Megjöttek az új üzemanyagárak: ennek senki nem örül majd
Nőnek a hazai üzemanyagárak, ami főképp a Brent olaj hordónkénti árnövekedésének tudható be. A Brent ára hétfőre újra 63-64 dollár környékére ért fel. Az üzemanyagárak növekedéséhez hozzájárult, az is, hogy a forint is gyengült a dollárral szemben. Mindezek miatt keddtől a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolajé pedig bruttó 5 forinttal kerül majd többe – derül ki a Holtankoljak üzemanyagár-figyelő portál tájékoztatásából.
Az üzemanyagok átlagárai hétfőn a következőképpen alakultak az itthoni benzinkutakon:
- 95-ös benzin: 563 Ft/liter
- Gázolaj: 575 Ft/liter
Ezek emelkednek tehát keddtől.
A fenti áremelés nem meglepő a piac mozgása alapján. A benzin és a gázolaj árai napok óta folyamatosan kúsznak felfelé. Legutóbb múlt hét pénteken emelkedtek a nagykereskedelmi árak, akkor a benziné bruttó 5 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 6 forinttal. Ez nem az első drágulás volt a héten. Egy nappal korábban, csütörtökön is volt emelés, amikor is a gázolaj ára emelkedett literenként 3 forinttal.
A geopolitikai történések nem kedveznek az üzemanyagáraknak. Mint korábbi cikkünkben rámutattunk,
- az Amerikai Egyesült Államok hadműveletbe kezdett Venezuelában;
- Iránban hetek óta demonstrációk zajlanak;
- az orosz–ukrán háború részeként pedig egyre többször éri dróntámadás Kazahsztán fekete-tengeri termináljait, ahonnan kazah és orosz nyersolajat exportálnak a nemzetközi piacokra.
A fenti fejlemények ismeretében nem meglepő, hogy az olajpiac az elmúlt napokban ismét felélénkült. A globális olajárak október óta nem látott szintekre emelkedtek, miután a piacok a Közel‑Keleten eszkalálódó iráni válság és az amerikai katonai válaszlépések hatását árazza be.
Szakértők szerint, ha a feszültség Iránban tovább nő, akkor a Brent hordónkénti ára akár 70 dollár fölé is emelkedhet. A kulcs a Hormuzi-szoroson átívelő szállítás biztonsága: bármilyen fennakadás erősen befolyásolná a világpiaci árakat.
Átrendeződött a gázolaj és a benzin hazai értékesítése a prémiumtermékek javára
A múlt évben 1,3 százalékkal több üzemanyag fogyott a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) tagvállalatainak töltőállomásain, amelyek kiskereskedelmi forgalma lefedi a hazai értékesítés jelentős részét. Teljes, országos adat majd a NAV statisztikáiban szerepel. Az 1,3 százalékos növekedés 3,94 milliárd literes teljes forgalmat takar. Ezen belül a két legnagyobb tétel, a 95-ös benzin értékesítése 0,7 százalékkal esett, a gázolajé pedig 1,5 százalékkal nőtt.
„Az érdemi változás a prémiumtermékek forgalmának további, erőteljes növekedése volt – mutatott rá a Világgazdaságnak Grád Ottó, a szövetség főtitkára. E növekedés ugyanis arra utal, hogy a 2025-ös árak mellett az autósok szívesebben fizették ki a magasabb árat a jobb minőségért. A prémiumbenzin piaca 8,2 százalékkal, 292 millió literre, a prémiumgázolajé 13,2 százalékkal, 229 millió literre nőtt a MÁSZ forgalmában. Lényegében tehát folytatódott a forgalmazás belső átrendeződése.