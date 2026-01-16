Deviza
Zelenszkijnél elszakadt a cérna: egy napot adott az ukrán kormánynak, hogy megoldja az áramszünetet – rögtön jelentkezett egy európai ország, hogy küldi a pénzt

Zelenszkij az áramimport fokozását sürgette. Az Ukrenergo állami áramszolgáltató vállalat tájékoztatása szerint mintegy 2450 megawattot tudnak importálni a szomszédos Lengyelország, Románia, Szlovákia és Magyarország területéről a hiányok fedezésére.
VG/MTI
2026.01.16, 06:55
Frissítve: 2026.01.16, 08:22

Az áramimport fokozását sürgette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök esti videóüzenetében, mondván, hogy megoldásokat vár kabinetjétől egy napon belül.

Dnipro suffers damage after Russian drone attack Zelenszkijnél elszakadt a cérna: egy napot adott az ukrán kormánynak, hogy megoldja az áramszünetet – rögtön jelentkezett egy európai ország, hogy küldi a pénzt
Fotó: NurPhoto via AFP

Mindenekelőtt az áram importját és a tartalékellátás lehetőségeit fokozni kell – mondta. Ehhez, mint fogalmazott, a helyi kormányzati szervek és az energetikai vállalatok szorosabb együttműködésére van szükség. Közölte azt is, hogy napi szinten fog egyeztetni a kormánytagokkal és a regionális illetékesekkel az orosz katonai csapások által sújtott ukrán energetikai szektorban kialakult helyzetet illetően.

Beszámolt arról, hogy külön egyeztetett a nemrég kinevezett Mihajlo Fedorov védelmi miniszterrel és Anatolij Krivonoskóval, a légierő parancsnokával az energetikai létesítmények védelméről. „Ma is heves légicsapások voltak Harkivban, éppen a létfontosságú infrastruktúra ellen. Drónok repültek kora reggel és most este Kijev ellen” – mondta.

Kiemelte, hogy továbbra is nehéz a helyzet az Oroszországgal közös határvidéken, valamint Dnyipropetrovszk és Odessza régiókban. Zelenszkij bejelentette, hogy egyeztetni fog szövetségeseivel a légvédelem erősítése végett. Mint mondta, Mark Rutte NATO-főtitkárral már beszélt légvédelmi rakéták beszerzéséről.

Zelenszkij egyben kijelentette, hogy Ukrajna sosem volt és sosem lesz akadálya a békének, miután Donald Trump amerikai elnök a Reuters hírügynökségnek adott szerdai nyilatkozatában arról beszélt, hogy Ukrajna kevésbé hajlandó a megállapodásra, mint Oroszország. Trump elnök arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok vezette tárgyalások miért nem hoztak áttörést, mindössze úgy felelt, hogy Zelenszkij.

Az Ukrenergo állami áramszolgáltató vállalat tájékoztatása szerint mintegy 2450 megawattot tudnak importálni a szomszédos Lengyelország, Románia, Szlovákia és Magyarország területéről a hiányok fedezésére.

Olekszij Kuleba helyreállításért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes Telegram-oldalán arról számolt be, hogy orosz rakétatalálat ért egy máltai lobogó alatt közlekedő teherhajót az Odesszától délre fekvő Csornomorszk kikötőjében. A történtek során egy tengerész megsebesült, illetve megrongálódott három – berakodásra váró – konténer is.

London támogatja Ukrajna energiaszektorát

A brit kormány pénteken bejelentette, hogy 20 millió font értékű további támogatást gyorsítanak előre Ukrajna energiaszektorának megerősítésére, válaszul az orosz erők által egyre intenzívebben támadott ukrán energia-infrastruktúra okozta gondokra. A lépésre a két ország százéves partnerségének első évfordulóján került sor Kijevben.

A támogatás célja az ukrán energiarendszer ellenálló képességének növelése, ezzel együtt a brit hozzájárulás az ukrajnai energiabiztonsághoz és ellenálló képességhez meghaladja a 470 millió fontot.

