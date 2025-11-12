Deviza
Panaszkodnak a kínai vállalatok: egyre nehezebb működni az EU-ban – Magyarország az üdítő kivétel

Hatodik éve romlanak az üzleti feltételek egy felmérés szerint. A kínai vállalatok fele a nehézségek ellenére a beruházások növelését tervezi.
M. Cs.
2025.11.12., 13:35

A kínai vállalatok szerint az üzleti feltételek egymást követő hatodik évben romlanak az Európai Unióban, az emelkedő munkaköltségek, a kereskedelmi korlátok és a Pekingtől való függőség csökkentésére irányuló törekvések nehezítik a dolgukat – derült ki a blokkban működő kínai kereskedelmi kamara (China Chamber of Commerce to the EU – CCCEU) legfrissebb felmérésének eredményéből, amelyet szerdán hoztak nyilvánosságra. A nehézségek ellenére azonban a legtöbb kínai vállalat jól teljesít az EU-ban.

catl kínai vállalatok
A kínai vállalatok szeretik Magyarországot, a CATL is hazánkat választotta / Fotó: AFP

A felmérés a Roland Berger közreműködésével készült 200 kínai vállalat és szervezet körében, amelyek összességében 

a lehetséges 100-ból 61 pontra értékelték az uniós üzleti környezetet;

ez jelentős romlás a tavalyi 73 ponthoz képest. Értékelésük szerint a blokk teljesítménye a kutatás, a tehetségek, a digitalizáció és a piacra jutás terén nem elégséges – tudósított a Reuters.

Nagy kihívások, negatív hangulat

A vállalatok értékelése szerint terheli a kapcsolatokat az EU „kockázatcsökkentő” stratégiája, amelynek célja a Kínától való függőség csökkentése, különösen a kritikus ásványi anyagok, például a ritkaföldfémek tekintetében, a szigorúbb befektetési korlátozások és a vámok, az utóbbiak közül különösen a kínai gyártmányú elektromos járművekre kivetettek. Ezek „rendkívül negatív hangulatot” okoztak, ami a CCCEU szerint alapvetően nem javult a közelmúltban.

Az alapvető kérdések, mint például a piacra lépés akadályai és a kutatási együttműködés korlátozásai, továbbra is megoldatlanok maradnak, és akadályozzák a kínai vállalatok működését az EU-ban

– olvasható az éves jelentésben.

A válaszadók mintegy 

ami hatással van az EU-ban folytatott üzleti tevékenységükre.

A konkrét kihívások között szerepelt a piacra jutás és a közbeszerzési lehetőségek kizárása, a hosszadalmas jóváhagyási folyamatok, a támogatásokhoz való korlátozott hozzáférés és a gyenge kormányzati együttműködés.

A kínai vállalatok számára az EU már nem csupán exportpiac

A kép azonban nem teljesen sötét a South China Morning Post tudósítása szerint. Liu Csian-tong, a CCCEU elnöke szerint a kínai–EU gazdasági kapcsolatok a „kiegészítő kölcsönös függőségből” a „közös stratégiaalakítás” felé fejlődnek.

A nehézségek ellenére jól teljesítenek az EU-ban a kínai cégek / Fotó: AFP

Európa több ma már, mint pusztán a kínai vállalatok exportcélpontja, ehelyett a „technológiai innováció központjává, a globális márkák kísérleti terepévé és a szabványok összehangolásának kulcsfontosságú színterévé” vált.

Ugrásszerűen megnőttek tavaly a kínai beruházások,

és egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a kelet-európai piacok, különösen Magyarország. A jelentés szerint 2024 végére közel 3000 kínai befektetésű vállalkozás működött az EU 27 tagállamában, több mint 260 ezer helyi alkalmazottat foglalkoztatva.

Üdítő kivétel Magyarország, az új kínai termelési központ

A nehézségek ellenére a kínai vállalatok 62 százaléka az idén is bevételének növekedését prognosztizálja az EU-ban, bár a profit emelkedésére csak a 40 százalékuk számít.

A különbséget részben magyarázza, hogy a válaszadók 93 százalékának a működésére hatással vannak a magasabb munkaerőköltségek. A hivatalos adatok szerint az átlagos órabér az EU-ban 2024-ben 33,50 euróra emelkedett, míg Magyarországon – ahol a közelmúltban a kínai beruházások koncentrálódtak – 11,9 százalékos emelkedés volt tapasztalható, ami messze meghaladta az EU 4,3 százalékos átlagát.

A nehézségek azonban nem riasztják el a kínaiakat: minden második megkérdezett növelni tervezi a beruházásait az idén, és csak 11 százalékuk számolt be ennek az ellenkezőjéről.

 

