Ha tüntetnek is a gazdák, a Mercosur-sarcnak van egy szilárd támogatója: Manfred Weber és Magyar Péter pártja

Az Európai Néppárt (EPP) támogatja az Európai Unió és a dél-amerikai országok egy részét tömörítő Mercosur közötti egyezményt – jelentette ki kedden Brüsszelben Manfred Weber, az EPP elnöke pártja tájékoztatóján. Közben az Európai Parlamentnél a hétvégén aláírt, de még nem ratifikált egyezmény ellen tüntettek a gazdák. A demonstráción rövid időre megjelent Weber magyar kedvence, Magyar Péter is, de a tüntetők elzavarták.

Az EPP szerint az egyezménnyel nyerhet az agrárszektor, a gazdák ellenkező véleményen vannak / Fotó: AFP

Hangsúlyozta: pártcsaládja elvi alapon támogatja az EU–Mercosur-egyezményt, amely azt bizonyítja, hogy a világban továbbra is lehetséges a szabályokon alapuló együttműködés, szemben a protekcionista és konfrontatív kereskedelempolitikával. Manfred Weber „anti-Trump-megállapodásnak” nevezte az egyezményt.

Szerint az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás már nem pusztán gazdasági kérdés, hanem alapvető geopolitikai eszköz, amely a szabályalapú nemzetközi rend fennmaradását szolgálja. Hangsúlyozta: a megállapodás az európai versenyképességet és a stratégiai autonómiát is erősíti, különösen a nyersanyagokhoz való hozzáférés területén.

Hozzátette: az EPP egyszerre szabadkereskedelmi párt és a gazdák pártja is, ezért kulcsfontosságúnak tartja a védzáradékokat, valamint azokat a mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik a piacba való beavatkozást, ha az árak kedvezőtlen irányba mozdulnak el.

Az Európai Néppárt szerint az agrárszektor nyertese lehet az egyezménynek

Jörgen Warborn, az Európai Néppárt nemzetközi kereskedelmi szóvivője szerint az Európai Unió és a Mercosur-államok közötti kereskedelmi megállapodás összességében egyértelműen előnyös Európa számára, még ha egyes ágazatokban ellenérzések is tapasztalhatók és a megállapodás előnyeit kötelességünk elmagyarázni a tiltakozóknak is.

Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy miként reagálnak a megállapodás elleni többezres gazdatüntetésekre, a politikus hangsúlyozta: európai parlamenti képviselőként kötelességük a megállapodás tényeit és tartalmát világosan kommunikálni. Szerinte sokan indokolatlanul kizárólag az Európai Bizottságot teszik felelőssé a kialakult hangulatért, miközben a megállapodás vizsgálata azt mutatja, hogy az előnyös lesz Európának.