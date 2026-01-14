Deviza
EUR/HUF386,1 -0,04% USD/HUF331,56 -0,07% GBP/HUF445,43 0% CHF/HUF414,42 +0,08% PLN/HUF91,69 0% RON/HUF75,88 +0,02% CZK/HUF15,92 -0,14% EUR/HUF386,1 -0,04% USD/HUF331,56 -0,07% GBP/HUF445,43 0% CHF/HUF414,42 +0,08% PLN/HUF91,69 0% RON/HUF75,88 +0,02% CZK/HUF15,92 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 651,59 +1,5% MTELEKOM1 916 +3,57% MOL3 400 +4,62% OTP38 150 +0,61% RICHTER10 300 +0,1% OPUS550 0% ANY8 000 +1,78% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS5 320 +0,76% BUMIX10 469,91 +1,27% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 593,14 +0,12% BUX120 651,59 +1,5% MTELEKOM1 916 +3,57% MOL3 400 +4,62% OTP38 150 +0,61% RICHTER10 300 +0,1% OPUS550 0% ANY8 000 +1,78% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS5 320 +0,76% BUMIX10 469,91 +1,27% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 593,14 +0,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
MOL
Abu Dzabi
Aleksandar Vucic
Szerbia
NIS
orosz olaj
Gazprom

Rendkívüli: megvan a döntés, ki veszi meg a szerb olajvállalatot, óriási fordulat történhetett – itt van Vucsics bejelentése a NIS-ről

A NIS jövője eldőlni látszik, de a hivatalos bejelentésre még várni kell. Alekszandar Vucsics Abu Dzabiban világossá tette: a döntés megszületett, a nyilvánosság azonban csak az OFAC-eljárás után értesülhet a részletekről.
VG
2026.01.14, 19:24
Frissítve: 2026.01.14, 19:52

Alekszandar Vucsics Abu Dzabiban elismerte: már tudja, ki áll közelebb a NIS orosz tulajdonrészének megvásárlásához, a szerb elnök szerint pedig minden pontosan úgy fog történni, ahogyan azt korábban jelezte.

Valjevo,,Serbia,-,December,10,,2025:,Nis,Petrol,Gas,Station. vucic
Alekszandar Vucsics Abu Dzabiban világossá tette: megszületett a döntés arról, hogy ki veheti meg a NIS orosz tulajdonrészét / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

Alekszandar Vucsics Abu Dabiban, újságírói kérdésekre válaszolva beszélt a Naftna Industrija Srbije, azaz a NIS sorsáról, amely az elmúlt hónapokban Szerbia egyik legérzékenyebb politikai és gazdasági ügyévé vált. A szerb elnök egyértelművé tette: a döntés a háttérben már megszületett, de annak részleteiről hivatalosan még nem nyilatkozhat.

Tudom a választ, de nem beszélhetek róla, amíg hivatalosan el nem küldik az OFAC-nak

– fogalmazott Vucsics, utalva arra, hogy az amerikai pénzügyminisztérium engedélye nélkül a NIS orosz tulajdonrészének átruházása nem zárható le. Hozzátette: minden úgy fog történni, ahogyan azt már korábban is jelezte.

Amikor arra a kérdésre kellett válaszolnia, hogy a magyar Mol vagy az arab befektetők állnak-e közelebb a NIS-ben lévő orosz részesedés megvásárlásához, Vucsics határozottan reagált. „Figyeljenek pontosan arra, amit mondtam. Úgy lesz” – mondta a Kurirnak, ezzel gyakorlatilag megerősítve, hogy az események menete már eldőlt, még ha a hivatalos bejelentésre várni is kell.

Vucsics: magyar–arab projekt lehet a NIS megvásárlása

A szerb elnök emlékeztetett arra is, hogy Belgrádban már tárgyalt a Mol képviselőivel, miközben Abu Dabiban Sheikh Muhammad Bin Zayed elnökkel folytat egyeztetéseket. Arra a felvetésre, hogy vajon a magyarok vagy az arabok állnak-e közelebb a megállapodáshoz, Vucsics szándékosan nyitva hagyta a kérdést.

Vagy talán mindkettő. Majd meglátjuk

– fogalmazott.

A bejelentés következtében a Mol árfolyama hétéves csúcsra emelkedett, mivel a befektetők is bíznak abban, hogy a magyar olajóriás portfóliója a Balkánon is tovább fog bővülni.

MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 400 HUF 0 / +4,62 %
Forgalom: 6 306 495 892 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A NIS ügye messze túlmutat egy egyszerű üzleti tranzakción. A vállalat Szerbia legfontosabb energetikai pillére, a pancsovai finomító működése pedig közvetlenül hat az ország üzemanyag-ellátására és gazdasági stabilitására. 

Az orosz tulajdonrész kiváltása a nemzetközi szankciós környezetben elkerülhetetlenné vált, a kérdés már csak az, ki veszi át ezt a szerepet.

Vucsics nyilatkozatai alapján a szerb vezetés tudatosan több irányban tárgyal, és igyekszik a lehető legerősebb alkupozíciót kialakítani:

  • a Mol jelenléte regionális stabilitást adna a megoldásnak;
  • míg az arab befektetők belépése új geopolitikai dimenziót nyitna a szerb energiaszektorban.

A döntés hivatalos bejelentését azonban minden esetben megelőzi az OFAC-eljárás, amely nélkül a tranzakció jogilag nem zárható le. Ez magyarázza Vucsics visszafogott, de határozott kommunikációját: az elnök egyértelműen jelzi, hogy tudja a végkimenetelt, ugyanakkor nem hajlandó egyetlen lépéssel sem megelőzni a hivatalos folyamatokat.

A nyilatkozatok alapján annyi bizonyos: a NIS jövőjéről szóló döntés már megszületett, és Szerbia energiabiztonságát érintő egyik legfontosabb ügy a végső fázisába lépett. A kérdés immár nem az, hogy lesz-e megoldás, hanem az, mikor és milyen formában jelentik be hivatalosan.

Mol-NIS-üzlet: megszólalt az elemző, ilyen hatása lehet a felvásárlásnak a részvényre

A magyar olajtársaság lehet a befutó a NIS orosz kézben lévő tulajdonrészének a megszerzésére, a felvásárlás ezzel együtt nem tűnik egyszerűnek. Az Erste elemzője elárulta, hogyan hathat a szerb finomító megszerzése a Mol részvényeire.

 

Energiabiztonság

Energiabiztonság
11 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu