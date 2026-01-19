Deviza
Osztrák fizetések: itt a friss lista, melyik cég adja a legmagasabb bért Ausztriában, brutális pénzek – ettől a kint dolgozó magyarok álla is leesik

Ausztriában az éves bruttó átlagfizetések jócskán meghaladják a magyarországit. Kiderül, mely területeken és mely cégeknél keresnek a legjobban az osztrákok.
VG
2026.01.19, 06:50
Frissítve: 2026.01.19, 08:02

Az átlagos éves kereset Ausztriában bruttó 51 185 euró volt 2025-ben, ez 19,71 millió forintos éves és 1,65 millió forintos havi bruttó bérnek felel meg. Az adatokat a Kanunu munkáltatói értékelőplatform 2025. január 1. és 2025. december 4. közötti felmérése adta, amely többek között azt is vizsgálta, hogy mennyire elégedettek az osztrákok a jövedelmükkel, melyik ágazat fizet a legjobban, melyik szakmában vannak a legjobban keresők, és hogy valóban megéri-e a sokéves szakmai tapasztalat.

Bécs, Hofburg Ausztria, ausztriai osztrák osztrákok
Egy osztrák átlagosan bruttó 51 185 eurót, vagyis bruttó 19,71 millió forintot keres évente / Fotó: Shutterstock

A Kurier osztrák hírportál felhívta a figyelmet arra, hogy az átlagfizetés nem egyenlő a mediánértékkel, vagyis egyes kiugró értékek felfelé vagy lefelé torzíthatják az eredményt.

A közölt adatok a teljes munkaidőben dolgozók bruttó éves fizetésére vonatkoznak, ebbe beleszámítanak a karácsonyi, év végi bónuszok és a szabadságpénz is. Vagyis a bónuszok nélküli havi bruttó átlagbér 3656 euró, ami 1,41 millió forintos havi bruttó fizetésnek felel meg.

Mindent egybevetve az osztrákok nagyjából 60 százaléka elégedett a fizetésével.

Ugyanakkor jelentős különbség mutatkozik a férfiak és a nők átlagos fizetése. Miközben a férfiak esetében bruttó 54 424 euró (20,962 millió forint) az éves átlagfizetés a sógoroknál, addig az osztrák nők átlagosan 45 699 eurót (17,6 millió forint) keresnek.

Ezeken a területeken és ezeknél a cégeknél a legmagasabbak az osztrák bérek

Nem mindegy a szakmai tapasztalat sem. Karrierjük kezdetén (0–3 év) az osztrákok átlagosan 43 456 eurót (16,745 millió forint) keresnek évente. Hat-tíz év tapasztalat után a fizetés jóval meghaladja az osztrák átlagot, és 54 812 euróra (21,122 millió forint) emelkedik. Ha a szakmai tapasztalat (hat-tíz év) személyzeti felelősséggel párosul, az átlagos fizetés 60 310 euró (23,24 millió forint). Személyzeti felelősség nélkül évente közel 8000 euróval kevesebbet keresnek.

És természetesen nagyban függ a fizetés attól, hogy milyen munkakörben, milyen szektorban és melyik vállalatnál dolgozik valaki.

A legjobban fizető szakmák Ausztriában:

  1. Orvos: 95 224 euró
  2. Szoftverfejlesztő: 82 561 euró
  3. Menedzser: 77 024 euró
  4. Termékfejlesztő: 73 965 euró
  5. Kay account menedzser: 73 634

A legjobban fizető szektorok Ausztriában:

  1. IT: 62 673 euró
  2. Bankszektor: 58 660 euró
  3. Energetika: 58 231 euró
  4. Kutatás-fejlesztés: 57 695 euró
  5. Gépgyártás: 56 699 euró

A legmagasabb átlagfizetést adó cégek Ausztriában:

  1. Uniqua Biztosító: 67 518 euró
  2. Erste Bank: 62 954 euró
  3. Telekom Austria: 62 898 euró
  4. Strabag: 62 324 euró
  5. Siemens Österreich: 61 703 euró

Ausztriában élő magyar leplezte le a valóságot: így vernek át az osztrák álláshirdetések – „Bruttó 3000 euró? Hat nap munkával, orrvérzésig túlórákkal”

A síparadicsomok csillogó ígéretei mögött egyre több a kizsákmányolás, a jogsértés és a csalódott munkavállaló. Papíron bruttó háromezer euró, valójában orrvérzésig tartó túlórák és kiszolgáltatottság – sokak szerint ez az ausztriai szezonmunka sötét valósága.

Igen, bruttó háromezer. Hat nap munka, orrvérzésig tartó túlórákkal. Én itt élek. Nagyon nem a jó irányba tartunk

– írta egy magyar kommentelő a Világgazdaság Facebook-oldalán, miután megjelent egy cikkünk az osztrák síparadicsomok munkaerőhiányáról és az emiatt kínált „brutálisan magas fizetésekről”.

A hozzászólás rövid, de tragikus képet festett a helyzetről: ezek a turisztikai munkahelyek sok esetben inkább a túlélésről szólnak, mint a megélhetésről.

