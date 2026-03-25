Hoppon maradt a Disney: az OpenAI kihátrált a dollármilliárdos közös buliból – most jöhet a teljes újratervezés
Az OpenAI váratlan döntéssel leállítja a Sora nevű videógeneráló alkalmazását, ezzel pedig egy mintegy egymilliárd dolláros (körülbelül 360 milliárd forintos) együttműködés is kútba esik a Disney-vel – ráadásul közvetlenül egy egyeztetés után, ami a források szerint sokkolta a szórakoztatóipari céget. A lépés nemcsak a közös projekt végét jelenti, hanem egy olyan stratégiai irányt is megtörhet, mely a Disney+ streamingplatform jövőjét formálhatta volna.
Az együttműködés keretében a Disney jelentős összeget fektetett volna az OpenAI-ba, miközben több mint 200 ikonikus karakterét is elérhetővé tette volna a mesterséges intelligencia által generált rövid videókhoz. A tervek szorosan illeszkedtek Bob Iger vezérigazgató elképzeléséhez, mely szerint a Disney+ platformon a felhasználók néhány utasítással saját jeleneteket, alternatív történeteket hozhatnak létre a meglévő tartalmak alapján – írja a Reuters.
Ez a koncepció túlmutatott egy egyszerű technológiai újításon:
a Disney a streaming következő evolúciós lépcsőjét az AI-tartalmakban látta.
Az úgynevezett felhasználói tartalomgyártás beemelése nemcsak az elköteleződést növelhette volna a közel 200 milliós előfizetői bázison, hanem új üzleti modelleket is megnyithatott volna, a rövid videós platformok logikáját ötvözve a prémium tartalommal.
Ebben rejlik a döntés egyik legnagyobb üzleti kockázata a Disney számára. Bár a konkrét egymilliárd dolláros befektetés végül nem valósult meg, a valódi bukó elsősorban nem a közvetlen pénzügyi veszteség, hanem az elvesztegetett idő és stratégiai pozíció lehet. A generatív videó a streamingpiac egyik következő nagy versenyterülete, ahol az elsőként lépők jelentős előnyre tehetnek szert – különösen egy olyan szereplő, mely már eleve hatalmas tartalomkatalógussal rendelkezik.
A Disney gyakorlatilag egy kész, piacvezető technológiára építette volna fel ezt az új irányt. A Sora kiesésével viszont visszakerül a kiindulópontra:
- új partnert kell keresnie,
- vagy saját fejlesztésbe kell kezdenie.
Mindkét út hónapokkal, de inkább évekkel tolhatja ki az éles bevezetést, miközben a versenytársak – legyen szó technológiai cégekről vagy akár más médiavállalatokról – előnybe kerülhetnek. Külön kockázat, hogy a Disney már kommunikálta ezt az irányt a piac felé, így a visszalépés reputációs kérdéseket is felvethet. A befektetők és az elemzők számára az ilyen stratégiai projektek nemcsak innovációs, hanem növekedési sztorik is, így egy hirtelen technológiai partnerkiesés bizonytalanságot okozhat a jövőbeli bevételi modellek megítélésében.
Ebben a kontextusban az OpenAI visszalépése érzékenyen érintheti a Disney stratégiáját. A Sora volt az egyik legfejlettebb eszköz a piacon, mely képes volt filmes minőségű jeleneteket előállítani szöveges utasítások alapján. Bár a két fél közötti tranzakció végül nem zárult le, a projekt leállítása azt jelenti, hogy a Disney-nek rövid időn belül alternatív technológiai partnert kell találnia, vagy saját fejlesztésbe kell kezdenie.
Miért jó ez az OpenAI-nak?
Az OpenAI oldaláról a döntés inkább üzleti racionalitással magyarázható. A Sora működtetése jelentős számítási kapacitást igényelt, miközben a vállalat egyre inkább a vállalati ügyfelekre és a kódolási megoldásokra helyezi a hangsúlyt. A lépés összefügghet azzal is, hogy a cég tőzsdei bevezetésre készül, és ennek érdekében egyszerűsíti portfólióját, a gyorsabban megtérülő területekre koncentrálva.
A döntés ugyanakkor rávilágít arra is, milyen kockázatokkal jár a technológiai függőség egy olyan iparágban, ahol a tartalom és a platform egyaránt kulcsszerepet játszik.
A Disney az elmúlt években többször is próbált lépést tartani a digitális trendekkel, és a generatív mesterséges intelligencia integrálása logikus következő lépésnek tűnt.
Most azonban egy kulcsfontosságú eszköz esett ki a kezéből.
A kérdés az, hogy ez mennyiben jelent valódi hátrányt. A piac ugyanis gyorsan reagál: több amerikai és kínai technológiai vállalat is fejleszt hasonló videógeneráló modelleket, így a Disney számára továbbra is nyitva áll a lehetőség, hogy más partnerrel valósítsa meg elképzeléseit. Ugyanakkor a Sora köré épített stratégia újragondolása időt és erőforrást igényelhet.
A generatív videós tartalom még formálódó terület, ahol a technológiai, jogi és kulturális kérdések egyszerre vannak jelen. A Disney számára nemcsak az a tét, hogy belép-e ebbe a piacba, hanem az is, hogyan tudja megőrizni saját tartalmainak értékét egy olyan környezetben, ahol a felhasználók egyre nagyobb szabadságot kapnak azok átalakítására.
A két vállalat közötti egyeztetések ugyanakkor nem zárultak le teljesen: információk szerint továbbra is keresik az együttműködés más formáit. Ez arra utal, hogy bár a Sora-projekt véget ért, a technológiai és tartalomipari érdekek közötti kapcsolat továbbra is fennmaradhat.