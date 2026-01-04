Deviza
EUR/HUF384,02 +0,15% USD/HUF327,44 +0,13% GBP/HUF440,92 +0,13% CHF/HUF413,39 +0,12% PLN/HUF90,92 -0,13% RON/HUF75,4 +0,13% CZK/HUF15,89 +0,13% EUR/HUF384,02 +0,15% USD/HUF327,44 +0,13% GBP/HUF440,92 +0,13% CHF/HUF413,39 +0,12% PLN/HUF90,92 -0,13% RON/HUF75,4 +0,13% CZK/HUF15,89 +0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Chevron
amerikai cégek
Venezuela
olaj
Nicolás Maduro

Venezuelai válság: az amerikai cégek máris átveszik a világ legnagyobb olajkészletét – van egy óriás, ami irgalmatlan nagyot kaszálhat Maduro bukásán

Mindenki más az amerikaiak közül menekült a venezuelai pokolból, nekik ördög tudja, hogy sikerült ott maradniuk. Venezuela megtámadása, ha a legyőzésének bizonyul, most irgalmatlan hasznot önthet az ölükbe. A Chevronnál tudnak valamit.
Pető Sándor
2026.01.04, 06:10
Frissítve: 2026.01.04, 08:08

Az amerikai terv Venezuela megtámadása és Nicolás Maduro elnök elfogása után: átvenni a világ legnagyobb olajvagyonával rendelkező ország irányítását és újraindítani a kitermelést. Van egy olyan amerikai vállalat, amely számára most válhat igazán kifizetődővé, hogy az ellenkezőjét csinálták, mint bárki más: hatalmas haszon hullhat az ölükbe, ha Donald Trump amerikai elnök kivitelezi tervét és utódai sem adják fel. 

Venezuela megtámadása: régi szép idők, amelyek egyszer csak gyümölcsözőre fordulhatnak, de csak az egyiknek – 2008, a most lesittelt elnök elődje, Hugo Chávez gázkitermelési megállapodást köt az amerikai Chevronnal és az orosz Gazprommal
Venezuela megtámadása: régi szép idők, amelyek egyszer csak gyümölcsözőre fordulhatnak, de csak az egyiknek – 2008, a most lesittelt elnök elődje, Hugo Chávez gázkitermelési megállapodást köt az amerikai Chevronnal és az orosz Gazprommal  – Fotó: AFP

A Chevronról van szó. Az óriási energiavagyona ellenére legatyásodott, szankciók sújtotta Venezuelából minden amerikai vállalat elmenekült, nekik azonban valamilyen csoda folytán sikerült ott maradniuk. Ez most nagyon bejöhet, ha nem kockázatmentes a múlthoz hasonlóan a jelen és a jövő sem.

Mit mondott a szombatra virradó éjszakai légitámadás után mar-a-lagói sajtótájékoztatón Trump elnök?

Az Egyesült Államok nagyon nagy olajvállalatai, a világ legnagyobbjai fognak bemenni, milliárdokat fektetnek be, helyrehozzák a súlyosan leromlott infrastruktúrát – az olajipari infrastruktúrát –, és elkezdik a pénzt termelni az országnak

– pontosan ezt.

Melyik nagyon nagy amerikai olajvállalat lehetne egy ilyen terv megvalósításához jobb helyzetben, mint az, amelyik már ott van?

Venezuela megtámadása és a Chevron: megtöbbszörözhetik az olajkitermelést

A The Wall Street Journal írja: a Chevron, mint az egyetlen jelentős amerikai vállalat Venezuelában, kedvező helyzetbe kerül, ha teljesül Donald Trump elnök szombati ígérete a latin-amerikai ország olajiparának újjáélesztésére.

A 2013, Hugó Chávez halála óta kormányzó Nicolás Maduró elnök elfogása és eltávolítása új irányt szab és új lehetőségeket hoz a Chevron számára is.

Ők már eleve pozíciókkal rendelkeznek Venezuelában, másoktól eltérően, akik rég kivonultak, mert erre kényszerítették őket. A torta pedig hirtelen hatalmasra nő. Itt vannak a világ legértékesebb olajmezői, amelyekről rég csak csordogál a kitermelés. Ha Washingtonnak tényleg sikerül alávetnie Venezuelát és konszolidálni politikáját, az olajpumpák beindulnak. 

A Chevron szombati közleményében azt hangsúlyozta, hogy elsősorban alkalmazottai biztonságára és venezuelai eszközeinek épségére összpontosít, de aligha nem kezdték el már tervezgetni a szép jövőt. 

A lehetőség óriási: a venezuelai kormány szerint az ország bizonyított olajtartalékai meghaladják a 300 milliárd hordót, és ha ez igaz, a világon nincs is ennél nagyobb. 

A jelenlegi lelassult tempójú kitermeléssel ez a tartalék évszázadokra lenne elegendő, de a cél a napi 900 ezer hordó megtöbbszörözése. A venezuelai állami olajvállalat, a Petróleos de Venezuela (PdVSA) adatai szerint az ország 2013-ban még napi akár 3 millió hordót is kitermelt. A jelenlegi termelés egyharmadát maga a Chevron bonyolítja. 

Jön azért még más is, ha a kapu újranyitották az amerikai bombázók

Trump a sajtótájékoztatón azt is mondta, hogy Venezuela „ellopta az amerikai olajvagyont”.

  • Ezzel arra utalt, hogy Hugo Chávez volt elnök döntésére a 2000-es évek közepén államosította az Exxon Mobil eszközeit. Az Exxon később 12 milliárd dollárra perelte a venezuelai államot. 
  • A ConocoPhillips, amely szintén kivonult az országból, több mint 20 milliárd dolláros keresetet nyújtott be. 

A cégek nem reagáltak azonnal a WSJ megkeresésére. Igényeiket nyilván nem adták fel, és ha Venezuela nagy tempóban elkezd kitermelni olaját, az amerikai nyomás alatt a kártalanításra is módja nyílhat. A hirtelen kitáguló piacra pedig visszatérhetnek akár a régi ismerősök is: Trump több vállalatról beszélt, mégpedig a nagyokról. 

A helyzet még képlékeny, a támadás jelentette fordulat óta még egy nap sem telt el

Elemzők szerint a Chevronon kívül más nagy olajvállalatok is érdeklődhetnek Venezuela újbóli belépése iránt, ám időre lesz szükségük a helyzet felméréséhez.

„Az olajvállalatok mindig olajat akarnak, és Venezuelában rengeteg van belőle” – mondta José Ignacio Hernández, az Aurora Macro Strategies jogászprofesszora, tanácsadója és államadósság-szakértője. 

De politikai stabilitásra van szükségük, ami többet igényel Maduro eltávolításánál. A helyzet még mindig alakul.

Nagy kérdés, hogy viselkednek Maduro utódai, akiket a további lázadásra az amerikai dominancia ellen Oroszország és Kína felháborodott reakciói is bátoríthatnak. Trump mindenesetre kilátásba helyezte, hogy szükség esetén indul a támadás második hulláma, és az a mostaninál sokkal nagyobb lesz.

Amerikai szankciók Venezuela ellen? A Chevron szállított még így is

A Chevron és vegyesvállalatai mintegy  háromezer embert foglalkoztatnak Venezuelában. A vállalat nagyjából napi 300 ezer hordó olajat termel három nagy projektből az ország keleti részén fekvő Orinoco-övben, valamint egy további mezőről a nyugati Maracaibo-tó közelében.

A houstoni székhelyű cég továbbra is szállít venezuelai nyersolajat az Egyesült Államok Mexikói-öbölbeli partvidékére, még azt követően is, hogy Washington blokádot rendelt el a feketelistára tett olajszállító tankerekkel szemben, amelyek elsősorban Kínába és Kubába tartottak.

Ez a  vállalat tényleg képes a "csodákra". Az amerikai pénzügyminisztérium OFAC (Office of Foreign Assets Control) speciális engedélyt adott nekik az olajszállításokra. Ez a licenc kivételt jelent a szankciók alól, kizárólag a Chevron számára és szigorú feltételekkel. Ha minden jól alakul, a jövőben már nem kell majd kivételes licenc.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu