Hoppon maradt a Disney: az OpenAI kihátrált a dollármilliárdos közös buliból – most jöhet a teljes újratervezés

Az OpenAI váratlan döntéssel leállítja a Sora nevű videógeneráló alkalmazását, ezzel pedig egy mintegy egymilliárd dolláros (körülbelül 360 milliárd forintos) együttműködés is kútba esik a Disney-vel – ráadásul közvetlenül egy egyeztetés után, ami a források szerint sokkolta a szórakoztatóipari céget. A lépés nemcsak a közös projekt végét jelenti, hanem egy olyan stratégiai irányt is megtörhet, mely a Disney+ streamingplatform jövőjét formálhatta volna.

Az együttműködés keretében a Disney jelentős összeget fektetett volna az OpenAI-ba, miközben több mint 200 ikonikus karakterét is elérhetővé tette volna a mesterséges intelligencia által generált rövid videókhoz. A tervek szorosan illeszkedtek Bob Iger vezérigazgató elképzeléséhez, mely szerint a Disney+ platformon a felhasználók néhány utasítással saját jeleneteket, alternatív történeteket hozhatnak létre a meglévő tartalmak alapján – írja a Reuters.

Ez a koncepció túlmutatott egy egyszerű technológiai újításon:

a Disney a streaming következő evolúciós lépcsőjét az AI-tartalmakban látta.

Az úgynevezett felhasználói tartalomgyártás beemelése nemcsak az elköteleződést növelhette volna a közel 200 milliós előfizetői bázison, hanem új üzleti modelleket is megnyithatott volna, a rövid videós platformok logikáját ötvözve a prémium tartalommal.

Ebben rejlik a döntés egyik legnagyobb üzleti kockázata a Disney számára. Bár a konkrét egymilliárd dolláros befektetés végül nem valósult meg, a valódi bukó elsősorban nem a közvetlen pénzügyi veszteség, hanem az elvesztegetett idő és stratégiai pozíció lehet. A generatív videó a streamingpiac egyik következő nagy versenyterülete, ahol az elsőként lépők jelentős előnyre tehetnek szert – különösen egy olyan szereplő, mely már eleve hatalmas tartalomkatalógussal rendelkezik.

A Disney gyakorlatilag egy kész, piacvezető technológiára építette volna fel ezt az új irányt. A Sora kiesésével viszont visszakerül a kiindulópontra:

új partnert kell keresnie,

vagy saját fejlesztésbe kell kezdenie.

Mindkét út hónapokkal, de inkább évekkel tolhatja ki az éles bevezetést, miközben a versenytársak – legyen szó technológiai cégekről vagy akár más médiavállalatokról – előnybe kerülhetnek. Külön kockázat, hogy a Disney már kommunikálta ezt az irányt a piac felé, így a visszalépés reputációs kérdéseket is felvethet. A befektetők és az elemzők számára az ilyen stratégiai projektek nemcsak innovációs, hanem növekedési sztorik is, így egy hirtelen technológiai partnerkiesés bizonytalanságot okozhat a jövőbeli bevételi modellek megítélésében.