Aláírták a Mercosur-megállapodást – hatalmas jogi csűrcsavar kezdődik, a tagállamoknak is vannak jogaik – Magyarország bírósághoz fordul
Az Európai Unió és a Mercosur szombaton Asunciónban, Paraguayban aláírta a mérföldkőnek számító szabadkereskedelmi megállapodást – a legnagyobb egyezményt, amelyet Brüsszel valaha kötött –, amely 700 millió állampolgárt érint – jelentette az Euractiv.
Az egyezmény kidolgozása több mint 25 évet vett igénybe. Az egyezményt az uniós tagállamok többsége támogatta – viszont több tagállam, például Franciaország, Lengyelország és Magyarország erősen ellenzi.
„A vámok helyett a tisztességes kereskedelmet választjuk, az elszigetelődés helyett egy produktív, hosszú távú partnerséget, és mindenekelőtt valódi, kézzelfogható előnyöket kívánunk biztosítani polgáraink és vállalataink számára” – mondta Von der Leyen az aláírási ceremónián.
A szép szavak…
Von der Leyen hangsúlyozta a megállapodás geopolitikai jelentőségét is.
Amikor két, a miénkhez hasonló régió egy hangon szólal meg a globális kérdésekben, a világ odafigyel.
A megállapodást a Banco Central del Paraguayban pecsételték meg, ugyanazon a helyszínen, ahol 1991-ben aláírták az asuncióni szerződést, amely létrehozta a Mercosur-blokkot Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay között. Az ünnepségen António Costa, az Európai Tanács elnöke is részt vett.
A Mercosur oldaláról Santiago Pena paraguayi elnök, Rodrigo Paz bolíviai, Javier Milei argentin és Yamandú Orsi uruguayi, valamint José Raúl Mulino panamai elnök, a Mercosur társult tagja vett részt az aláírásban.
Von der Leyen és Maros Sefcovic, az EU kereskedelmi biztosa pénteken korábban Brazíliába utazott, hogy találkozzon Lula da Silva elnökkel, aki nem vett részt a szombati ünnepségen, és külügyminisztere képviselte.
…és a kiábrándító valóság a Mercosur-egyezménnyel kapcsolatban
Az elmúlt hetekben Európa-szerte gazdálkodói tüntetések zajlottak a megállapodás ellen. Szerdán sorsdöntő parlamenti szavazásra kerül sor, amely megtámadhatja a megállapodást az Európai Unió Bíróságán.
A tiltakozás oka:
- bizonyos áruk esetében ez tömegével teheti tönkre a gazdákat Európában, hiszen olyan versenytársakkal szembesülnek,
- akikre nem vonatkoznak az EU szigorú környezetvédelmi, egészségügyi és egyéb szabályai.
- A támogatók szerint ugyanakkor könnyebb lesz eladni bizonyos európai árukat, és a megállapodás révén az EU olyan stratégiai nyersanyagokhoz is hozzáfér, amelyeket a versenytárs Kína adott esetben akár meg is tagadhat tőle.
A történetnek még koránt sincs vége
A megegyezést jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek (EP) és a tagállamoknak is. Ami az EU jogszabályait illeti, itt semmi sem egyszerű, még az sem, amire azt mondják, hogy az.
A Mercosur esetében nem egy, hanem két dokumentumról van szó:
- az EU–Mercosur partnerségi megállapodás (EMPA), beleértve a politikai és együttműködési pillért és a kereskedelmi pillért, valamint
- ideiglenes kereskedelmi megállapodás (iTA), amely csak kereskedelmi kérdésekre terjed ki
– írja közleményében az Európai Bizottság.
Ezek közül a másodikhoz már csak az EP hozzájárulása kell, az elsőhöz a tagállami parlamenteké is. Az EMPA-t
a hatálybalépés előtt valamennyi uniós tagállamnak ratifikálnia kell.
A bizottság azonban a politikai és együttműködési kérdésekre vonatkozó rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazását javasolja. Végső soron az iTA-t hatályon kívül helyezi és felváltja az EMPA, amint az hatályba lép.
Azért a tagállamoknak is vannak jogai
A vámok csökkentése és eltörlése, a tarifális kvóták megállapítása, az ipari termékek piaci hozzáférése, a pénzügyi szolgáltatások, közbeszerzések, versenyszabályok vonatkozásai – ezek uniós jogkörök, ilyen döntéseket tehát az EP (vagy esetünkben úgy tűnik, akár az Európai Bizottság) a tagállamok ellenkezése esetén is meghozhat.
Az egyezménynek azonban vannak olyan részei, amelyek tagállami jogalkotási hatáskörben vannak, mint a munkavállalói és szociális jogok vagy a környezetvédelmi kérdések.
A trükközésre tehát nemcsak az Európai Bizottságnak van módja, hanem a többi szereplőnek is, habár a Mercosur-egyezmény hatálybalépését a tagállamok nem tudják megakadályozni, de jelentős akadályokat gördíthetnek az áruk beáramlása elé.
Az EP, illetve a bizottság ugyanakkor megteheti, hogy a vitás részeket külön jogi aktusba szeparálja.
Magyarország bírósághoz fordul
A történet tehát a paraguayi aláírással biztosan nem ér véget, de a tiltakozókat, úgy tűnik, kikerülik.
- „Az aláírási szakasz nem jelenti a történet végét” – mondja Macron.
- „A 25 évnyi tárgyalás túlságosan hosszú volt – gyorsabban kell haladnunk” – véli a német kancellár.
- „Ez a történelmi jelentőségű kereskedelmi megállapodás további bizonyítéka annak, hogy Európa a saját útját járja, és megbízható partnerként áll helyt” – mondta Ursula von der Leyen.
Ha Von der Leyen aláírja a Mercosur-megállapodást, akkor a magyar kormány az Európai Unió Bíróságához fordul – jelentette ki Nagy István magyar mezőgazdasági miniszter.