Elkezdődött, brutális útdíjemelést vezettek be: kiirtja a dízeles kamionokat az első európai főváros, mindenkit rákényszerít az elektromosra - kiakadtak a fuvarozók

Még gazdaságosabb lett az elektromos teherautók üzemeltetése Oslóban, miután a norvég főváros és környéke 83 fizetőkapuján áthaladó fosszilis üzemű tehergépkocsik számára drasztikusan emelkedett a fizetendő útdíj mértéke a 2026-os évre. Az útdíjemelés ellen tiltakoztak az érintettek.

Útdíjemelés: a norvégoknál már elkezdődött, kiirtanák a fővárosból a hagyományos meghajtású kamionokat / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A legújabb, Euro 6 környezetvédelmi besorolású dízel-teherautók esetében az áthajtási díj 162 norvég koronára (körülbelül 5300 forint) nőtt csúcsidőben, míg

az idősebb, Euro 5-ös vagy annál régebbi modelleknek 223 koronát (nagyjából 7300 forint) kell fizetniük minden egyes áthaladásért.

Miközben a hagyományos teherautók üzemeltetése költségesebbé vált, az elektromos és biogázüzemű nehézgépjárművek továbbra is mentesülnek az útdíjfizetés alól Oslóban – egészen 2030-ig. Ez a kedvezmény nemcsak a nehéz teherautókra, hanem az elektromos kisáruszállító járművekre is vonatkozik – írja a Villanyautósok.

A norvég fuvarozók tiltakoznak az útdíjemelés ellen

Nem minden szereplő örül az intézkedésnek. A Norvég Fuvarozók Szövetsége kritikusan nyilatkozott az emelésről:

Nem arról van szó, hogy mindenáron ragaszkodnunk kellene a dízelmotoros hajtáshoz, hanem arról, hogy az iparág számára hiányzik a kiszámíthatóság, és minket most ide-oda dobálnak

– kommentálta a döntést J. Kristian Bjerke, a szervezet helyi vezetője a Nettavisen norvég hírportál újságírójának.

A statisztikák azt mutatják, hogy Oslóban a változás már folyamatban van:

2025-ben a 12 tonnánál nehezebb újonnan forgalomba helyezett teherautók

30 százaléka elektromos vagy biogázüzemű volt,

ami jelentősen meghaladja az országos átlagot.

Magyarországon is téma az útdíjemelés

Közeledtek az álláspontok azon a szerdán, hat órán keresztül tartó egyeztetésen az Építési és Közlekedési Minisztériumban, amelyet a hazai közutakat használó nehézgépjárművek üzemeltetőinek érdekképviseletei kezdeményeztek. Szeretnék elérni, hogy a kormány engedjen a költségeiket megnövelő, ezáltal működésük hatékonyságát rontó, már kormányrendeletben is megjelent szigorából, mindenekelőtt az útdíj számottevő emeléséből.

A szigor célja az, hogy a nehézgépjárművek elkerüljék a településeket.

A szándékot mindenki helyesnek tartja, az oda vezető utat már kevesebben.