Rendkívüli esemény a csernobili atomerőműnél: lecsaptak az oroszok, levágták az áramról – közleményt adott ki a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
A csernobili atomerőmű teljesen elvesztette a külső áramellátást az Ukrajnát ért keddi masszív orosz rakéta- és dróntámadás következtében – jelentette be kedden délután a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ).
„Reggel a nagyszabású katonai tevékenység következtében több ukrán elektromos alállomás megrongálódott, amelyek létfontosságúak a nukleáris biztonság szempontjából” – írta a NAÜ az X-en tett bejegyzésében. A szervezet hozzátette, hogy nemcsak az 1986-os reaktorrobbanás óta nem működő csernobili nukleáris létesítmény áramellátását biztosító vezetékek, hanem más atomerőművek is érintettek voltak a mostani orosz támadás során – számolt be róla a Reuters.
Oroszország kedden kora reggel újabb nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Ukrajna ellen. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint az orosz hadsereg jelentős mennyiségű ballisztikus rakétát és robotrepülőgépet, valamint több mint 300 támadó drónt vetett be. Kiemelte, hogy a legnehezebb helyzet jelenleg Kijevben van, ahol számos lakóépület fűtés nélkül maradt.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter határozott reagálásra szólította fel a NAÜ-t az ukrán energetikai infrastruktúra elleni szándékos orosz támadásokra. Úgy fogalmazott, hogy Moszkva célja, hogy az áramkimaradással veszélyeztesse a nukleáris létesítmények biztonságát.
Az ukránok szerint az orosz fél szándékosan támadta a csernobili atomerőművet
„Bár az orosz tisztségviselők az áramvezetékek fontosságáról beszélnek, erőik szándékosan támadják az alállomásokat, közvetlenül veszélyeztetve a nukleáris biztonságot, figyelmen kívül hagyva a NAÜ ismételt figyelmeztetéseit. Ennek semmi köze nincs a békés atomhoz. Ez a nukleáris kockázat kényszerítő eszközként való felhasználása” – írta Szibiha az X-en.
A miniszter kiemelte, hogy Oroszország meggondolatlan támadásai veszélyeztetik a nukleáris biztonságot. „Ukrajna fokozza együttműködését a NAÜ-vel. Arra szólítjuk fel a NAÜ vezetését, hogy határozottan reagáljon, azonnal hívja össze az igazgatótanács ülését, és döntse el, maradhat-e Oroszország a tanácsban” – közölte. Hozzátette, hogy Ukrajna álláspontja szerint egy olyan terrorista államnak, amely szándékosan kockáztatja a nukleáris biztonságot, nincs helye ott.
Délutánra helyreállt a rend
„A csernobili atomerőmű kedd délután újra csatlakozott az ukrán villamosenergia-hálózathoz” – jelentette be Szergej Tarakanov, a létesítmény igazgatója. Nyilatkozatában hozzátette, hogy csernobili atomerőmű jelenlegi helyzete nem jelent veszélyt sem a környezetre, sem pedig a lakosságra – számolt be róla a Nieuwsblad belga hírportál.
Az ukrán energetikai minisztérium közleménye szerint az erőmű minden objektuma – beleértve az 1986-ban felrobbant reaktor fölé emelt új, biztonságos szarkofágot és a kiégett nukleáris üzemanyag-tárolókat – szabályosan kapják az áramot az ukrán energiarendszerből. Hozzátették, hogy az ipari területen és a tiltott zónában a hattérsugárzás szintje nem haladja meg a megengedett mértéket. Hangsúlyozták, hogy az erőmű rendelkezik a szükséges üzemanyagkészlettel és működő tartalék áramforrásokkal a lehetséges újabb támadások esetére.
Az orosz–ukrán háború 2022. februári kitörése óta a harci cselekmények több alkalommal is veszélyeztették Ukrajna nukleáris létesítményeit, így az 1986-os katasztrófa óta inaktív csernobili atomerőművet, és az Európa legnagyobb működő atomerőművének számító zaporizzsjai atomerőművet is.