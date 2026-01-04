Venezuelai válság: az amerikai cégek máris átveszik a világ legnagyobb olajkészletét – van egy óriás, ami irgalmatlan nagyot kaszálhat Maduro bukásán
Az amerikai terv Venezuela megtámadása és Nicolás Maduro elnök elfogása után: átvenni a világ legnagyobb olajvagyonával rendelkező ország irányítását és újraindítani a kitermelést. Van egy olyan amerikai vállalat, amely számára most válhat igazán kifizetődővé, hogy az ellenkezőjét csinálták, mint bárki más: hatalmas haszon hullhat az ölükbe, ha Donald Trump amerikai elnök kivitelezi tervét és utódai sem adják fel.
A Chevronról van szó. Az óriási energiavagyona ellenére legatyásodott, szankciók sújtotta Venezuelából minden amerikai vállalat elmenekült, nekik azonban valamilyen csoda folytán sikerült ott maradniuk. Ez most nagyon bejöhet, ha nem kockázatmentes a múlthoz hasonlóan a jelen és a jövő sem.
Mit mondott a szombatra virradó éjszakai légitámadás után mar-a-lagói sajtótájékoztatón Trump elnök?
Az Egyesült Államok nagyon nagy olajvállalatai, a világ legnagyobbjai fognak bemenni, milliárdokat fektetnek be, helyrehozzák a súlyosan leromlott infrastruktúrát – az olajipari infrastruktúrát –, és elkezdik a pénzt termelni az országnak
– pontosan ezt.
Melyik nagyon nagy amerikai olajvállalat lehetne egy ilyen terv megvalósításához jobb helyzetben, mint az, amelyik már ott van?
Venezuela megtámadása és a Chevron: megtöbbszörözhetik az olajkitermelést
A The Wall Street Journal írja: a Chevron, mint az egyetlen jelentős amerikai vállalat Venezuelában, kedvező helyzetbe kerül, ha teljesül Donald Trump elnök szombati ígérete a latin-amerikai ország olajiparának újjáélesztésére.
A 2013, Hugó Chávez halála óta kormányzó Nicolás Maduró elnök elfogása és eltávolítása új irányt szab és új lehetőségeket hoz a Chevron számára is.
Ők már eleve pozíciókkal rendelkeznek Venezuelában, másoktól eltérően, akik rég kivonultak, mert erre kényszerítették őket. A torta pedig hirtelen hatalmasra nő. Itt vannak a világ legértékesebb olajmezői, amelyekről rég csak csordogál a kitermelés. Ha Washingtonnak tényleg sikerül alávetnie Venezuelát és konszolidálni politikáját, az olajpumpák beindulnak.
A Chevron szombati közleményében azt hangsúlyozta, hogy elsősorban alkalmazottai biztonságára és venezuelai eszközeinek épségére összpontosít, de aligha nem kezdték el már tervezgetni a szép jövőt.
A lehetőség óriási: a venezuelai kormány szerint az ország bizonyított olajtartalékai meghaladják a 300 milliárd hordót, és ha ez igaz, a világon nincs is ennél nagyobb.
A jelenlegi lelassult tempójú kitermeléssel ez a tartalék évszázadokra lenne elegendő, de a cél a napi 900 ezer hordó megtöbbszörözése. A venezuelai állami olajvállalat, a Petróleos de Venezuela (PdVSA) adatai szerint az ország 2013-ban még napi akár 3 millió hordót is kitermelt. A jelenlegi termelés egyharmadát maga a Chevron bonyolítja.
Jön azért még más is, ha a kapu újranyitották az amerikai bombázók
Trump a sajtótájékoztatón azt is mondta, hogy Venezuela „ellopta az amerikai olajvagyont”.
- Ezzel arra utalt, hogy Hugo Chávez volt elnök döntésére a 2000-es évek közepén államosította az Exxon Mobil eszközeit. Az Exxon később 12 milliárd dollárra perelte a venezuelai államot.
- A ConocoPhillips, amely szintén kivonult az országból, több mint 20 milliárd dolláros keresetet nyújtott be.
A cégek nem reagáltak azonnal a WSJ megkeresésére. Igényeiket nyilván nem adták fel, és ha Venezuela nagy tempóban elkezd kitermelni olaját, az amerikai nyomás alatt a kártalanításra is módja nyílhat. A hirtelen kitáguló piacra pedig visszatérhetnek akár a régi ismerősök is: Trump több vállalatról beszélt, mégpedig a nagyokról.
A helyzet még képlékeny, a támadás jelentette fordulat óta még egy nap sem telt el
Elemzők szerint a Chevronon kívül más nagy olajvállalatok is érdeklődhetnek Venezuela újbóli belépése iránt, ám időre lesz szükségük a helyzet felméréséhez.
„Az olajvállalatok mindig olajat akarnak, és Venezuelában rengeteg van belőle” – mondta José Ignacio Hernández, az Aurora Macro Strategies jogászprofesszora, tanácsadója és államadósság-szakértője.
De politikai stabilitásra van szükségük, ami többet igényel Maduro eltávolításánál. A helyzet még mindig alakul.
Nagy kérdés, hogy viselkednek Maduro utódai, akiket a további lázadásra az amerikai dominancia ellen Oroszország és Kína felháborodott reakciói is bátoríthatnak. Trump mindenesetre kilátásba helyezte, hogy szükség esetén indul a támadás második hulláma, és az a mostaninál sokkal nagyobb lesz.
Amerikai szankciók Venezuela ellen? A Chevron szállított még így is
A Chevron és vegyesvállalatai mintegy háromezer embert foglalkoztatnak Venezuelában. A vállalat nagyjából napi 300 ezer hordó olajat termel három nagy projektből az ország keleti részén fekvő Orinoco-övben, valamint egy további mezőről a nyugati Maracaibo-tó közelében.
A houstoni székhelyű cég továbbra is szállít venezuelai nyersolajat az Egyesült Államok Mexikói-öbölbeli partvidékére, még azt követően is, hogy Washington blokádot rendelt el a feketelistára tett olajszállító tankerekkel szemben, amelyek elsősorban Kínába és Kubába tartottak.
Ez a vállalat tényleg képes a "csodákra". Az amerikai pénzügyminisztérium OFAC (Office of Foreign Assets Control) speciális engedélyt adott nekik az olajszállításokra. Ez a licenc kivételt jelent a szankciók alól, kizárólag a Chevron számára és szigorú feltételekkel. Ha minden jól alakul, a jövőben már nem kell majd kivételes licenc.