Deviza
stratégia
AI
mesterséges intelligencia

MI-beruházások: növekszik a befektetői aggodalom

A hitelpiac egyre kevésbé optimista. Több nagy technológiai, különösen pedig MI-érintett vállalat CDS-felára rövid idő alatt a többszörösére ugrott.
Vályi Bence, a Gránit Alapkezelő junior portfóliókezelője
2025.12.02, 06:57

Az elmúlt hónapokban látványos és szokatlan mozgások jelentek meg a hitelkockázati piacokon: több nagy technológiai, különösen pedig MI-érintett (mesterséges intelligenciával kapcsolatba hozható, AI) vállalat CDS-felára hirtelen, rövid idő alatt a többszörösére ugrott. Mi az a CDS? A Credit Default Swap leegyszerűsítve egy olyan biztosítás, amely egy vállalat vagy akár egy állam csődkockázata ellen nyújt védelmet. Minél nagyobb egy vállalat nemfizetési kockázata, annál magasabb a CDS-ára.

MI A humanoid robot in the Destiny laboratory of the International Space Station
MI-beruházások: növekszik a befektetői aggodalom / Fotó: StockTrek Images via AFP

Most pedig vége a szép időknek az MI-piacon?

Az AI-részvények (MI) az elmúlt évben kiemelkedően teljesítettek, az értékeltségek a féktelen optimizmus jegyében rekordszintre emelkedtek. A vállalatok versenyt futottak, hogy különböző csipekbe, felhőinfrastruktúrába, adatközpontokba ruházhassanak be, a piac pedig általában azoknak a vállalatoknak a részvényeit imádta a legjobban, amelyek ebben a versenyben legelöl jártak, és a legmerészebb beruházási tervekkel rendelkeztek.

 

A részvénypiaccal szemben azonban a hitelpiac egyre kevésbé optimista, az AI-beruházások megtérülésével és a szektor finanszírozási fenntarthatóságával kapcsolatban növekszik a befektetői aggodalom. Az idei év második felében jelentős kibocsátások zajlanak a kötvénypiacon és a következő években ezek még magasabb szintre emelkedhetnek. 

Mindeközben az amerikai befektetési kategóriájú vállalati kötvények spreadje történelmi mélypont közeli szinten mozog, ugyanakkor vannak befektetők, akik a masszív kibocsátási volumen miatt fedezeti pozíciókat nyitnak – erre jó például a CDS.

 

Triplázott az Oracle CDS-felára is

Az Oracle az egyik legnagyobb vállalat, amely jelentős beruházásokat, például felhő- és adatközpont-fejlesztési programot jelentett be, amelyeket rekordméretű kötvénykibocsátásból és hitelekből finanszíroz. A hitelpiaci befektetők egyre nagyobb mennyiségben vásárolnak a vállalat csődkockázata elleni védelmet (CDS-t), amellyel a befektetők fedezni tudják kötvénykitettségüket; az Oracle CDS-felára pedig fél év alatt több mint a háromszorosára emelkedett.

 

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a BBB kategóriájú, 600 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkező vállalat a közeljövőben fizetésképtelenné válna. 

Sokkal inkább arról van szó, hogy a finanszírozó befektetők körében nőtt meg a fedezés iránti igény.

A CDS-felárak emelkedése azt jelzi, hogy az AI-növekedés mögött komoly finanszírozási és hitelkockázati kérdések is vannak. Míg a részvénypiac inkább csak a lehetőségekre fókuszál, addig a hitelpiacon már figyelmeztető jelek is felbukkantak az AI-boom korlátlan növekedésével kapcsolatban.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

