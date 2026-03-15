Még mindig nem az AI ver át minket, hanem a mögötte álló ember: mennyire lehúzósak az AI-szövegellenőrző oldalak?

Az interneten egyre több olyan szolgáltatás jelenik meg, mely azt ígéri, képes megmondani, hogy egy szöveg emberi vagy mesterséges intelligencia által készült. Az AI-szöveg felismerése azonban sokkal bizonytalanabb, mint ahogy ezek az oldalak sugallják. Egy egyszerű teszt alapján az AI-szöveg ellenőrző eszközök nemcsak az AI-jal írt szövegeket találják el pontatlanul, hanem a teljesen emberi írásokat is gyakran mesterséges tartalomnak minősítik. Arról nem is beszélve, hogy ezek az oldalak sokszor fizetős szolgáltatásokat is kínálnak, melyeknek sokan bedőlnek.