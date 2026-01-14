Deviza
Lefőtt a kávé, a Coca-Cola fél áron se tud szabadulni a Magyarországon is jelen lévő lánctól

Az amerikai italgyártó óriáscég, a Coca-Cola decemberben lezárta a tárgyalásokat a megmaradt ajánlattevőkkel, véget vetve a hónapokig tartó aukciós folyamatnak. Végül nem fogadta el a Costa Coffee láncra tett ajánlatokat.
VG
2026.01.14, 10:37
Frissítve: 2026.01.14, 10:49

A Coca-Cola 2026-ban vált, és felhagyott a Costa Coffee lánc eladásának tervével, miután a magántőke-társaságok ajánlatai elmaradtak a várakozásoktól – jelentette a Financial Times.

Poznan,,Pol,-,Apr,19,, Costa kávé 2023:,Cup,Of,Costa,Coffee,
Nem zárult sikerrel a Costa Coffee aukciója / Fotó: Monticello / Shutterstock

Lezárult a Costa Coffee aukciós folyamata

A lap jelentése szerint az amerikai italgyártó óriáscég decemberben lezárta a tárgyalásokat a megmaradt ajánlattevőkkel, ezzel véget vetve a hónapokig tartó aukciós folyamatnak – idézett a jelentés két, az üggyel tisztában lévő forrást.

Az amerikai üdítőital-gyártó Coca-Cola 2025 decemberében újra felvetette a végveszélybe került Costa Coffee lánc eladását. A vállalat a hét végén, az utolsó pillanatban tárgyalásokat folytat a magántőke-befektető TDR Capital céggel az üzlet megmentéséről – jelentette a Financial Times névtelen forrásokra hivatkozva. A TDR-t januárban választották ki a Coca-Cola preferált ajánlattevőjének, de a tárgyalások az ár miatt megakadtak – írja a lap, hozzátéve, hogy az üzlet részeként az üdítőital-óriás kisebbségi részesedést tartana meg a brit kávézóláncban.

A Coca-Cola több kisebb, potenciális vevővel már folytatott tapogatózó tárgyalásokat.

A meg nem nevezett források az ajánlatokat őszre várják, de az is elképzelhető, hogy a Coca-Cola végül egyáltalán nem adja el a Costát, amely ötven országban üzemel: több mint 2700 kávézója van az Egyesült Királyságban és Írországban, valamint további 1300 világszerte, Magyarországon is. A Costa becslések szerint globálisan 35 ezer embert foglalkoztat.

A Coca-Cola be akart törni a kávépiacra

A Coca-Cola annak idején, 2018-ban azért vásárolta meg a Costát (3,9 milliárd fontért a Whitbreadtől), mert erősíteni akarta a pozícióját az egészségesebb italok szegmensében, és versenyre kelt a globális kávépiacon 

  • a Starbucksszal 
  • és a Nestlével.

Az üzlet azonban nem jött be, egyesek szerint a Coca-Cola jelenleg jó, ha kétmilliárd fontot kap a Costáért, vagyis már így is milliárdokat veszített. (Egy angol font 457,8 forint.) Ez azonban nem fogja anyagilag megrengetni a céget, amelynek a piaci értéke 304,2 milliárd dollár. (Egy dollár 339,3 forint.)

 

