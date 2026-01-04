Venezuelai válság: az amerikai cégek máris átveszik a világ legnagyobb olajkészletét – van egy óriás, ami irgalmatlan nagyot kaszálhat Maduro bukásán

Az amerikai terv Venezuela megtámadása és Nicolás Maduro elnök elfogása után: átvenni a világ legnagyobb olajvagyonával rendelkező ország irányítását és újraindítani a kitermelést. Van egy olyan amerikai vállalat, amely számára most válhat igazán kifizetődővé, hogy az ellenkezőjét csinálták, mint bárki más: hatalmas haszon hullhat az ölükbe, ha Donald Trump amerikai elnök kivitelezi tervét és utódai sem adják fel.

Venezuela megtámadása: régi szép idők, amelyek egyszer csak gyümölcsözőre fordulhatnak, de csak az egyiknek – 2008, a most lesittelt elnök elődje, Hugo Chávez gázkitermelési megállapodást köt az amerikai Chevronnal és az orosz Gazprommal – Fotó: AFP

A Chevronról van szó. Az óriási energiavagyona ellenére legatyásodott, szankciók sújtotta Venezuelából minden amerikai vállalat elmenekült, nekik azonban valamilyen csoda folytán sikerült ott maradniuk. Ez most nagyon bejöhet, ha nem kockázatmentes a múlthoz hasonlóan a jelen és a jövő sem.

Mit mondott a szombatra virradó éjszakai légitámadás után mar-a-lagói sajtótájékoztatón Trump elnök?

Az Egyesült Államok nagyon nagy olajvállalatai, a világ legnagyobbjai fognak bemenni, milliárdokat fektetnek be, helyrehozzák a súlyosan leromlott infrastruktúrát – az olajipari infrastruktúrát –, és elkezdik a pénzt termelni az országnak

– pontosan ezt.

Melyik nagyon nagy amerikai olajvállalat lehetne egy ilyen terv megvalósításához jobb helyzetben, mint az, amelyik már ott van?

Venezuela megtámadása és a Chevron: megtöbbszörözhetik az olajkitermelést

A The Wall Street Journal írja: a Chevron, mint az egyetlen jelentős amerikai vállalat Venezuelában, kedvező helyzetbe kerül, ha teljesül Donald Trump elnök szombati ígérete a latin-amerikai ország olajiparának újjáélesztésére.

A 2013, Hugó Chávez halála óta kormányzó Nicolás Maduró elnök elfogása és eltávolítása új irányt szab és új lehetőségeket hoz a Chevron számára is.

Ők már eleve pozíciókkal rendelkeznek Venezuelában, másoktól eltérően, akik rég kivonultak, mert erre kényszerítették őket. A torta pedig hirtelen hatalmasra nő. Itt vannak a világ legértékesebb olajmezői, amelyekről rég csak csordogál a kitermelés. Ha Washingtonnak tényleg sikerül alávetnie Venezuelát és konszolidálni politikáját, az olajpumpák beindulnak.

A Chevron szombati közleményében azt hangsúlyozta, hogy elsősorban alkalmazottai biztonságára és venezuelai eszközeinek épségére összpontosít, de aligha nem kezdték el már tervezgetni a szép jövőt.

A lehetőség óriási: a venezuelai kormány szerint az ország bizonyított olajtartalékai meghaladják a 300 milliárd hordót, és ha ez igaz, a világon nincs is ennél nagyobb.

A jelenlegi lelassult tempójú kitermeléssel ez a tartalék évszázadokra lenne elegendő, de a cél a napi 900 ezer hordó megtöbbszörözése. A venezuelai állami olajvállalat, a Petróleos de Venezuela (PdVSA) adatai szerint az ország 2013-ban még napi akár 3 millió hordót is kitermelt. A jelenlegi termelés egyharmadát maga a Chevron bonyolítja.