Újabb fém árfolyama kapott szárnyra, megvan az új sztár: minden összejött a tökéletes ralihoz – ez már a reálgazdaságnak is fájhat

Csütörtökön sem állt meg a nemesfémek szárnyalása az árupiacokon, ám a London Metal Exchange (LME) délelőtti kereskedése során a legjobban már egy ipari fém, a réz teljesített, miután a vörös fém több mint 6 százalékot drágult, így annak egy tonnájáért már volt, hogy 14 ezer dollárt is adtak, ami új csúcs az árfolyamban.

Egyre kevesebb réz van a bányák mélyéről felhozott ércben / Fotó: Parilov / Shutterstock

Az arany és az ezüst után a réz az új sztár az árupiacon

A Financial Times összefoglalója szerint a geopolitikai bizonytalanság a réz szárnyalásában is szerepet játszhat, ahogy a Fed függetlenségével kapcsolatos kérdések is. A dollár és más devizák értékvesztése miatt aggódó befektetők ugyanis a nemesfémekben keresnek biztos menedéket, ám az arany és az ezüst ára az elmúlt hónapok szédületes ralija után már túl magasnak tűnhet.

Az arany ára csütörtökön már az unciánkénti 5600, az ezüsté pedig a 120 dollárt közelítette, így számos befektető keres más eszközökben menedéket.

A spekulatív vásárlások mellett szól az is, hogy a Sprott Asset Management adatai szerint a réz árát követő tőzsdén kereskedett alapokba (ETF-ekbe) idén már 1,2 milliárd dollár áramlott, több mint duplája a tavalyi év egészét jellemző 426 millió dollárnak.

A kínálatot több tényező is visszaveti

Azonban az ING tavaly év végi elemzése szerint az elmúlt évben a réz kínálatát is számos tényező fogta vissza, például a világ második legnagyobb, a globális termelés 4 százalékát adó indonéziai Grasberg bánya termelési zavarai. De a világ legnagyobb réztermelőjének számító Chile bányáiból is egyre kisebb réztartalmú ércet hoznak felszínre, és az Ivanhoe Mines is csökkentette a Kamoa-Kakula bánya idei termelésére vonatkozó előrejelzését.

A Rio Tintóval való fúzióra készülő Glencore csütörtökön arról számolt be, hogy tavaly 11 százalékkal 851 600 tonnára csökkent a réztermelése,

míg az idei évben 810 és 870 ezer tonna körüli mennyiséget hozhat felszínre a fémből. Ez egybevág ugyan a decemberi előrejelzéssel, ám elmarad a korábbi prognózistól, melynek a középső pontja még 930 ezer tonna volt. A réz drágulása nagyobb hullámokat vethet a reálgazdaságban is, hiszen szemben a főként értékőrzőnek használt nemesfémekkel, egy fontos ipari alapanyagról van szó, mely számos termékben játszik fontos szerepet.