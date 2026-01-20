Rendkívüli esemény a csernobili atomerőműnél: lecsaptak az oroszok, levágták az áramról – közleményt adott ki a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség

A csernobili atomerőmű teljesen elvesztette a külső áramellátást az Ukrajnát ért keddi masszív orosz rakéta- és dróntámadás következtében – jelentette be kedden délután a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ).

A csernobili atomerőmű / Fotó: Tetiana Dzhafarova / AFP

„Reggel a nagyszabású katonai tevékenység következtében több ukrán elektromos alállomás megrongálódott, amelyek létfontosságúak a nukleáris biztonság szempontjából” – írta a NAÜ az X-en tett bejegyzésében. A szervezet hozzátette, hogy nemcsak az 1986-os reaktorrobbanás óta nem működő csernobili nukleáris létesítmény áramellátását biztosító vezetékek, hanem más atomerőművek is érintettek voltak a mostani orosz támadás során – számolt be róla a Reuters.

Oroszország kedden kora reggel újabb nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Ukrajna ellen. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint az orosz hadsereg jelentős mennyiségű ballisztikus rakétát és robotrepülőgépet, valamint több mint 300 támadó drónt vetett be. Kiemelte, hogy a legnehezebb helyzet jelenleg Kijevben van, ahol számos lakóépület fűtés nélkül maradt.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter határozott reagálásra szólította fel a NAÜ-t az ukrán energetikai infrastruktúra elleni szándékos orosz támadásokra. Úgy fogalmazott, hogy Moszkva célja, hogy az áramkimaradással veszélyeztesse a nukleáris létesítmények biztonságát.

Az ukránok szerint az orosz fél szándékosan támadta a csernobili atomerőművet

„Bár az orosz tisztségviselők az áramvezetékek fontosságáról beszélnek, erőik szándékosan támadják az alállomásokat, közvetlenül veszélyeztetve a nukleáris biztonságot, figyelmen kívül hagyva a NAÜ ismételt figyelmeztetéseit. Ennek semmi köze nincs a békés atomhoz. Ez a nukleáris kockázat kényszerítő eszközként való felhasználása” – írta Szibiha az X-en.

A miniszter kiemelte, hogy Oroszország meggondolatlan támadásai veszélyeztetik a nukleáris biztonságot. „Ukrajna fokozza együttműködését a NAÜ-vel. Arra szólítjuk fel a NAÜ vezetését, hogy határozottan reagáljon, azonnal hívja össze az igazgatótanács ülését, és döntse el, maradhat-e Oroszország a tanácsban” – közölte. Hozzátette, hogy Ukrajna álláspontja szerint egy olyan terrorista államnak, amely szándékosan kockáztatja a nukleáris biztonságot, nincs helye ott.