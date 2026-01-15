Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
megállapodás
OMV Petrom
Neptun Deep
adó
koncesszió

Ejtik a vádakat, megegyezett az olajról a románokkal hazánk szomszédja – súlyos árat fizet, de brutális pénzeket szed ki az OMV Petrom

Olyan feltételeket vállalt az OMV Petrom a romániai koncesszió meghosszabbításáért cserébe, amelyek miatt most tőzsdei bejelentésre kényszerült. Az OMV Petrom bő fele az osztrák államé, de van benne román állami hányad is.
VG
2026.01.15., 16:18
Fotó: Shutterstock

A jogdíjak és a környezetvédelmi költségek növekedése több százmillió euróval értékteleníti el az OMV Petrom eszközeit, ez volt a koncessziók 15 éves meghosszabbításának az ára a Bukaresti Értéktőzsdén közzétett bejelentés szerint.

OMV Petrom
Ráhúz még 15 évet a román tengeren az OMV Petrom / Fotó: Nieuwland Photography / Shutterstock

A számottevő értékcsökkenés fő oka a román állammal a múlt hónapban kötött megállapodás tartalma. A megállapodás célja a több mint 120 olajmezőre vonatkozó koncessziós szerződések 15 évvel, 2029-től kezdődő meghosszabbítása volt.

A megállapodás többek között előírja, hogy

  • az OMV Petrom viseli a felhagyott kutak történelmi környezeti költségeit, mintegy 600 millió eurót.
  • Egyúttal 40 százalékkal nőnek a szárazföldi olaj- és gáztermelésért járó jogdíjak,
  • valamint módosul az a rendszer, amely a nagykereskedelmi földgázpiac liberalizációjának a saját termelésből származó gázértékesítésre gyakorolt hatásából eredő többletbevételeket adóztatja.
  • Az OMV Petrom ejti a Románia ellen a párizsi Nemzetközi Bíróságon indított választottbírósági eljárást, amely a Neptun Deep tengeri földgázblokkra vonatkozó olajkoncessziós megállapodással kapcsolatos.

„Az OMV Petrom és a román állam között a termelési engedélyek 15 éves meghosszabbítására vonatkozóan elfogadott elveket követve (...) becsléseink szerint a vállalat 2025. negyedik negyedévi működési eredménye a felhagyási kötelezettségekhez kapcsolódó, körülbelül 300 millió eurós egyéb pénzügyi eszközök értékvesztésének korrekcióját fogja tükrözni a kutatás és termelés üzletágban. Mivel a megállapodás magasabb adóterheket eredményez az említett szegmensben, valamint meredeken esik egyes érett mezők termelése, a vállalat 2025 negyedik negyedévi üzemi eredményében körülbelül 120 millió eurós nettó értékvesztés-korrekciót várunk az üzletág tárgyi eszközeihez kapcsolódóan. Ezek a tételek összesen körülbelül 420 millió eurót tesznek ki” - írja a profit.ro.

Összességében mégis jól járhat a társaság

Decemberben még kifejezetten derűlátó hírt tett közzé a koncesszióval kapcsolatban az OMV Petrom. Akkori tőzsdei bejelentése szerint az OMV Petrom új fejezetet nyit Románia energiabiztonságában, mert

  • a Neptun Deep fejlesztése a tervek szerint halad, az első földgáz 2027-ben várható.
  • A következő, az Anaconda-1 mélytengeri kutat a Neptun Deepen lévő fejlesztés befejezése után fúrják.
  • A szárazföldi kutatás továbbra is új erőforrásokat tár fel.
  • Elfogadott elvek születtek az olajtermelési megállapodások 15 évvel történő meghosszabbítására.

Az OMV Petrom és a román állam két jó barát

Mint olvasható, az OMV Petrom hosszú távú partner volt és marad Románia természeti erőforrásainak fejlesztésében. „A román állammal most az energiaszektor következő fejezetét nyitjuk meg, biztosítva a folytonosságot, és növelve Románia regionális jelenlétét. Ebben az új szakaszban célunk a mélytengeri földgázforrások nagymértékű lehetőségeinek további feltárása és fejlesztése, miközben a romániai érett mezők kutatására és fejlesztésére összpontosítunk” – idézte a bejelentés Christina Verchere-t, az OMV Petrom vezérigazgatóját.

A bejelentés beszámol a román állammal kötött megállapodásról és egy sor jogi és szerződéses célkitűzésről, beleértve a jövőbeni kutatási és termelési beruházások szempontjából kulcsfontosságú, függőben lévő kérdések megoldását. Ez a célkitűzéscsomag magában foglalja a jogdíjak és a különadók változásait, a jövőbeni költségvetési stabilitás megerősítésével, valamint a történelmi környezetvédelmi kötelezettségekről és a termelés felhagyásáról szóló megállapodás elérését.

2 perc
OMV Petrom

Ejtik a vádakat, megegyezett az olajról a románokkal hazánk szomszédja – súlyos árat fizet, de brutális pénzeket szed ki az OMV Petrom

Magasabb lett a jogdíj, és több adót kell befizetni.
7 perc
Németország

Hatnak az amerikai vámok, Németország felülvizsgálja kereskedelmi kapcsolatait Iránnal

Nem kockáztat sokat Európa legnagyobb gazdasága.
2 perc
drón

Olyan új tankot mutattak be az oroszok, amin a fél világ csak nevet: megérkezett a frontra a Pitypang – "Ez Putyin kétségbeesésének a jele"

A Pitypang tank messze nem olyan félelmetes, mint a rettegett szovjet T-34-es.
