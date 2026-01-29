Deviza
orosz-ukrán háború
Szberbank
szankciók

Hogy lesz egy orosz gigabankból technológiai óriás? - részletek a Szberbank különös bevásárlásáról

A szankciók miatt fürdenek a pénzben az orosz bankok, miközben a gazdaságot tőkehiány sújtja, Moszkva így belső forrásokat kénytelen beruházásokra átcsoportosítani. Az új rendszer keretében a legnagyobb orosz bank, a Szberbank felvásárolta az egyik legnagyobb orosz elektronikai vállalatot.
Dunai Péter
2026.01.29, 14:36
Frissítve: 2026.01.29, 15:16

Oroszország erősíti gazdasági függetlenségét a nyugati világtól. A Moszkva ellen alkalmazott szankciós politika megfosztja az érdemi külföldi beruházási lehetőségek tetemes részétől, a helyi beruházások is visszaestek ennek következtében. Viszont az orosz bankok – köztük a Szberbank – likviditás-túltengésben szenvednek.

Szberbank Putyin
German Gref, a Szberbank vezérigazgatója és Vlagyimir Putyin orosz elnök egy MI-kiállításon / Fotó: AFP

Így Moszkva a rendelkezésre álló hazai erőforrásokat, a bankoknál lévő pénzeket gazdasági függetlensége erősítésére használja fel. Az orosz vezetés ugyan nem szakítja meg kereskedelmi-politikai kapcsolatait a Nyugattal, de a korábbi közeli partneri viszonyt felszámolja. Ennek a politikának a jegyében a legnagyobb (és talán a legjobban vezetett) oroszországi bank, 

  • a Szberbank (Szber) most az Element, az egyik legnagyobb orosz elektronikai vállalat tulajdonjogának 41,9 százalékát vásárolta meg 27 milliárd rubelért (egy rubel körülbelül 4,2 forint).  
  • A másik nagy tulajdonos, az Element papírjainak 41,66 százalékával a Rostec (Rosztyeh) állami korporáció, amely a hadiipart, az érzékeny, stratégiai oroszországi vállalatokat gyűjti kalapja alá. 

A Szberbank-felvásárlás háttere

A Szber tulajdoni hányadát az AFK Szisztyema beruházási vállalattól vette meg, amelyet Vlagyimir Jevtusenkov, Putyinhoz közel álló iparmágnás alapított 1993-ban. A Szisztyema ma is körülbelül 60 százalékban Jevtusenkov tulajdona, de a nyugati szankciók után a papírok 49,2 százalékát átíratta a fiára. A vállalat igazi gigász, 2023-ban 

  • 140 ezer alkalmazottal,
  • 1005 milliárd rubeles forgalommal ott van az első húsz legnagyobb orosz vállalat között. 
  • Többek között a tulajdonában van a szovjet időkből ismert, 1929 óta működő, külkereskedelmi vállalat, az Inturiszt.  

A Szisztyema is benne van a Kremlhez közel álló orosz mikroelektronikai vállalatcsoportban. 

Egyike volt a Nyugat felé nyitó vállalkozásoknak, 2005-ben egy nyilvános részvényértékesítéssel megjelent a londoni tőzsdén (LSE) is. A Szisztyema vállalati részvényeinek körülbelül egyharmada a moszkvai tőzsdén szabadon forog. 

  • A Szber az Elementtől kivásárolta a Szisztyema-papírok 37,6 százalékát, 
  • a fennmaradó 4,3 százalékot pedig a tőzsdén szerezte meg kisbefektetőktől. 
  • A Runet (az orosz, a nyugatitól függetlennek mondott internet) értesülései szerint a felvásárlással a Szisztyema nagyjából 24,2 milliárd rubelt keresett. 

Hogy lesz egy bankból technológiai óriás?

Jelenleg a Szisztyema-papírokat birtokló kisbefektetők nincsenek irigylésre méltó helyzetben. A Szber igyekszik lenyomni a papírok árát, hogy jutányosan szerezze meg őket a moszkvai tőzsdén. Ugyanakkor a Runet-elemzés is hangsúlyozza, hogy az ügylet (a Szisztyema-papírok megszerzése) nem gyakorolt lényeges hatást a hatalmas Szber csoport pénzügyi eredményeire. A cikk szerint ugyanakkor az ügylet jótékony szinergikus hatással van a Szberbank mint technológiai óriás fejlesztésére.

