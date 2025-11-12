Panaszkodnak a kínai vállalatok: egyre nehezebb működni az EU-ban – Magyarország az üdítő kivétel

A kínai vállalatok szerint az üzleti feltételek egymást követő hatodik évben romlanak az Európai Unióban, az emelkedő munkaköltségek, a kereskedelmi korlátok és a Pekingtől való függőség csökkentésére irányuló törekvések nehezítik a dolgukat – derült ki a blokkban működő kínai kereskedelmi kamara (China Chamber of Commerce to the EU – CCCEU) legfrissebb felmérésének eredményéből, amelyet szerdán hoztak nyilvánosságra. A nehézségek ellenére azonban a legtöbb kínai vállalat jól teljesít az EU-ban.

A kínai vállalatok szeretik Magyarországot, a CATL is hazánkat választotta / Fotó: AFP

A felmérés a Roland Berger közreműködésével készült 200 kínai vállalat és szervezet körében, amelyek összességében

a lehetséges 100-ból 61 pontra értékelték az uniós üzleti környezetet;

ez jelentős romlás a tavalyi 73 ponthoz képest. Értékelésük szerint a blokk teljesítménye a kutatás, a tehetségek, a digitalizáció és a piacra jutás terén nem elégséges – tudósított a Reuters.

Nagy kihívások, negatív hangulat

A vállalatok értékelése szerint terheli a kapcsolatokat az EU „kockázatcsökkentő” stratégiája, amelynek célja a Kínától való függőség csökkentése, különösen a kritikus ásványi anyagok, például a ritkaföldfémek tekintetében, a szigorúbb befektetési korlátozások és a vámok, az utóbbiak közül különösen a kínai gyártmányú elektromos járművekre kivetettek. Ezek „rendkívül negatív hangulatot” okoztak, ami a CCCEU szerint alapvetően nem javult a közelmúltban.

Az alapvető kérdések, mint például a piacra lépés akadályai és a kutatási együttműködés korlátozásai, továbbra is megoldatlanok maradnak, és akadályozzák a kínai vállalatok működését az EU-ban

– olvasható az éves jelentésben.

A válaszadók mintegy

81 százaléka számolt be növekvő bizonytalanságról,

67 százaléka erős Kína-ellenes hangulatról,

ami hatással van az EU-ban folytatott üzleti tevékenységükre.

A konkrét kihívások között szerepelt a piacra jutás és a közbeszerzési lehetőségek kizárása, a hosszadalmas jóváhagyási folyamatok, a támogatásokhoz való korlátozott hozzáférés és a gyenge kormányzati együttműködés.

A kínai vállalatok számára az EU már nem csupán exportpiac

A kép azonban nem teljesen sötét a South China Morning Post tudósítása szerint. Liu Csian-tong, a CCCEU elnöke szerint a kínai–EU gazdasági kapcsolatok a „kiegészítő kölcsönös függőségből” a „közös stratégiaalakítás” felé fejlődnek.