több a bizonytalanság: a BMW tisztán elektromos autóinak eladásai mindössze 3,6 százalékkal nőttek, ami éles lassulás a korábbi évekhez képest. Bár a vállalat továbbra is képes teljesíteni az uniós flottakibocsátási célokat, a kereslet dinamikája már nem ad akkora mozgásteret, mint korábban. Ez különösen érzékeny kérdés egy olyan országban, ahol az energiapolitika és a szabályozási környezet kiszámíthatatlansága eleve növeli a gyártási költségeket.

Nem véletlen, hogy már a BMW vezetése is egyre nyíltabban utal a politikai döntések súlyára. 

A BMW szerint a jövő szempontjából kulcsfontosságú, hogy a politikai döntéshozók versenyképes keretet teremtsenek Németország mint termelési helyszín számára. 

Ennek hiányában a most még csak stagnálásnak tűnő folyamat könnyen tartós leépüléssé válhat, különösen akkor, ha a kínai piac gyengélkedése és az elektromos átállás lassulása egyszerre jelentkezik.

A BMW 2025-ös teljesítménye így jóval több, mint egy vegyes vállalati mérleg: egyre világosabb jelzés arról, hogy a német iparpolitika válsága már a legnagyobb és legstabilabb szereplőket sem kíméli. Miközben Merz kormánya reformokról, új alapokról és újrahangolásról beszél, a számok azt mutatják, hogy az idő fogy, és a döntések halogatása már most is érezhető károkat okoz Európa egyik legfontosabb iparágában.

Nem áll jól a BMW szénája, de van, amiben így is jobb a Mercedesnél

Bár a BMW helyzete nem problémamentes, az elektromos autók piacán egyértelműen kedvezőbb pozícióban van fő riválisánál. Míg a Mercedes-Benz Group 2025-ben 168 800 teljesen elektromos járművet értékesített, ami 9 százalékos visszaesés, addig a BMW Group eladásai 3,6 százalékkal, 442 072 darabra nőttek. A különbség annál is feltűnőbb, mert 

a Mercedes teljes értékesítése is 9 százalékkal csökkent, 

miközben Kínában különösen nagy, 19 százalékos visszaesést szenvedett el. A BMW ezzel szemben még lassuló elektromos növekedés mellett is stabilabban tartja pozícióit, és egyelőre jobban alkalmazkodik a globális kereslet átrendeződéséhez. A Mercedes számára a fordulatot az új elektromos modellek hozhatják el, de a jelenlegi adatok alapján a BMW áll nyerésre az elektromos versenyben.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
vasút

Ez már az utolsó simítás a Budapest-Belgrádon: lehullt a lepel az irányítóközpontról, zajlik a sötétüzemi próba

Egyre közelebb kerül az időpont, amikor felszállhatnak az első utasok a BuBéra.
10 perc
Németország

Még nem omlott össze a BMW, de vészjósló repedések jelentek meg a felszín alatt: meglepő, mi mentheti meg a céget

A vállalat problémái szorosan összefonódnak a romló német iparpolitikai környezettel.
2 perc
ónos eső

Kiderült, hová irányította a magyar légtérből a repülőket a HungaroControl

Irány Belgrád, Zágráb és Graz.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu