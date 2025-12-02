Az elmúlt hónapokban látványos és szokatlan mozgások jelentek meg a hitelkockázati piacokon: több nagy technológiai, különösen pedig MI-érintett (mesterséges intelligenciával kapcsolatba hozható, AI) vállalat CDS-felára hirtelen, rövid idő alatt a többszörösére ugrott. Mi az a CDS? A Credit Default Swap leegyszerűsítve egy olyan biztosítás, amely egy vállalat vagy akár egy állam csődkockázata ellen nyújt védelmet. Minél nagyobb egy vállalat nemfizetési kockázata, annál magasabb a CDS-ára.

MI-beruházások: növekszik a befektetői aggodalom / Fotó: StockTrek Images via AFP

Most pedig vége a szép időknek az MI-piacon?

Az AI-részvények (MI) az elmúlt évben kiemelkedően teljesítettek, az értékeltségek a féktelen optimizmus jegyében rekordszintre emelkedtek. A vállalatok versenyt futottak, hogy különböző csipekbe, felhőinfrastruktúrába, adatközpontokba ruházhassanak be, a piac pedig általában azoknak a vállalatoknak a részvényeit imádta a legjobban, amelyek ebben a versenyben legelöl jártak, és a legmerészebb beruházási tervekkel rendelkeztek.

A részvénypiaccal szemben azonban a hitelpiac egyre kevésbé optimista, az AI-beruházások megtérülésével és a szektor finanszírozási fenntarthatóságával kapcsolatban növekszik a befektetői aggodalom. Az idei év második felében jelentős kibocsátások zajlanak a kötvénypiacon és a következő években ezek még magasabb szintre emelkedhetnek.

Mindeközben az amerikai befektetési kategóriájú vállalati kötvények spreadje történelmi mélypont közeli szinten mozog, ugyanakkor vannak befektetők, akik a masszív kibocsátási volumen miatt fedezeti pozíciókat nyitnak – erre jó például a CDS.

Triplázott az Oracle CDS-felára is

Az Oracle az egyik legnagyobb vállalat, amely jelentős beruházásokat, például felhő- és adatközpont-fejlesztési programot jelentett be, amelyeket rekordméretű kötvénykibocsátásból és hitelekből finanszíroz. A hitelpiaci befektetők egyre nagyobb mennyiségben vásárolnak a vállalat csődkockázata elleni védelmet (CDS-t), amellyel a befektetők fedezni tudják kötvénykitettségüket; az Oracle CDS-felára pedig fél év alatt több mint a háromszorosára emelkedett.