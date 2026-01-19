Deviza
EUR/HUF386,25 0% USD/HUF332,12 0% GBP/HUF445,24 0% CHF/HUF415,8 0% PLN/HUF91,39 0% RON/HUF75,84 0% CZK/HUF15,9 0% EUR/HUF386,25 0% USD/HUF332,12 0% GBP/HUF445,24 0% CHF/HUF415,8 0% PLN/HUF91,39 0% RON/HUF75,84 0% CZK/HUF15,9 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 457,11 -0,7% MTELEKOM1 904 -0,84% MOL3 508 -0,68% OTP38 170 -0,81% RICHTER10 430 -0,38% OPUS547 -0,18% ANY7 940 -1,51% AUTOWALLIS153 -0,33% WABERERS5 300 0% BUMIX10 350,21 -0,52% CETOP4 162,6 +0,01% CETOP NTR2 579,9 -1,07% BUX121 457,11 -0,7% MTELEKOM1 904 -0,84% MOL3 508 -0,68% OTP38 170 -0,81% RICHTER10 430 -0,38% OPUS547 -0,18% ANY7 940 -1,51% AUTOWALLIS153 -0,33% WABERERS5 300 0% BUMIX10 350,21 -0,52% CETOP4 162,6 +0,01% CETOP NTR2 579,9 -1,07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
benzinkút
geopolitika
gázolaj ár
benzin ára
tankolás
brent olaj
üzemanyagár

Megjöttek az új üzemanyagárak: ennek senki nem örül majd

Keddtől ismét emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó három, a gázolajé bruttó öt forinttal nő. A drágulást elsősorban a Brent olaj árának emelkedése, valamint a forint dollárral szembeni gyengülése okozza. A geopolitikai feszültségek pedig tovább növelik az olajpiaci kockázatokat.
VG
2026.01.19, 11:18
Frissítve: 2026.01.19, 12:24

Nőnek a hazai üzemanyagárak, ami főképp a Brent olaj hordónkénti árnövekedésének tudható be. A Brent ára hétfőre újra 63-64 dollár környékére ért fel. Az üzemanyagárak növekedéséhez hozzájárult, az is, hogy a forint is gyengült a dollárral szemben. Mindezek miatt keddtől a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolajé pedig bruttó 5 forinttal kerül majd többe – derül ki a Holtankoljak üzemanyagár-figyelő portál tájékoztatásából.

tankolás, benzinkút, benzin üzemanyag
Keddtől ismét emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Az üzemanyagok átlagárai hétfőn a következőképpen alakultak az itthoni benzinkutakon: 

  • 95-ös benzin: 563 Ft/liter
  • Gázolaj: 575 Ft/liter 

Ezek emelkednek tehát keddtől.

A fenti áremelés nem meglepő a piac mozgása alapján. A benzin és a gázolaj árai napok óta folyamatosan kúsznak felfelé. Legutóbb múlt hét pénteken emelkedtek a nagykereskedelmi árak, akkor a benziné bruttó 5 forinttal, a gázolajé  pedig bruttó 6 forinttal. Ez nem az első drágulás volt a héten. Egy nappal korábban, csütörtökön is volt emelés, amikor is a gázolaj ára emelkedett literenként 3 forinttal.

A geopolitikai történések nem kedveznek az üzemanyagáraknak. Mint korábbi cikkünkben rámutattunk, 

A fenti fejlemények ismeretében nem meglepő, hogy az olajpiac az elmúlt napokban ismét felélénkült. A globális olajárak október óta nem látott szintekre emelkedtek, miután a piacok a Közel‑Keleten eszkalálódó iráni válság és az amerikai katonai válaszlépések hatását árazza be.

Szakértők szerint, ha a feszültség Iránban tovább nő, akkor a Brent hordónkénti ára akár 70 dollár fölé is emelkedhet. A kulcs a Hormuzi-szoroson átívelő szállítás biztonsága: bármilyen fennakadás erősen befolyásolná a világpiaci árakat.

Átrendeződött a gázolaj és a benzin hazai értékesítése a prémiumtermékek javára

A múlt évben 1,3 százalékkal több üzemanyag fogyott a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) tagvállalatainak töltőállomásain, amelyek kiskereskedelmi forgalma lefedi a hazai értékesítés jelentős részét. Teljes, országos adat majd a NAV statisztikáiban szerepel. Az 1,3 százalékos növekedés 3,94 milliárd literes teljes forgalmat takar. Ezen belül a két legnagyobb tétel, a 95-ös benzin értékesítése 0,7 százalékkal esett, a gázolajé pedig 1,5 százalékkal nőtt.

„Az érdemi változás a prémiumtermékek forgalmának további, erőteljes növekedése volt – mutatott rá a Világgazdaságnak Grád Ottó, a szövetség főtitkára. E növekedés ugyanis arra utal, hogy a 2025-ös árak mellett az autósok szívesebben fizették ki a magasabb árat a jobb minőségért. A prémiumbenzin piaca 8,2 százalékkal, 292 millió literre, a prémiumgázolajé 13,2 százalékkal, 229 millió literre nőtt a MÁSZ forgalmában. Lényegében tehát folytatódott a forgalmazás belső átrendeződése.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu