turizmus
luxushajó
Legend of the Seas
Royal Caribbean
hajó

Ilyen még nem volt: olyan óceánjáró luxushajó épül, amin elfér a világ legnagyobb víziparkja is van – videón a Legend of the Seas

A Royal Caribbean 2026 júliusában indítja Barcelonából új óceánjáróját, a Legend of the Seas-t, amely akár 7600 utast is befogad. Az óceánjáró a világ legnagyobb tengeri víziparkját, valamint exkluzív színházi élményeket kínál
VG/MTI
2025.10.11., 06:57

Új óceánjárót mutatott be a Royal Caribbean: a Legend of the Seas 2026 júliusától indul Barcelonából, és akár 7600 utast is befogadhat. Az Icon Class harmadik tagjaként bemutatkozó hajó újdonságai közé tartozik a világ legnagyobb tengeri víziparkja, a Royal Railway gasztroszínház és a Broadway-minőségű előadásokkal szolgáló Royal Theater – közölte a Cube-Élmény Kft.

óceánjáró
Fotó: Royal Carribean

A hajón 28 étkezési lehetőség, 20 fedélzetszint, nyolc tematikus negyed és több mint 20 bár található. A Finnországban épülő, LNG-vel működő hajó Földközi-tengeri és karibi útvonalakon közlekedik majd. A magyar utazók számára a Royal Caribbean hivatalos partnere kínál előfoglalást.

 

A Disney is új óceánjáróval támad

A Disney a tengereken is folytatja univerzumának bővítését, most egy teljesen új hajóval. A Disney Destiny több mint 2000 szakember munkájával készült, és egyedülálló hősök és gonosztevők tematikát hoz el a fedélzetére. A Disney Destiny a Wish-kategóriás hajócsalád harmadik tagja, testvérhajóihoz hasonlóan LNG-üzemanyaggal működik, környezetbarátabb megoldásként.

A hajó tematikája is egyedülálló: a hősök és gonosztevők világa uralja a fedélzetet. A külsőn már most feltűnt a hatalmas, 17 láb hosszú Pókember-szobor, amely Spider Botokkal együtt díszíti a hajó tatját, míg az orron Minnie egér szuperhőskosztümben köszönti az utasokat. A szórakoztató programok közül kiemelkedik a Walt Disney Theatre új produkciója, melyben Herkules története elevenedik meg monumentális díszletek között.

A hajó nem kevesebb mint 144 ezer tonnát nyom, 1254 kabinja pedig több mint 4000 vendéget tud fogadni, amikor majd 2025 novemberében kifut Floridából első útjára. A Disney Cruise Line azonban itt nem áll meg: a Meyer Werftben már javában zajlik a következő hajó építése, amely 2027-ben mutatkozik be, és hozzájárul ahhoz, hogy a flotta 2031-re 13 hajóra bővüljön.

Óriási állatok bonyolítják a New York-i közlekedést

A New York-i öböl azt a tengeri régiót jelenti, amelyet New Yorkban a Hudson folyó torkolata képez, amikor az Atlanti-óceánba ömlik. A világ egyik legforgalmasabb tengeri régiója, ahol teherhajók, tartályhajók és óceánjárók is nagy számban közlekednek, így nemcsak a turisták, de a kutatók is meglepődtek a tényen, miszerint egyre több púpos bálnát észlelnek a partok közelében.

8 perc
Trump

Trump újabb vámbombát dobott le Kínára, elmaradthat a történelmi találkozó, megrémültek a piacok

Trump közölte azt is, hogy elmaradhat történelmi jelentőségű találkozója Hszi Csin-ping kínai elnökkel.
2 perc
izraeli háború

Nincs mit szépíteni rajta: Putyint megalázták az arab világ vezetői, hirtelen senki se tud elutazni Moszkvába – Trump megmutatta, ki az igazi főnök

A Kreml kénytelen volt visszavonulót fújni.
4 perc
Németország

Németország csodafegyvert vásárol a Magyarországnak is kulcsfontosságú hadiipari cégtől: vége a drónok uralmának – videón, hogyan pusztít a Skyranger

A német fegyvergyártó a drónok dominanciájának végét várja a Skyrangertől.

