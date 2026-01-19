Ennyit az üzemanyag-turizmusról: már olcsóbb Magyarországon a benzin, mint Romániában
Már nem Romániban a legolcsóbbak az üzemanyagok a régióban, sőt, drágább, mint sok szomszédos országban – írja a román Economedia. Az áremelkedés oka a jövedéki adók és az áfa 2026. január 1-jei emelése, ami miatt jelentősen megdrágult a tankolás keleti szomszédunknál.
Ennyit az üzemanyag-turizmusról: már olcsóbb Magyarországon a benzin, mint Romániában
„Valójában mi vagyunk a legdrágább ország a régióban, és az összes európai ország között nagyjából a középmezőnyben helyezkedünk el” – állapítja meg lap, és arra is felhívja a figyelmet, hogy Ausztriában is olcsóbb a benzin és a gázolaj, pedig a románnál jóval gazdagabb országról van szó, és annak az OMV-nek a hazája, amely a román Petrolt is birtokolja.
A Weekly Oil Bulletin január 15-i adatai szerint Ausztria mellett Bulgáriában, Magyarországon és Lengyelországban is olcsóbb már az üzemanyag, mint Romániában.
Bulgáriában a benzin literenként körülbelül 1,35 lejjel (101 forinttal) olcsóbb, mint Romániában. Paradox módon az új adók bevezetése után Romániában drágább lett a benzin, mint a sokkal nagyobb vásárlóerővel rendelkező országokban, például Spanyolországban (1,43 euró) vagy Svédországban (1,37 euró).
Románia jelenleg a 11. helyen áll a 27 EU-tagállam között a legmagasabb üzemanyagárak listáján. Az adók (a megemelt jövedéki adó és az áfa – amelyet tavaly a jövedéki adón felül alkalmaztak) ma már a románok által a kútnál fizetett végső ár több mint 50 százalékát teszik ki. A lap arra is emlékeztet, hogy a kormány 2026. január 1-jén újabb jövedékiadó-emeléseket hajtott végre. Aztán ott van az áfakulcs tavalyi emelése (19-ről 21 százalékra), ami tovább nyomja felfelé az üzemanyagárakat.
A Transtelex azt írja, hogy Kolozsváron és Csíkszeredában január 19-én 7,66 lej (574 forint) volt a legolcsóbb benzin és 7,86 (589 forint) a legolcsóbb gázolaj, mindkettő a Petromnál, Szatmáron a benzint valamivel drágábban, 7,68 lejért (576 forint) adta a Petrom.
Idehaza 10-15 forinttal olcsóbb a benzin és a gázolaj
Bár az elmúlt hónapokban jelentős korrekció történt a hazai üzemanyagárakban, a geopolitikai feszültségek hatására az európai piacon mérvadó Brent olaj ára ismét felfelé araszol. Emiatt keddtől újabb drágulásra számíthatnak a hazai autósok, a benzin nagykereskedelmi ára 3, míg a gázolajé 5 forinttal emelkedik.
Az üzemanyagok literenkénti átlagára hétfőn a következőképpen alakult a hazai benzinkutakon:
- 95-ös benzin: 563 forint
- Gázolaj: 575 forint
Ez tehát azt jelenti, hogy mintegy 10 forinttal olcsóbb idehaza mindkét üzemanyagtípus, mint Romániában. A kilátásokat illetően azonban sajnos kedvezőtlen tendenciák rajzolódnak ki, a geopolitikai feszültségek ugyanis nem kedveznek az üzemanyagáraknak.
Csak néhány történés az elmúlt időszakból:
- az Amerikai Egyesült Államok hadműveletbe kezdett Venezuelában;
- Iránban hetek óta demonstrációk zajlanak;
- az orosz–ukrán háború részeként egyre többször éri dróntámadás Kazahsztán fekete-tengeri termináljait, ahonnan kazah és orosz nyersolajat exportálnak a nemzetközi piacokra.
Az említett fejlemények ismeretében nem meglepő, hogy az olajpiac az elmúlt napokban ismét felélénkült. A globális olajárak október óta nem látott szintekre emelkedtek, miután a piacok a Közel‑Keleten eszkalálódó iráni válság és az amerikai katonai válaszlépések hatását árazzák be.
Szakértők szerint, ha Iránban tovább nő a feszültség, akkor a Brent hordónkénti ára akár 70 dollár fölé is emelkedhet. A kulcs a Hormuzi-szoroson átívelő szállítás biztonsága: bármilyen fennakadás erősen befolyásolná a világpiaci árakat.
Vége a bevásárlóturizmusnak?
Van egy messzebb ható következménye is a román üzemanyagok megdrágulásának, ez pedig az üzemanyag- és a bevásárlóturizmus. A határ menti magyar lakta területeken az elmúlt években bejáratott útvonalak épültek ki a szomszédos Romániába, ahol a bevásárlás mellett az üzemanyagok is sokáig jóval olcsóbbak voltak. A bevásárlóturizmuson ráadásul csak lendített, hogy keleti szomszédunk 2025. január elsejével a schengeni övezetnek is tagja lett.
Azonban Romániában már más szelek fújnak, amióta egymást érik a megszorítások.
A korábbi kormányok felelőtlen gazdálkodásának és az elszálló költségvetési hiánynak a következményeként több megszorítócsomagot is elfogadott az elmúlt egy évben a bukaresti kabinet. Ezek közül az egyik legfájóbb a lakosságra nézve a hatósági energiaárak kivezetése és az energiaárak liberalizálása volt, amely miatt a nyáron meglódult az infláció. Míg Magyarországon tavaly decemberben 3,3 százalék volt az éves fogyasztói árindex, addig Romániában 8,6 százalék, ami az EU-ban a legmagasabbnak számított.